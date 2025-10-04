Έξοδος στην Αθήνα: Επιλογές για το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη

Θέατρο, φεστιβάλ και σινεμά στην πόλη αυτό το Σαββατοκύριακο

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Έξοδος στην Αθήνα: Επιλογές για το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Σαββατοκύριακο πλησιάζει και οι επιλογές που δίνει η Αθήνα για διασκέδαση είναι πολλές. Ο Οκτώβρης σημαίνει την αρχή της νέας σεζόν για τις περισσότερες θεατρικές σκηνές. Αν επιλέξετε το θέατρο ως έξοδό σας, μια καλή επιλογή είναι οι παραστάσεις που ανεβαίνουν ξανά, καθώς κρίθηκαν εξαιρετικά επιτυχημένες – και συνεχίζουν.

«Όσα παίρνει ο άνεμος»

της Μάρκγαρετ Μίτσελ

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Σκηνοθεσία: Ι. Ανδρεάδη

Ερμηνεύουν: Λένα Παπαληγούρα, Ορέστης Τζιόβας / Κωνσταντίνος Καβακιώτης, Όμηρος Πουλάκης, Γεράσιμος Γεννατάς, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Idra Kayne, Θάνος Κόνιαρης, Δάφνη Καμμένου, Ελευθερία Πάλλα, Νάρια Αθανασοπούλου / Άνα Τζουλάκη Χριστοδούλου

Πρόκειται για μια παράσταση-φαινόμενο που κατέχει το ρεκόρ των 16.000 θεατών μέσα σε ενάμιση μήνα. Την περσινή θεατρική σεζόν, έγινε sold out από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε και ενθουσίασε κοινό και κριτικούς.

Μόνο για 8 παραστάσεις

Εισιτήρια: More.com

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

«Οι νεκρές ψυχές»

Του Νικολάι Γκόγκολ

Θησείον, ένα θέατρο για τέχνες

Σκηνοθεσία: Σ. Καραγιάννη

Ερμηνεύουν: Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Διονύσης Λάνης, Γιάννης Μάνθος, Χρήστος Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος Πασσάς (ομάδα GAFF)

Το κορυφαίο θεατρικό έργο του Νικολάι Γκόγκολ, το οποίο επικρίνει την ανάγκη του ανθρώπου να αναζητεί το κέρδος ακόμα και μέσω «νεκρών ψυχών» σε συνδυασμό με την δημιουργικότητα της ομάδας GAFF που συντονίζει η Σ. Καραγιάννη ανεβαίνει για δεύτερη χρονιά.

Εισιτήρια: More.com

ΝΕΚΡΕΣ ΨΥΧΕΣ

Αν πάλι επιλέξετε το σινεμά, είναι ευκαιρία για την προβολή μίας ταινίας που επιστρέφει ξανά στους κινηματογράφους. Πρόκειται για την σημαντική δανέζικη ταινία «Μέρες Οργής» του 1943 του Καρλ Ντράγιερ, η οποία αποτελεί σταθμό στην ιστορία του εικαστικά άρτιου σινεμά και αξίζει να την δει κανείς στις αίθουσες του κινηματογράφου.

Το Σαββατοκύριακο αυτό επίσης, γίνονται προβολές ταινιών για παιδιά σε προαύλια σχολείων του Δήμου Αθηναίων, με πρωτοβουλία του Δήμου.

Σάββατο 04/10:

12ο Γυμνάσιο – 12ο ΓΕΛ Αθηνών (Κειριαδών & Σφηττιών 1, 3η Δημοτική Κοινότητα) – «Μουλάν»

117ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Μάχης Αναλάτου 70, 2η Δημοτική Κοινότητα) – «Ο Σιρόκο και το Βασίλειο των Ανέμων»

71ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Γενναίου Κολοκοτρώνη 25, 1η Δημοτική Κοινότητα)– «Σταχτοπούτα»

Κυριακή 05/10:

111ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Γ. Κεδρινού & Δ. Τσέλιου, 7η Δημοτική Κοινότητα) – «Εγώ το Ρομπότ»

8ο Γυμνάσιο Αθηνών (Νικοπόλεως 33, 6η Δημοτική Κοινότητα) – «Κρουέλα»

59ο Γυμνάσιο – 59ο ΓΕΛ Αθηνών (Σεκούνδου 10, 5η Δημοτική Κοινότητα)– «Η Γιούκου και το Λουλούδι των Ιμαλαΐων»

Ώρα προβολών: 20:00

Είσοδος ελεύθερη

Η ώρα προσέλευσης θα είναι μισή ώρα νωρίτερα.

Επιπλέον, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων θα πραγματοποιηθούν αυτό το Σαββατοκύριακο δύο φεστιβάλ.

