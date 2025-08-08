Τίμοθι Σαλαμέ: Θα γίνει ληστής με μοτοσικλέτα στη νέα συνεργασία του με τον Τζέιμς Μάνγκολντ

Μετά το «A complete unknown» για τα πρώτα βήματα του Μπομπ Ντίλαν στην μουσική σκηνή της Νέας Υόρκης, ο Τίμοθι Σαλαμέ συνεργάζεται εκ νέου με τον σκηνοθέτη της ταινίας, Τζέιμς Μάνγκολντ. Αυτή τη φορά θα βασιστούν στο ακυκλοφόρητο διήγημα του Jaime Oliveira με τίτλο «High Side», ιστορία που αφηγείται τον βίο ενός επαγγελματία μοτοσικλετιστή που διολισθαίνει στην παρανομία. Πρωταγωνιστής είναι ο Μπίλι ο οποίος έχει εγκαταλείψει τους αγώνες εξαιτίας ενός σοβαρού ατυχήματος αλλά ο αδελφός του τον επαναφέρει πάνω στις μοτοσικλέτες σε ένα σχέδιο που περιλαμβάνει ληστείες τραπεζών. Η ομάδα ξεκινά με ληστείες σε μικρές, απομακρυσμένες τράπεζες αλλά όταν θα βάλουν στο στόχαστρό τους μια μεγαλύτερη τράπεζα, θα αντιληφθούν ότι στα ίχνη τους βρίσκεται ένας πράκτορας του FBI με παρελθόν στη σχέση του με τον αδελφό του Μπίλι.

Ο Τζέιμς Μάνγκολντ τόνισε για τον Τίμοθι Σαλαμέ ότι «πρόκειται για έναν έμπιστο συνεργάτη, έναν σημαντικό καλλιτέχνη της γενιάς του και ένα πρόσωπο που αγαπώ. Ανυπομονώ να σηκώσω τα μανίκια και να ξαναδουλέψω μαζί του».

Ο Τίμοθι Σαλαμέ συμμετέχει τώρα στα γυρίσματα του «Dune 3» του Ντενί Βιλνέβ, ενώ τα Χριστούγεννα θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες η νέα του ταινία, «Marty Supreme» του Τζος Σαφντί. Εκεί υποδύεται, δίπλα στην Γκουίνεθ Πάλτροου, τον πρωταθλητή του πινγκ πονγκ, στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του ’50, Μάρτι Μάουζερ.