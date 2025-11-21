Αυτοπροσωπογραφία της Φρίντα Κάλο πωλήθηκε για $54,7 εκατ.- Παγκόσμιο ρεκόρ για γυναίκα καλλιτέχνιδα

O πίνακας ξεπέρασε κατά περισσότερο από 1.000 φορές την αρχική τιμή με την οποία είχε εμφανιστεί σε δημοπρασία το 1980

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Αυτοπροσωπογραφία της Φρίντα Κάλο πωλήθηκε για $54,7 εκατ.- Παγκόσμιο ρεκόρ για γυναίκα καλλιτέχνιδα

Το έργο «Το Όνειρο (Το Κρεβάτι)» της Φρίντα Κάλο

Sotheby's
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα σουρεαλιστικό έργο της δεκαετίας του 1940 από τη Φρίντα Κάλο πουλήθηκε έναντι 54,7 εκατ. δολαρίων, καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ δημοπρασίας για έργο γυναίκας καλλιτέχνιδας.

Σύμφωνα με τον οίκο Sotheby’s, ο πίνακας ξεπέρασε κατά περισσότερο από 1.000 φορές την αρχική τιμή με την οποία είχε εμφανιστεί σε δημοπρασία το 1980, μετά από μια έντονη μάχη πλειοδοσίας ανάμεσα σε δύο συλλέκτες. Η πώληση ξεπέρασε επίσης το προηγούμενο ρεκόρ για έργο της Κάλο, το οποίο είχε αγγίξει τα 34,9 εκατ. δολάρια το 2021.

Το έργο, με τίτλο El sueño (La cama) – «Το όνειρο (Το κρεβάτι)» – απεικονίζει την Κάλο να κοιμάται σε ένα κρεβάτι με ουρανό, κάτω από έναν σκελετό τυλιγμένο με δυναμίτες.

Ο Sotheby’s το χαρακτήρισε ως μία από τις πιο «ψυχολογικά φορτισμένες» αυτοπροσωπογραφίες της καλλιτέχνιδας. Φιλοτεχνήθηκε σε μια ταραγμένη περίοδο της ζωής της: τη χρονιά που δολοφονήθηκε ο πρώην εραστής της, λίγο μετά το διαζύγιό της και τη μετέπειτα επανασύνδεση με τον Ντιέγο Ριβέρα.

Η Κάλο, που πέθανε το 1954, θεωρείται μία από τις σημαντικότερες ζωγράφους του 20ού αιώνα και έγινε ιδιαίτερα γνωστή για τα βαθιά προσωπικά της πορτρέτα. Το έργο της συχνά αντανακλούσε τη δύσκολη σχέση με το σώμα της, το οποίο είχε υποστεί βλάβες από την παιδική πολιομυελίτιδα και ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

Η προοπτική μια ημέρα το El sueño (La cama) να φτάσει τα 55 εκατ. δολάρια θα φαινόταν αδιανόητη όταν το 1980 είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά σε δημοπρασία και είχε πουληθεί έναντι μόλις 51.000 δολαρίων, σημείωσε η επικεφαλής του τμήματος λατινοαμερικανικής τέχνης του Sotheby’s, Άννα Ντι Στάσι.

«Το νέο αυτό ρεκόρ αποδεικνύει πόσο έχουμε προχωρήσει - όχι μόνο στην αναγνώριση της ιδιοφυΐας της Φρίντα Κάλο, αλλά και στη συνολική αποτίμηση των γυναικών καλλιτεχνών στο ανώτατο επίπεδο της αγοράς τέχνης», πρόσθεσε.

Το El sueño (La cama) είναι από τα ελάχιστα έργα της Κάλο που κυκλοφορούν δημόσια στην αγορά, καθώς τη δεκαετία του 1980 οι μεξικανικές αρχές χαρακτήρισαν τα έργα της «καλλιτεχνικά μνημεία», περιορίζοντας την εξαγωγή τους χωρίς ειδική άδεια.

Η ζωή και το έργο της Κάλο μεταφέρθηκαν στον κινηματογράφο το 2002, με την ταινία «Frida» όπου πρωταγωνίστησε η Σάλμα Χάγιεκ, αναδεικνύοντας τη θυελλώδη σχέση της με τον Ριβέρα και τις δοκιμασίες της υγείας της.

