Πλεύρης: «Η πολιτική της ΝΔ δεν διαμορφώνεται με γνώμονα το τι γίνεται στα Δεξιά και στα Αριστερά»

Snapshot Ο Θάνος Πλεύρης χαρακτήρισε συγκλονιστική την τραγωδία στην Πλάκα και ανέφερε ότι η δίωξη συγκεκριμένων προσώπων αφορά ενδεχόμενο δόλο, όχι τεχνική αστοχία.

Υπογράμμισε την ανάγκη αυστηρότερης ποινικής αντιμετώπισης επαναλαμβανόμενων επικίνδυνων παραβάσεων και την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα για περιορισμό της υφ’ όρον απόλυσης σε επικίνδυνες περιπτώσεις.

Τόνισε ότι σε περιπτώσεις κλοπής χαλκού και παρακώλυσης συγκοινωνιών έχουν θεσπιστεί αυστηρότερες ποινές και απαιτείται συνδυασμός πρόληψης και τιμωρίας.

Αναφέρθηκε στην απομόνωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από διεθνείς παράγοντες και υποστήριξε ότι η ελληνική πολιτική στα ελληνοτουρκικά δεν διαμορφώνεται με βάση εσωτερικές πολιτικές πιέσεις.

Διέψευσε κατηγορίες υποχωρητικότητας της κυβέρνησης, επισημαίνοντας τη θωράκιση της χώρας και την αποτροπή μέσω στρατιωτικών ενεργειών, ενώ εξέφρασε ανησυχία για την προσέγγιση της Λιβύης με την Τουρκία. Snapshot powered by AI

Στην υπόθεση με τους έξι νεκρούς μετά την κλοπή χαλκού και την έκρηξη στην Πλάκα, αλλά και στις εξελίξεις γύρω από το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αναφέρθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο».

Ο κ. Πλεύρης χαρακτήρισε συγκλονιστική την τραγωδία στην Πλάκα, επισημαίνοντας ότι αρχικά η εικόνα παρέπεμπε σε τεχνική αστοχία, ενώ στη συνέχεια προέκυψαν στοιχεία που οδήγησαν στη δίωξη συγκεκριμένων προσώπων για ενδεχόμενο δόλο. Παράλληλα, στάθηκε στις αλλαγές του Ποινικού Κώδικα και στην ανάγκη αυστηρότερης αντιμετώπισης όσων επαναλαμβάνουν επικίνδυνες παραβατικές συμπεριφορές.

«Είναι συγκλονιστικό. Στην αρχή όλοι φανταζόμασταν ότι πρόκειται για μία τεχνική αστοχία, ένα τεχνικό λάθος και βλέπεις ότι κάποιοι που πολύ σωστά διώκονται αυτή τη στιγμή για με ενδεχόμενο δόλο. Γιατί όταν κάνεις τέτοιες πράξεις είναι ξεκάθαρο ότι αποδέχεσαι ότι μπορεί να συμβεί αυτό το οποίο συνέβη. Δηλαδή θρήνησαν οικογένειες που είχαν έρθει εδώ πέρα για μερικές μέρες και μη σκεφτούμε ότι και το σχολικό, όπως το βλέπουμε που περνούσε από εκεί, όχι ότι απαλύνει τον πόνο. Ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπήρχε τώρα και το είδαμε, πλέον έχει αλλάξει. Με την τελευταία αλλαγή που είχε γίνει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ώστε πλέον να μην έχουμε αυτά, αυτή την παράταση των παρών που μπορεί να υπάρχουν.

