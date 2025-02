«Dog Man»: Έρχεται η ταινία για τον ήρωα της παιδικής αστυνομικής σειράς βιβλίων

Μισός σκύλος, μισός άνθρωπος, ολόκληρος ήρωας.

Η DreamWorks Animation—που έχει δημιουργήσει τις αγαπημένες επιτυχημένες σειρές ταινιών Κουνγκ φου πάντα, Πώς να εκπαιδεύσετε το δράκο σας και Αρχηγός από κούνια—παρουσιάζει την κινηματογραφική μεταφορά του λογοτεχνικού φαινομένου της παιδικής αστυνομικής σειράς βιβλίων Dog Man, που ανήκει στη λίστα με τα bestsellers των New York Times.

Όταν ένας πιστός σκύλος της αστυνομίας και ο αστυνόμος ιδιοκτήτης του τραυματίζονται εν ώρα καθήκοντος, μία παράδοξη, αλλά σωτήρια χειρουργική επέμβαση ενώνει τους δύο σε ένα και έτσι γεννιέται ο Dog Man. Ο Dog Man δεσμεύεται να προστατεύει, να υπηρετεί και να εκτελεί όλα τα σκυλίσια κόλπα.

Καθώς ο Dog Man ενστερνίζεται τη νέα του ταυτότητα και παλεύει να εντυπωσιάσει τον Αρχηγό του (Λιλ Ρελ Χάουερι/Τρέξε!, Free Guy), πρέπει να εμποδίσει τις δολοπλοκίες του αιλουροειδούς υπερκακού Petey the Cat (Πιτ Ντέιβιντσον/Saturday Night Live, Η τέχνη της ενηλικίωσης). Το καινούριο σχέδιο του Petey είναι να κλωνοποιήσει τον εαυτό του δημιουργώντας το γατάκι Lil Petey, για να διπλασιάσει τις εγκληματικές του ενέργειες. Τα πράγματα περιπλέκονται, όμως, όταν ο Lil Petey δημιουργεί έναν απρόσμενο δεσμό με τον Dog Man.

Όταν ο Lil Petey πέφτει στα χέρια ενός κοινού εχθρού, ο Dog Man και ο Petey αναγκάζονται να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε έναν γεμάτο δράση αγώνα ενάντια στον χρόνο για να σώσουν το γατάκι. Στην πορεία, ανακαλύπτουν τη δύναμη της οικογένειας (και των μικρών γατιών!) που φέρνει κοντά ακόμα και τους ορκισμένους εχθρούς.

Στην ταινία ακούγονται επίσης η Άιλα Φίσερ (Γαμο-μπελάδες, Ράνγκο) σε ρόλο τηλεοπτικής ρεπόρτερ, η Πόπι Λιού (Hacks, The Afterparty) ως βοηθός του Petey, ο υποψήφιος για Emmy Στίβεν Ρουτ (Barry, King of the Hill) ως Παππούς, ο Μπίλι Μπόιντ (σειρά ταινιών Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών, Ο γιος του Τσάκι) ως κάμεραμαν και ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα και Emmy Ρίκι Τζερβέις (The Office, Extras) ως Flippy the fish.

Το Dog Man σκηνοθετεί ο βραβευμένος με Emmy Πίτερ Χέιστινγκς (Οι επικές ιστορίες του καπετάν Βράκα, Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness), με προϋπηρεσία στις πρωτοποριακές για το κινούμενο σχέδιο σειρές Animaniacs και Pinky and the Brain. Την παραγωγή υπογράφει η Κάρεν Φόστερ (Σπίριτ ο ατίθασος), συμπαραγωγός του Πώς να εκπαιδεύσετε τον δράκο σας της DreamWorks Animation.

Η σειρά αποτελείται από 12 βιβλία

Η σειρά βιβλίων Dog Man κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2016 με την υπογραφή του Ντέιβ Πίλκι—του κορυφαίου σε πωλήσεις συγγραφέα και βραβευμένου εικονογράφου της σειράς βιβλίων Καπετάν Βράκας—και τώρα πια αποτελείται από 12 βιβλία. Η σειρά μετράει πάνω από 60 εκατομμύρια αντίτυπα και έχει μεταφραστεί σε 47 γλώσσες. Η λέσχη Κόμικς του Cat Kid, ένα spin-off του Dog Man, κυκλοφόρησε το 2020, και έχει συμπεριληφθεί στις λίστες με τα bestsellers σε όλο τον κόσμο. Το πιο πρόσφατο βιβλίο του Dog Man, το Dog Man: Twenty Thousand Fleas Under the Sea, ήταν το πρώτο σε πωλήσεις παιδικό βιβλίο στη Αμερική για το 2023. Το καινούριο βιβλίο του Πίλκι για τη σειρά Dog Man, το Dog Man: Big Jim Begins, θα κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο του 2024.

Το Dog Man της DreamWorks Animation θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες από την Universal Pictures.

Οι συντελεστές

Σενάριο (βασισμένο στη σειρά βιβλίων Dog Man του Ντέιβ Πίλκι): Πίτερ Χέιστινγκς

Σκηνοθεσία: Πίτερ Χέιστινγκς

Παραγωγή: Κάρεν Φόστερ

Ηθοποιοί: Πιτ Ντέιβιντσον, Λιλ Ρελ Χάουερι, Άιλα Φίσερ, Πόπι Λιού, Στίβεν Ρουτ, Μπίλι Μπόιντ, Ρίκι Τζερβέις, Λούκας Χόπκινς Καλντερόν

Στην ελληνική μεταγλώττιση ακούγονται: Θάνος Λέκκας, Γιώργος Ρέλλας, Αποστόλης Ψυχράμης, Δημήτρης Μάριζας, Ίριδα Τσιμπρή, Βαγγέλης Στρατηγάκος, Χίλντα Ηλιοπούλου, Ίντρα Κέιν, Κώστας Φιλίππογλου, Λυδία Τζανουδάκη, Άγγελος Λιάγκος, Αρετή Πασχάλη, Νικορέστης Χανιωτάκης, Τάνια Παλαιολόγου, Πάνος Αποστολόπουλος

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 13 Φεβρουαρίου 2025

Διάρκεια: 1 ώρα και 29 λεπτά

Δείτε το τρέιλερ: