Έξοδος στην Αθήνα: Επιλογές για το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη

Το Σαββατοκύριακο πλησιάζει και οι επιλογές που δίνει η Αθήνα για διασκέδαση είναι πολλές. Ο Οκτώβρης σημαίνει την αρχή της νέας σεζόν για τις περισσότερες θεατρικές σκηνές. Αν επιλέξετε το θέατρο ως έξοδό σας, μια καλή επιλογή είναι οι παραστάσεις που ανεβαίνουν ξανά, καθώς κρίθηκαν εξαιρετικά επιτυχημένες – και συνεχίζουν.

«Όσα παίρνει ο άνεμος»

της Μάρκγαρετ Μίτσελ

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Σκηνοθεσία: Ι. Ανδρεάδη

Ερμηνεύουν: Λένα Παπαληγούρα, Ορέστης Τζιόβας / Κωνσταντίνος Καβακιώτης, Όμηρος Πουλάκης, Γεράσιμος Γεννατάς, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Idra Kayne, Θάνος Κόνιαρης, Δάφνη Καμμένου, Ελευθερία Πάλλα, Νάρια Αθανασοπούλου / Άνα Τζουλάκη Χριστοδούλου

Πρόκειται για μια παράσταση-φαινόμενο που κατέχει το ρεκόρ των 16.000 θεατών μέσα σε ενάμιση μήνα. Την περσινή θεατρική σεζόν, έγινε sold out από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε και ενθουσίασε κοινό και κριτικούς.

Μόνο για 8 παραστάσεις

«Οι νεκρές ψυχές»

Του Νικολάι Γκόγκολ

Θησείον, ένα θέατρο για τέχνες

Σκηνοθεσία: Σ. Καραγιάννη

Ερμηνεύουν: Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Διονύσης Λάνης, Γιάννης Μάνθος, Χρήστος Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος Πασσάς (ομάδα GAFF)

Το κορυφαίο θεατρικό έργο του Νικολάι Γκόγκολ, το οποίο επικρίνει την ανάγκη του ανθρώπου να αναζητεί το κέρδος ακόμα και μέσω «νεκρών ψυχών» σε συνδυασμό με την δημιουργικότητα της ομάδας GAFF που συντονίζει η Σ. Καραγιάννη ανεβαίνει για δεύτερη χρονιά.

Αν πάλι επιλέξετε το σινεμά, είναι ευκαιρία για την προβολή μίας ταινίας που επιστρέφει ξανά στους κινηματογράφους. Πρόκειται για την σημαντική δανέζικη ταινία «Μέρες Οργής» του 1943 του Καρλ Ντράγιερ, η οποία αποτελεί σταθμό στην ιστορία του εικαστικά άρτιου σινεμά και αξίζει να την δει κανείς στις αίθουσες του κινηματογράφου.

Το Σαββατοκύριακο αυτό επίσης, γίνονται προβολές ταινιών για παιδιά σε προαύλια σχολείων του Δήμου Αθηναίων, με πρωτοβουλία του Δήμου.

Σάββατο 04/10:

12ο Γυμνάσιο – 12ο ΓΕΛ Αθηνών (Κειριαδών & Σφηττιών 1, 3η Δημοτική Κοινότητα) – «Μουλάν»

117ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Μάχης Αναλάτου 70, 2η Δημοτική Κοινότητα) – «Ο Σιρόκο και το Βασίλειο των Ανέμων»

71ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Γενναίου Κολοκοτρώνη 25, 1η Δημοτική Κοινότητα)– «Σταχτοπούτα»

Κυριακή 05/10:

111ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Γ. Κεδρινού & Δ. Τσέλιου, 7η Δημοτική Κοινότητα) – «Εγώ το Ρομπότ»

8ο Γυμνάσιο Αθηνών (Νικοπόλεως 33, 6η Δημοτική Κοινότητα) – «Κρουέλα»

59ο Γυμνάσιο – 59ο ΓΕΛ Αθηνών (Σεκούνδου 10, 5η Δημοτική Κοινότητα)– «Η Γιούκου και το Λουλούδι των Ιμαλαΐων»

Ώρα προβολών: 20:00

Είσοδος ελεύθερη

Η ώρα προσέλευσης θα είναι μισή ώρα νωρίτερα.

Επιπλέον, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων θα πραγματοποιηθούν αυτό το Σαββατοκύριακο δύο φεστιβάλ.

Vinyl Market

Το μεγάλο event της πόλης επιστρέφει με τη νέα σεζόν, σε μια γιορτή για το βινύλιο στις 3, 4 και 5 Οκτώβρη, με DJ sets και χιλιάδες δίσκους για ανακάλυψη.

Vegan Life Festival Athens

Το πιο μεγάλο vegan event της Ελλάδας επιστρέφει και φέτος, το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, από τις 11:00 το πρωί έως τις 23:00 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο. Το σύνθημά του, «For earth’s sake», με στόχο έναν πιο δίκαιο και βιώσιμο κόσμο!

