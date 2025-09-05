Θεσσαλονίκη: Υπογράφηκε σύμβαση ύψους 1,39 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση του Φεστιβάλ Δημητρίων

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη υπέγραψε τη σύμβαση με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη

Θεσσαλονίκη: Υπογράφηκε σύμβαση ύψους 1,39 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση του Φεστιβάλ Δημητρίων
Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης στην υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για τη στήριξη και ενίσχυση του ιστορικού Φεστιβάλ Δημητρίων
Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη υπέγραψε με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη, την Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης για τη στήριξη και ενίσχυση του ιστορικού Φεστιβάλ Δημητρίων, για την τριετία 2025-2027. Η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, παρουσία των επικεφαλής των συμμετεχόντων πολιτιστικών φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού.

Η Προγραμματική Σύμβαση υπεγράφη μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση του θεσμού και τη συμβολή του στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής της. Η νέα σύμβαση, συνολικού προϋπολογισμού 1.395.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και προβλέπει τη συμμετοχή των εποπτευόμενων φορέων του, με σημαντικές παραγωγές μουσικής, θεάτρου, όπερας και χορού, καθώς και με δράσεις διεθνούς χαρακτήρα, που αναβαθμίζουν το φεστιβάλ και ενισχύουν τη διεθνή του ακτινοβολία.

Η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, δήλωσε μετά την υπογραφή της σύμβασης: «Η σημερινή υπογραφή αποτελεί επισφράγισμα της στρατηγικής συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και τους πολιτιστικούς φορείς της πόλης. Με τη νέα Προγραμματική Σύμβαση ενισχύουμε τη μακροβιότερη πολιτιστική διοργάνωση της Θεσσαλονίκης, διασφαλίζουμε τη συνέργεια των σημαντικότερων οργανισμών της χώρας και θέτουμε τα θεμέλια για ένα τριετές πρόγραμμα υψηλής καλλιτεχνικής αξίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης για την εξαιρετική συνεργασία, τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και τις υπηρεσίες του Δήμου που υποστήριξαν τη διαδικασία, καθώς και τα Διοικητικά Συμβούλια και τους Καλλιτεχνικούς Διευθυντές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, οι οποίοι συνεργάστηκαν γόνιμα, αγαστά και αποτελεσματικά για τη συγκρότηση του προγράμματος. Είναι ιδιαίτερη χαρά για το Υπουργείο Πολιτισμού που συμβάλλει στη διαμόρφωση της πολιτιστικής εικόνας της πόλης μέσα από τον θεσμό των Δημητρίων, ο οποίος ξεχωρίζει για την ιστορικότητα και τη βαρύτητά του».

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, υπογράμμισε: «Η ουσιαστική, έμπρακτη υποστήριξη των 6ων Δημητρίων από το Υπουργείο Πολιτισμού, για δεύτερη συνεχή χρονιά, αποτίνει φόρο τιμής στη δυναμική του μακροβιότερου πολιτιστικού θεσμού της Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας το αποτύπωμά του με τη φιλοξενία παραγωγών υψηλού επιπέδου. Θέλω να ευχαριστήσω την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για το προσωπικό, διαρκές και συστηματικό ενδιαφέρον της που επιδεικνύει για τη στήριξη του πολιτιστικού προϊόντος στη Θεσσαλονίκη, την ανάδειξη της πλούσιας, πολυσυλλεκτικής ιστορίας της. Ειδικότερα δε για τα Δημήτρια, η ουσιαστική ενίσχυση του Φεστιβάλ με τη χρηματοδότηση και τη φιλοξενία παραγωγών υψηλού επιπέδου από την Εθνική Λυρική Σκηνή, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και το Κρατικό Ωδείο φέρνουν την πόλη στην πρωτοπορία των πολιτιστικών δράσεων και συμβάλουν καταλυτικά στη συνολική ανάταξη της πόλης».

Τα 60ά Δημήτρια θα πραγματοποιηθούν, από 1 έως 31 Οκτωβρίου 2025, στη Θεσσαλονίκη, φιλοξενώντας κορυφαίους Έλληνες και ξένους δημιουργούς, θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις, συναυλίες, εικαστικές εκθέσεις και καινοτόμες πολιτιστικές δράσεις. Η σύμβαση θέτει ένα πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας για την περίοδο 2025-2027, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία και το καλλιτεχνικό κύρος του φεστιβάλ και δίνοντας νέα δυναμική στον πολιτιστικό χάρτη της χώρας.