Το προηγούμενο υψηλότερο ποσό σε δημοπρασία για έργο γυναίκας καλλιτέχνιδας ήταν τα 44 εκατ. δολάρια για το Jimson Weed/White Flower No. 1 της Τζόρτζια Ο’Κιφ, που είχε πωληθεί το 2014 από τον οίκο Sotheby’s.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:30ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι περιλαμβάνει το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ-Πούτιν - Εκτός ΝΑΤΟ η Ουκρανία, στη Ρωσία το Ντονμπάς

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στην οδό Καλλιρρόης – Θα ισχύουν έως το τέλος του έτους

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:22ΕΛΛΑΔΑ

«Carbon Farming Schools»: Oι μαθητές καλλιεργούν τη γνώση για το περιβάλλον

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Πότε ξεκινάει το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

07:01ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων - Ρυθμίσεις λόγω έργων και στην Καλλιρρόης

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Απολογείται ο 58χρονος αδελφός του θύματος – Αναμένεται η απόφαση για την προφυλάκιση του 23χρονου για τη βόμβα

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Πιέρρ, το Eurogroup και ο υπερβάλλον ανταγωνισμός, οι μηνύσεις της εξεταστικής, η Διαμαντοπούλου και ο Τσίπρας, τα καρφιά Παντελιάδη και ο αποφασισμένος Θεοδωρικάκος, τα ταξίδια των Public

06:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η νέα μελέτη του Προκόπη Παυλοπούλου για τα όρια της επέκτασης της Τεχνητής Νοημοσύνης στην απονομή της Δικαιοσύνης

06:50ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αυτοπροσωπογραφία της Φρίντα Κάλο πωλήθηκε για 54,7 εκατ. δολάρια – Νέο παγκόσμιο ρεκόρ για γυναίκα καλλιτέχνιδα

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 21 Νοεμβρίου

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Το πρόγραμμα του Big-4 ως το τέλος του 2025 - Φουλ του ντέρμπι μέχρι τις γιορτές!

06:32LIFESTYLE

Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης: 10 προγράμματα που έσπασαν το κοντέρ της τηλεθέασης

06:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Διπλάσια η τιμή στο ψωμί - «Πικρός» ο καφές

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων: Η διπλή γιορτή της 21ης Νοεμβρίου και το μηνυμά της

06:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έλληνες διάσημοι στο μπλοκάκι του ΚΟΚ: Αλκοόλ, ταχύτητα και «γκάζια» για την αποφυγή των ελέγχων

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Πολεμικό το κλίμα μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ - Επίθεση Παύλου Μαρινάκη στον Νίκο Ανδρουλάκη

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Κυνηγοί παιδεραστών: Το Viral κίνημα από την Νέα Υόρκη και το Λονδίνο έφτασε και στην Πολίχνη της Θεσσαλονίκης -

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρώτη αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη σε «όλη την αντιπολίτευση»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν - Μεγάλη Θεομητορική εορτή για την Ορθοδοξία

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Κυνηγοί παιδεραστών: Το Viral κίνημα από την Νέα Υόρκη και το Λονδίνο έφτασε και στην Πολίχνη της Θεσσαλονίκης -

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Διήμερο κακοκαιρίας με σφοδρές καταιγίδες στη μισή χώρα – Σαββατοκύριακο με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας

07:01ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων - Ρυθμίσεις λόγω έργων και στην Καλλιρρόης

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Ο 29χρονος με το «βαρύ» ιστορικό βίας - Από συνεχείς επιθέσεις έως τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Το σχέδιο Τραμπ 28 σημείων για την Ουκρανία: Τι προβλέπει για παραχωρήσεις εδαφών και ΝΑΤΟ - Υπό πίεση ο Ζελένσκι

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων: Η διπλή γιορτή της 21ης Νοεμβρίου και το μηνυμά της

00:42ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ: Η Ουκρανία παραχωρεί εδάφη, μένει εκτός ΝΑΤΟ και οδηγείται σε εκλογές σε 100 ημέρες – Τι κερδίζει η Ρωσία

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική αέρια μάζα φτάνει στην Ελλάδα - Πότε πέφτει αισθητά η θερμοκρασία

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Βρισηίδα Ανδριώτου για τη συμμορία των καζίνο: «Είμαι η μόνη που διατηρώ επικοινωνία με τον υπαρχηγό»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΕΛΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση σε Αττική και Τίρανα για εξάρθρωση κυκλώματος κλοπής ρούχων – Έγιναν οχτώ συλλήψεις – Ο ρόλος της 54χρονης αρχηγού

19:10LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Μαχαιρώνουν τον Παύλο

21:41ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές Ζαχάροβα κατά Αθήνας: «Η Ρωσία θα απαντήσει στην συμπαραγωγή drones με Ουκρανία »

12:10ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Δικαστήριο μπλόκαρε τη δημοπρασία της παλαιότερης γνωστής αριθμομηχανής

14:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέκος Φλαμπουράρης: Συγκίνηση και δάκρυα στην πολιτική κηδεία του - «Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μας, παππού Αλέκο», είπε ο Τσίπρας

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Η Europol «ξεσκέπασε» μεγάλο δίκτυο αρχαιοκαπηλίας - Συνελήφθη 60χρονος Έλληνας με εκατοντάδες αρχαία

06:32LIFESTYLE

Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης: 10 προγράμματα που έσπασαν το κοντέρ της τηλεθέασης

22:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ακτινογραφία 3 δημοσκοπήσεων: Τα ποσοστά των κομμάτων, ο Τσίπρας, ο Σαμαράς και η ακρίβεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