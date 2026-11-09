ΚΕΔΕ: «Με σκορ 213-111 δεν υπάρχει νοθεία» απαντά ο Κυρίζογλου στον Δούκα - Η νέα ανακοίνωση

Snapshot Ο Λάζαρος Κυρίζογλου, πρόεδρος της ΚΕΔΕ, απέρριψε τις κατηγορίες περί νοθείας στην ψηφοφορία του συνεδρίου με αποτέλεσμα 213 ψήφων υπέρ της διοίκησης και 111 κατά της παράταξης του Χάρη Δούκα.

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε φανερά, με ανάταση χεριών, ζωντανή μετάδοση και παρουσία εκπροσώπων όλων των παρατάξεων, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας.

Ο Χάρης Δούκας αμφισβήτησε τη διαδικασία, ζητώντας ονομαστική ψηφοφορία, η οποία απορρίφθηκε, και κατήγγειλε νοθεία και χειρισμούς που δεν επέτρεψαν την κανονική έκφραση της βούλησης των συνέδρων.

Ο Κυρίζογλου κατηγόρησε τον Δούκα για λαϊκιστική και ανεύθυνη στάση, καθώς και για προσπάθεια πολιτικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση αντί για επίλυση θεμάτων των δήμων.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ επέκρινε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και την ΕΛΑΣ για υιοθέτηση των καταγγελιών Δούκα για μικροκομματικούς λόγους. Snapshot powered by AI

Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ του προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), Λάζαρου Κυρίζογλου, και του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, με φόντο την ψηφοφορία για τα ψηφίσματα στο συνέδριο της Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα.

Με νέα ανακοίνωσή του, ο Λάζαρος Κυρίζογλου απαντά στις καταγγελίες του Χάρη Δούκα περί νοθείας, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία ήταν διαφανής και ότι το αποτέλεσμα αποτυπώνει την επικράτηση της πρότασης της διοίκησης της ΚΕΔΕ. «Με σκορ 213-111 δεν υπάρχει νοθεία κ. Δούκα. Υπάρχει νίκη της αυτοδιοίκησης και προσωπική πολιτική σας συντριβή», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, στην ψηφοφορία συμμετείχαν 338 σύνεδροι και η πρόταση της παράταξης «Σύγχρονοι Ισχυροί Δήμοι», της οποίας ηγείται, συγκέντρωσε 213 ψήφους, ποσοστό 63%. Η πρόταση της παράταξης «Αυτοδιοίκηση Τώρα», με επικεφαλής τον Χάρη Δούκα, έλαβε 111 ψήφους, ποσοστό 32,8%, ενώ 14 ψήφους συγκέντρωσε η πρόταση της «Λαϊκής Συσπείρωσης», με επικεφαλής τον Κώστα Πελετίδη.

Ο κ. Κυρίζογλου υποστηρίζει ότι η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε με φανερή ανάταση των χεριών, μεταδόθηκε ζωντανά από το κανάλι της ΚΕΔΕ στο YouTube και η καταμέτρηση έγινε παρουσία εκπροσώπων όλων των παρατάξεων. Κατά τον ίδιο, επομένως, δεν υπήρξε κανένα ζήτημα νοθείας.

Παράλληλα, κατηγορεί τον δήμαρχο Αθηναίων ότι επιχείρησε να μετατρέψει τη διαδικασία έκδοσης ψηφίσματος σε αντιπαράθεση με την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, αντί να επικεντρωθεί στα ζητήματα που απασχολούν τους δήμους. Κάνει, μάλιστα, λόγο για προσπάθεια διασυρμού του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και χαρακτηρίζει τη στάση του κ. Δούκα «ανεύθυνη και λαϊκίστικη».

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ στρέφεται, επίσης, κατά του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και της ΕΛΑΣ, υποστηρίζοντας ότι έσπευσαν να υιοθετήσουν τους ισχυρισμούς του δημάρχου Αθηναίων για μικροκομματικούς λόγους.

Η ένταση στην ΚΕΔΕ και οι καταγγελίες του Χάρη Δούκα

Νωρίτερα, ο Χάρης Δούκας είχε αμφισβητήσει τη διαδικασία ψηφοφορίας στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, κάνοντας λόγο για φιάσκο και καταγγέλλοντας περιστατικά νοθείας. Ο δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε να πραγματοποιηθεί ονομαστική ψηφοφορία, ώστε να καταγραφεί με σαφήνεια η ψήφος κάθε συνέδρου, ωστόσο το αίτημά του δεν έγινε δεκτό.

