Χατζηβασιλείου για Μονή Σινά: Μία ιστορική συμφωνία που λύνει εκκρεμότητες 1.500 ετών

Για το τουρκολιβυκό μνημόνιο δήλωσε ότι ήταν και είναι «άκυρο και παράνομο» 

Ελένη Ευστρατίου

Χατζηβασιλείου για Μονή Σινά: Μία ιστορική συμφωνία που λύνει εκκρεμότητες 1.500 ετών
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  • Υπογράφηκε ιστορική συμφωνία μεταξύ της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης και του Αιγυπτιακού κράτους που ρυθμίζει θεσμικές εκκρεμότητες 1.500 ετών και κατοχυρώνει τον θρησκευτικό χαρακτήρα της Μονής.
  • Η συμφωνία εξασφαλίζει αποκλειστική χρήση των λατρευτικών χώρων από την αδελφότητα και μακροχρόνιες άδειες παραμονής των μοναχών στην Αίγυπτο.
  • Η συμφωνία έλαβε τη στήριξη του Ορθόδοξου Εκκλησιαστικού κόσμου και πραγματοποιήθηκε σε κρίσιμη στιγμή για τις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις με την επανέναρξη συζητήσεων για την οριοθέτηση ΑΟΖ.
  • Ο υφυπουργός χαρακτήρισε το τουρκολιβυκό μνημόνιο άκυρο και παράνομο, τονίζοντας ότι η Ελλάδα υπερασπίζεται τα δικαιώματά της μέσω συμφωνιών και ενεργειών με την Αίγυπτο και την ΕΕ.
  • Η συμφωνία θεωρείται απολύτως ισορροπημένη και αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς του υπουργείου Εξωτερικών, απορρίπτοντας τις αντιπολιτευτικές επικρίσεις.
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Σχετικά με την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης στο όρος Σινά και το Αιγυπτιακό κράτος μίλησε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου, στον ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ 105,8.

Όπως δήλωσε, πρόκειται για μία ιστορικής σημασίας συμφωνία που λύνει θεσμικές εκκρεμότητες 1.500 ετών σε ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της ορθόδοξης πίστης. Εξήγησε ότι πρόκειται για ένα ειδικό και δεσμευτικό κείμενο που κατοχυρώνει για πάντα τον θρησκευτικό χαρακτήρα της Μονής, την αποκλειστική χρήση των λατρευτικών χώρων από την αδελφότητα, καθώς και τον τρόπο ζωής των μοναχών.

Προσθέτει παράλληλα ότι η συγκεκριμένη συμφωνία έλαβε τη στήριξη σύσσωμου του Ορθόδοξου Εκκλησιαστικού κόσμου, κάτι που αναδεικνύει τη σημασία της συμφωνίας. Επιπλέον, εξασφαλίζονται και οι μακροχρόνιες άδειες παραμονής των μοναχών στην Αίγυπτο.

Ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι η συμφωνία έρχεται σε μία πολύ σημαντική στιγμή για τις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις, αφού αποφασίστηκε η επανέναρξη των συζητήσεων για την οριοθέτηση ΑΟΖ και ανατολικότερα.

Σχετικά με τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης για υπαγωγή της Μονής στο Αιγυπτιακό δίκαιο ο υφυπουργός δήλωσε ότι πρόκειται για μία απολύτως ισορροπημένη συμφωνία, αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς του υπουργείου Εξωτερικών και προσωπικά του υπουργού Γιώργου Γεραπετρίτη.

Όπως ανέφερε, «υπάρχουν πολιτικές φωνές στη χώρα που επιζητούν διάφορες ήττες στην εξωτερική πολιτική για να δικαιώσουν τον αντιπολιτευτικό τους οίστρο. Μόνο θετική είναι η μεγάλη εικόνα, η πραγματικότητα δεν προσφέρεται για πολιτική εκμετάλλευση».

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο ήταν και είναι παράνομο

Σχετικά με την επικύρωση του τουρκολυβυικού μνημονίου, ο κ. Χατζηβασιλείου δήλωσε ότι παραμένει «άκυρο και παράνομο» και η ψήφισή του δεν παράγει απολύτως κανένα νομικό αποτέλεσμα.

Σημείωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση αμφισβητεί στην πράξη το μνημόνιο μέσω των συμφωνιών με την Αίγυπτο για τον καθορισμό θαλασσίων ζωνών και ανατολικότερα, την έναρξη εργασιών για το καλώδιο GSI, την παραχώρηση οικοπέδων νοτίως της Κρήτης για έρευνες καθώς και την έκδοση NAVTEX για διενέργεια ερευνών βυθού στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Ο κ. Χατζηβασιλείου τόνισε ότι η Ελλάδα υπερασπίζεται στην πράξη τα δικαιώματά της στο πεδίο και έχει τη στήριξη τόσο της Αιγύπτου όσο και των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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