Διπλό ραντεβού με τον Γιάννη Χαρούλη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Ο Χορός ξεκίνησε τον Ιούνιο από το κατάμεστο Γήπεδο Ριζούπολης, με χιλιάδες κόσμου να γίνεται ένα και με τον Γιάννη Χαρούλη να μας παρασύρει σε ένα ξέφρενο γλέντι. Μια συναυλία-γιορτή που μόνο αυτός ξέρει να στήνει τόσο αυθόρμητα και ειλικρινά, πρωτεργάτης μιας διονυσιακής βραδιάς που μας έμεινε αξέχαστη. Και μετά από μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία το γλέντι θα στηθεί ξανά στην Αθήνα για 2 βραδιές γεμάτες χορό!

4 & 5 Οκτωβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού!

Ο Γιάννης τραγουδά για εκείνους που αγαπούν τη μουσική, τρελαίνονται να χορεύουν, να αγκαλιάζονται, να συγκινούνται. Εκείνους που περιμένουν τις συναυλίες για να νιώσουν την ένταση και τον παλμό. Ο Γιάννης φέτος «τον κόσμο φέρνει ανάποδα, τη Γη μέσα στο πιάτο»...

Σάββατο 4 Οκτωβρίου, Κυριακή 5 Οκτωβρίου

Σημειώστε τις ημερομηνίες και ετοιμαστείτε να ανταμώσετε ξανά με τον Γιάννη Χαρούλη. Ο τελευταίος "διπλός" χορός του φετινού tour θα είναι και ο καλύτερος!

Η περιοδεία

5/9 Σέρρες, Πρώην Στρατόπεδο Εμμανουήλ Παππά

7/9 Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων

20/9 Τρίκαλα, Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων

4 & 5/10 Αθήνα, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Συντελεστές

Λευτέρης Ανδριώτης - Λύρα

Γιώργος Δούσος - Πνευστά

Βασίλης Νησσόπουλος - Μπάσο

Σωτήρης Μαυρονάσιος - Τύμπανα

Αλέκος Βουλγαράκης - κιθάρα

Χρήστος Σπηλιόπουλος - Τρομπόνι

Τάσος Βαλκάνης - Τρομπέτα

Προπώληση εισιτηρίων εδώ.