Η αντιπαράθεση είχε ξεκινήσει στο πλαίσιο της συζήτησης για τα αιτήματα των δήμων, τα οποία τίθενται προς ψήφιση στα συνέδρια της ΚΕΔΕ. Μεταξύ των διεκδικήσεων που είχε αναφέρει ο κ. Δούκας ήταν και το αίτημα οι δήμοι να πληρώνουν ηλεκτρικό ρεύμα με τιμολόγια αντίστοιχα με εκείνα που ισχύουν για τις βιομηχανίες.

Ο δήμαρχος Αθηναίων είχε ασκήσει, επίσης, κριτική στον γενικό γραμματέα της ΚΕΔΕ, Δημήτρη Καφαντάρη, δημοτικό σύμβουλο Πύλου, υποστηρίζοντας ότι ο χειρισμός της διαδικασίας δεν επέτρεψε να αποτυπωθεί κανονικά η βούληση των συνέδρων. Μάλιστα, τον κατηγόρησε ότι επιδίωξε να μη διαταραχθεί η εικόνα της εκδήλωσης και να μη χαλάσει η «φιέστα».

Η ένταση κλιμακώθηκε κατά την ολοκλήρωση των εργασιών του συνεδρίου, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν αιχμηρές ανακοινώσεις και κατηγορίες για τον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Λάζαρου Κυρίζογλου

«Με “σκορ 213-111” δεν υπάρχει νοθεία κ. Δούκα. Υπάρχει νίκη της αυτοδιοίκησης και προσωπική πολιτική σας συντριβή.

Ο κ. Δούκας, με αποκλειστική του ευθύνη, προσπάθησε σήμερα να διασύρει τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι εικόνες που κάνουν το γύρο των ΜΜΕ, με τον δήμαρχο της Αθήνας να ισχυρίζεται ότι υπάρχουν καταγγελίες για νοθεία στη διαδικασία ψηφοφορίας για την έγκριση του ψηφίσματος, προσβάλλουν όλους τους αιρετούς που υπηρετούν με ανιδιοτέλεια τον αυτοδιοικητικό θεσμό, αλλά και τους πολίτες.

Στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ δεν υπήρξε καμία νοθεία. Υπήρξε μια πολιτική συντριβή του κ. Δούκα. Η διοίκηση της ΚΕΔΕ έφερε στο σώμα των μελών της Γενικής Συνέλευσης ένα ψήφισμα, που αναδείκνυε τα πραγματικά προβλήματα των δήμων και τις διεκδικήσεις της Αυτοδιοίκησης. Σε αντίθεση με τον κ. Δούκα, που είχε ως στόχο την έκδοση ενός ψηφίσματος καταδίκης της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού.

Σε μια ανοικτή διαδικασία, που διεξήχθη φανερά με ανάταση των χεριών, στην οποία συμμετείχαν 338 σύνεδροι, μεταδιδόταν ζωντανά από το κανάλι της ΚΕΔΕ στο YouTube και η καταμέτρηση των ψήφων γινόταν παρουσία εκπροσώπων όλων των παρατάξεων, η πρόταση της διοίκησης της ΚΕΔΕ απέσπασε 213 ψήφους, ενώ του κ. Δούκα 111.

Με την υπεύθυνη στάση τους, οι σύνεδροι αποδοκίμασαν έμπρακτα την ανεύθυνη και λαϊκίστικη στάση του κ. Δούκα. Γιατί όταν χάνεις με σκορ 213-111, με 102 ψήφους διαφορά επί 338 ψηφισάντων, δεν μπορείς να μιλάς για νοθεία κ. Δούκα, αλλά για συντριβή. Συντριβή πολιτική αλλά και προσωπική.

Στη δημοκρατία υπάρχουν κανόνες. Κι αυτούς τους κανόνες οφείλουν να σεβαστούν τα δύο κόμματα, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και ΕΛΑΣ, που έσπευσαν καθαρά για μικροκομματικές σκοπιμότητες να υιοθετήσουν τους ανακριβείς ισχυρισμούς του κ. Δούκα».

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