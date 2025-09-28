Έρχεται η συνέχεια του «The Social Network» - Ο νέος τίτλος και η ημερομηνία της πρεμιέρας

Η Sony Pictures πρόκειται να κυκλοφορήσει την ταινία μεγάλου μήκους, γνωστή πλέον ως «Τhe Social Reckoning» στους κινηματογράφους στις 9 Οκτωβρίου 2026

Έρχεται η συνέχεια του «The Social Network» - Ο νέος τίτλος και η ημερομηνία της πρεμιέρας

Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, ο Τζέσι Άιζενμπεργκ και ο Άντριου Γκάρφιλντ ποζάρουν κατά τη διάρκεια φωτογράφησης για την ταινία «The Social Network», την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2010, σε ξενοδοχείο στο κέντρο του Λονδίνου.

AP
Η συνέχεια της ταινίας «The Social Network», του σεναριογράφου-σκηνοθέτη Άαρον Σόρκιν, έχει νέο τίτλο και μια θέση στο ημερολόγιο κυκλοφορίας κινηματογραφικών έργων της επόμενης χρονιάς.

Η Sony Pictures πρόκειται να κυκλοφορήσει την ταινία μεγάλου μήκους, γνωστή πλέον ως «Τhe Social Reckoning» στους κινηματογράφους στις 9 Οκτωβρίου 2026. Το πολυσυζητημένο καστ περιλαμβάνει τους Μάικι Μάντισον, Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, Μπιλ Μπερ και Τζέρεμι Στρονγκ.

Ο Σόρκιν σκηνοθετεί την ταινία «The Social Reckoning» με βάση το δικό του σενάριο. Υπενθυμίζεται ότι έχει κερδίσει ένα Όσκαρ για το σενάριο της αρχικής ταινίας του 2010.

Το νέο έργο επικεντρώνεται σε μια νεαρή μηχανικό του Facebook, την Φράνσις Χόγκεν (Μάντισον), η οποία συνεργάζεται με τον δημοσιογράφο της Wall Street Journal, Τζεφ Χόρβιτζ (Γουάιτ), σε μια επικίνδυνη αποστολή να επιστήσει την προσοχή στα μεγαλύτερα μυστικά του κοινωνικού δικτύου.

Η επερχόμενη ταινία διαδραματίζεται 17 χρόνια μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας «The Social Network», το οποίο επικεντρώθηκε στην απεικόνιση του Μαρκ Ζούκερμπεργκ από τον Τζέσι Άιζενμπεργκ καθώς δημιουργούσε την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης και αργότερα μηνύθηκε από τον συνιδρυτή Εντουάρντο Σαβερίν (Άντριου Γκάρφιλντ) και τους δίδυμους Βίνκλεβος (Armie Hammer).

Η πρώτη ταινία σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Φίντσερ εξασφάλισε οκτώ υποψηφιότητες για Όσκαρ. Ο Άαρον Σόρκιν ανέβηκε στο βάθρο για να παραλάβει ένα από τα τρία βραβεία, το Όσκαρ στην Κατηγορία Καλύτερου Σεναρίου.