Δηλαδή κάποιος να έχει κάνει μια σειρά από πολλές αξιόποινες πράξεις και απλά μέχρι να δικαστεί να παίρνει ένα παρών. Πλέον, αλλά το πλέον δυστυχώς το Ποινικό Δίκαιο ξεκινάει από τα αδικήματα τα οποία υπάρχουν και μετά. Εάν έχεις οποιαδήποτε ποινή άνω των 12 μηνών, μετά ό,τι ποινή έχεις παραπάνω αυτή εκτελείται. Δεν μας τιμά το να λες ότι κάποιος εξήντα φορές ελεγχόταν για οτιδήποτε και τελικά έπρεπε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο δείχνει ότι η αυστηροποίηση η οποία έχει γίνει και είχε επικριθεί για το αν έπρεπε να γίνει, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Ως νομικός τώρα είμαι οπαδός ότι η λογική των χαμηλών ποινών για να σωφρονίζουν πρέπει να υπάρχει εκεί που υπάρχουν πιθανότητες σωφρονισμού.

Υπάρχουν περιπτώσεις που δε σωφρονίζονται, οπότε εκεί πέρα θα πρέπει να προστατεύεται η κοινωνία και άμα χρειάζεται κάτι να γίνει ακόμα πιο αυστηρό να γίνει», είπε αρχικά.

Πλεύρης: «Και για πλημμελήματα πρέπει να μπαίνει φυλακή»

Ο υπουργός υποστήριξε ότι σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται μεγάλη επικινδυνότητα, θα πρέπει να εξετάζεται ακόμη και ο περιορισμός της δυνατότητας υφ’ όρον απόλυσης, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις αλλαγές που έχει προωθήσει ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, στον Ποινικό Κώδικα.

«Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να λειτουργήσουμε με έναν τρόπο ώστε ακόμα και στις πολύ μικρές ποινές, άμα βλέπεις ότι έχουν μεγάλη επικινδυνότητα, να μην έχει την άνεση της υφ’ όρον απόλυσης. Ο κύριος Φλωρίδης πιστεύω αυτή τη στιγμή έχει κάνει έναν από τους πιο αυστηρούς ποινικούς κώδικες που υπάρχουν. Βλέπετε είναι η ίδια κριτική. Πολλές φορές ακούμε και λένε: “Μα για πλημμελήματα μπορεί κάποιος να μπαίνει φυλακή;” Ναι, και για πλημμελήματα πρέπει να μπαίνει φυλακή. Αν τώρα εδώ πέρα, απλώς να καταλάβετε, δεν είχαμε αυτό το οποίο συνέβη».

Αναφερόμενος ειδικότερα στην κλοπή χαλκού και στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στις μεταφορές, ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι έχει θεσπιστεί ξεχωριστό αδίκημα για την παρακώλυση των συγκοινωνιών. Έκανε, επίσης, λόγο για συγκεκριμένες ομάδες που δραστηριοποιούνται συστηματικά στην κλοπή χαλκού, τονίζοντας ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου απαιτεί τόσο πρόληψη όσο και αυστηρές ποινές.

«Στις συγκοινωνίες είχε γίνει και αυτοτελές αδίκημα ξεχωριστό, ώστε πάει στην παρακώλυση συγκοινωνιών και πηγαίνει πολύ βαρύτερα. Συγκεκριμένη κατηγορία συμπολιτών μας που αρέσκεται, όχι όλοι προφανώς, αλλά συγκεκριμένες είναι αυτές οι ομάδες, που πηγαίνουν ουσιαστικά και ζουν από την κλοπή χαλκού. Όπως στο οικονομικό έγκλημα βλέπεις τη ροή του χρήματος για να βρεις τελικά ποια είναι η εγκληματική οργάνωση, αντιστοίχως και εδώ πέρα. Και μπορούμε να πούμε ότι έχουν γίνει πολλές εξαρθρώσεις και νομίζω ότι και ο κύριος Χρυσοχοΐδης το έχει πει πολλές φορές, ότι άλλο το σκέλος μια συγκεκριμένη ομάδα να προσπαθείς να της δώσεις δυνατότητες να ενταχθεί, αλλά είναι προφανές ότι αυτοί που δεν ενδιαφέρονται να ενταχθούν και είναι εγκληματογόνα στοιχεία, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον το τι θα κάνουμε για να δούμε στην πορεία, κοινωνικά μέτρα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι να προστατεύουμε την κοινωνία. Άρα με πρόληψη και ποινές», συνέχισε.

