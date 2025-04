Ντόμινικ Σέσα: Θα ενσαρκώσει τον Αντονι Μπουρντέν στην κινηματογραφική βιογραφία του

Ο Ντόμινικ Σέσα, ο πρωταγωνιστής της τελευταίας ταινίας του Αλεξάντερ Πέιν, «Τα παιδιά του χειμώνα», θα υποδυθεί τον Αντονι Μπουρντέν στην κινηματογραφική του βιογραφία που ετοιμάζεται. Την είδηση αποκάλυψε ο ίδιος ο ηθοποιός, λέγοντας επίσης ότι ο Αντόνιο Μπαντέρας θα συμπρωταγωνιστήσει στην ταινία σε ρόλο που δεν έχει γνωστοποιηθεί.

Η ταινία θα τιτλοφορείται «Tony» και θα αφορά στο καλοκαίρι του 1976 όπου συνέβησαν μεγάλες αλλαγές στη ζωή του σεφ και παρουσιαστή γαστριμαργικής εκπομπής ο οποίος τότε δούλευε στο Πρόβινσταουν της Μασαχουσέτης. Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον επόμενο μήνα και σκηνοθέτης θα είναι ο Ματ Τζόνσον του «BlackBerry» (2023). Το σενάριο υπογράφουν οι Τοντ Μπάρτελς και Λου Χάου.

Τρεις ταινίες

Ο χαρισματικός ηθοποιός έκανε το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη στα «Παιδιά του χειμώνα» του Αλεξάντερ Πέιν και από τότε έχει πρωταγωνιστήσει σε τρεις ταινίες που θα δούμε προσεχώς: στο σίκουελ του «Now you see me, now you don’t» με τον Τζέσι Αϊζενμπεργκ και τον Μαρκ Ράφαλο, στη χριστουγεννιάτικη κομεντί «Oh. What. Fun» με την Μισέλ Φάιφερ και στο «Tow» με την Ρόουζ Μπάιρν στο οποίο υποδύεται τον δικηγόρο μιας άστεγης γυναίκας.

Ως γνωστόν, ο Αντονι Μπουρντέν αυτοκτόνησε στις 8 Ιουνίου 2018 στα 61 του χρόνια και στο ντοκιμαντέρ του 2021, «Roadrunner: A film about Anthony Bourdain» καταγράφεται η άνοδός του στη σφαίρα της δημοσιότητας και τα προβλήματα που αντιμετώπιζε με την ψυχική του υγεία.

Από την άλλη πλευρά, η εταιρεία παραγωγής Α24 που έχει αναλάβει την ταινία, ετοιμάζει δύο ακόμα κινηματογραφικές βιογραφίες. Το «The smashing machine» για τον παλαιστή Μαρκ Κερ με τους Ντουέιν Τζόνσον και Εμιλι Μπλαντ και το «Marty Supreme» για τον πρωταθλητή του πινγκ πονγκ, Μάρτι Ράισμαν με τον Τίμοθι Σαλαμέ.