Vinyl Market

Το μεγάλο event της πόλης επιστρέφει με τη νέα σεζόν, σε μια γιορτή για το βινύλιο στις 3, 4 και 5 Οκτώβρη, με DJ sets και χιλιάδες δίσκους για ανακάλυψη.

https://www.instagram.com/p/DOoYAbGCFfV/

Vegan Life Festival Athens

Το πιο μεγάλο vegan event της Ελλάδας επιστρέφει και φέτος, το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, από τις 11:00 το πρωί έως τις 23:00 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο. Το σύνθημά του, «For earth’s sake», με στόχο έναν πιο δίκαιο και βιώσιμο κόσμο!

https://www.instagram.com/p/DOgjAW7jVS9/

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Togg στην Ευρώπη: Η Τουρκία μπαίνει δυναμικά στα ηλεκτρικά – Πόσο κοστίζουν

07:27ΚΟΣΜΟΣ

Αμάλ Αλαμουντίν: Μάγεψε στο πλευρό του Τζορτζ Κλούνεϊ με styling εμπνευσμένο από την «χρυσή εποχή» του Χόλιγουντ

07:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ - Ξαφνικά στο επίκεντρο οι διαφωνίες για τις Belhara

07:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: «Πρόγευμα» τριών αγώνων πριν το ντέρμπι της Τούμπας

07:05LIFESTYLE

Σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Τι γίνεται σε MEGA και ΣΚΑΪ, στο παιχνίδι το OPEN

07:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Έξοδος στην Αθήνα: Επιλογές για το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πού θα κυμανθεί η τιμή του - Πόσο θα το αγοράσουμε φέτος

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Σον «Diddy» Κομπς: Από τα freak offs στη συγγνώμη και το «έλεος» - Πώς κατέρρευσε ο μύθος του

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Πατίνια και τροχαία: Πού επιτρέπεται τελικά να κινούνται; - Ειδικός απαντά στο Newsbomb

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Ο Γολγοθάς του πάρκινγκ στην Αθήνα - 3+1 προτάσεις που θα λύσουν το πρόβλημα

06:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Το TikTok πρόδωσε τους ληστές Ρομά - Διαφήμιζαν τα... κλοπιμαία!

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Σήμερα η εκταφή της 28χρονης εγκύου που έχασε τη ζωή της στο νοσοκομείο από αλλεργικό σοκ

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Νιου Τζέρσεϊ: Ποιος είναι ο δράστης της φρικτής δολοφονίας της 17χρονης Μαρίας Νιώτη

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης, το σκληρό ροκ, ο εκλογικός συναγερμός και στο βάθος... Δένδιας

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα πλήξει την Αθήνα η νέα κακοκαιρία - Τι βλέπει το ECMWF

06:10ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Καταιγιστικές εξελίξεις και αχτίδα φωτός για εκεχειρία και απελευθέρωση ομήρων - Οι αντιδράσεις Ισραήλ και Χαμάς στην κίνηση Τραμπ

06:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου: Ποια ημέρα ξεκινούν οι πληρωμές

06:02ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Επεισόδια με κουκουλοφόρους στο κέντρο και επιθέσεις με μολότοφ σε διμοιρίες των ΜΑΤ

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Ο «Άγιος - Φιλόσοφος» των Αθηνών

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 4 Οκτωβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:25ΚΟΣΜΟΣ

Νιου Τζέρσεϊ: Ποιος είναι ο δράστης της φρικτής δολοφονίας της 17χρονης Μαρίας Νιώτη

17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το ECMWF - Τι «βλέπει» το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο

05:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αργυρούπολη τα ξημερώματα του Σαββάτου: Δύο νεκροί σε τροχαίο με μοτοσικλέτα

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Εξιτήριο για τον μεγιστάνα Τομ Γκρίνγουντ: «Οι Έλληνες γιατροί με έσωσαν»

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Μαριά Νιώτη: Ανείπωτος θρήνος στην κηδεία - Με την γαλανόλευκη τυλιγμένο το φέρετρο της 17χρονης

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που παραιτήθηκε ο διοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών

07:05LIFESTYLE

Σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Τι γίνεται σε MEGA και ΣΚΑΪ, στο παιχνίδι το OPEN

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Σον «Diddy» Κομπς: Από τα freak offs στη συγγνώμη και το «έλεος» - Πώς κατέρρευσε ο μύθος του

07:27ΚΟΣΜΟΣ

Αμάλ Αλαμουντίν: Μάγεψε στο πλευρό του Τζορτζ Κλούνεϊ με styling εμπνευσμένο από την «χρυσή εποχή» του Χόλιγουντ

06:10ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Καταιγιστικές εξελίξεις και αχτίδα φωτός για εκεχειρία και απελευθέρωση ομήρων - Οι αντιδράσεις Ισραήλ και Χαμάς στην κίνηση Τραμπ

06:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Το TikTok πρόδωσε τους ληστές Ρομά - Διαφήμιζαν τα... κλοπιμαία!

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα πλήξει την Αθήνα η νέα κακοκαιρία - Τι βλέπει το ECMWF

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Ο «Άγιος - Φιλόσοφος» των Αθηνών

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πού θα κυμανθεί η τιμή του - Πόσο θα το αγοράσουμε φέτος

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Σήμερα η εκταφή της 28χρονης εγκύου που έχασε τη ζωή της στο νοσοκομείο από αλλεργικό σοκ

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Πατίνια και τροχαία: Πού επιτρέπεται τελικά να κινούνται; - Ειδικός απαντά στο Newsbomb

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης, το σκληρό ροκ, ο εκλογικός συναγερμός και στο βάθος... Δένδιας

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Χρονοπούλου: Οι απειλές και η μετακόμιση στο κέντρο – Το ηχητικό ντοκουμέντο

17:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυκά Νερά: Ντοκουμέντο φρίκης - Βίντεο λεπτά μετά τη δολοφονία της Καρολάιν από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