«Ήττα θα ήταν εάν το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο εφαρμοζόταν στην πράξη»

Στη συνέχεια, ο Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, στην τοποθέτηση του πρωθυπουργού στα Ηνωμένα Έθνη και στη στάση της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι η καταδίκη του μνημονίου από τις χώρες και τους διεθνείς παράγοντες που εμπλέκονται στην περιοχή έχει οδηγήσει ουσιαστικά στην απομόνωσή του. Παράλληλα, υπερασπίστηκε την κυβερνητική πολιτική στα ελληνοτουρκικά, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις περί υποχωρητικότητας.

«Η ουσία του πράγματος είναι ότι είναι πολύ σημαντικό ότι πρώτον, όλες οι χώρες που εμπλέκονται στην περιοχή, Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος, Ισραήλ και αραβικές χώρες, Ευρωπαϊκή Ένωση και State Department έχουν πάρει θέση καταδίκης. Άλλοι με πιο ηχηρό τρόπο, άλλοι με λιγότερο. Άρα μιλάμε για μία ουσιαστικά απομόνωση και έναν ενταφιασμό αυτής της συμφωνίας. Οι εικόνες με τους χάρτες μέσα στα Ηνωμένα Έθνη είναι πολύ σημαντική. Η εικόνα να δείχνεις στην Κρήτη από τα μεγαλύτερα νησιά της Μεσογείου με πάνω από 600 χιλιάδες πληθυσμό και να αγνοείται είναι κάτι που προφανώς από μόνο του φέρνει σε μεγάλη δυσκολία. Ρόδο και όλα τα άλλα τα νησιά. Δεν κάνει ο Έλληνας πρωθυπουργός και το έχει αποδείξει, εξωτερική πολιτική με γνώμονα το τι γίνεται στα Δεξιά ή κοινωνική πολιτική με το τι γίνεται στα Αριστερά. Είναι μια πολύ άδικη η κριτική περί υποχωρητικότητας.

Υποχωρητικότητα όταν χθες εγκαινιάζαμε τη δεύτερη φρεγάτα. Όταν αυτή τη στιγμή έχουμε θωρακίσει τη χώρα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όταν έγιναν τα γεγονότα του πολέμου, για πρώτη φορά ουσιαστικά κατέβηκε φρεγάτα χωρίς να ρωτηθεί κανένας και χωρίς να σκεφτούμε οποιαδήποτε συνέπεια και F-16 στην Κύπρο και βρέθηκε σε αμηχανία η Τουρκία. Άρα, εδώ πέρα είναι μια εύκολη κριτική και να το πω απλά γιατί είναι εύκολη κριτική. Αυτή τη στιγμή ήττες, όταν ακούμε για ήττες ή για λανθασμένες στρατηγικές, είναι θέματα που σε αφορούν. Δηλαδή αν αύριο το πρωί η Τουρκία ψηφίσει τη Γαλάζια Πατρίδα, σημαίνει ότι είναι ήττα της Ελλάδος; Ήττα της Ελλάδος θα ήταν αν αυτό το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο εφαρμοζόταν στην πράξη. Η ανησυχία είναι κάτι άλλο για μένα δεν είναι ήττα.

Είναι το γεγονός ότι η Λιβύη φαίνεται να πηγαίνει προς την πλευρά της Τουρκίας. Αυτό πράγματι είναι κάτι που μας βάζει σε σκέψεις και σίγουρα θα θέλαμε η σφαίρα επιρροής η δική μας να ήταν μεγαλύτερη στη Λιβύη, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που εξαρτάται από την Ελλάδα», τόνισε.

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