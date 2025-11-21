Αυτοπροσωπογραφία της Φρίντα Κάλο πωλήθηκε για $54,7 εκατ.- Παγκόσμιο ρεκόρ για γυναίκα καλλιτέχνιδα

Ένα σουρεαλιστικό έργο της δεκαετίας του 1940 από τη Φρίντα Κάλο πουλήθηκε έναντι 54,7 εκατ. δολαρίων, καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ δημοπρασίας για έργο γυναίκας καλλιτέχνιδας.

Σύμφωνα με τον οίκο Sotheby’s, ο πίνακας ξεπέρασε κατά περισσότερο από 1.000 φορές την αρχική τιμή με την οποία είχε εμφανιστεί σε δημοπρασία το 1980, μετά από μια έντονη μάχη πλειοδοσίας ανάμεσα σε δύο συλλέκτες. Η πώληση ξεπέρασε επίσης το προηγούμενο ρεκόρ για έργο της Κάλο, το οποίο είχε αγγίξει τα 34,9 εκατ. δολάρια το 2021.

Το έργο, με τίτλο El sueño (La cama) – «Το όνειρο (Το κρεβάτι)» – απεικονίζει την Κάλο να κοιμάται σε ένα κρεβάτι με ουρανό, κάτω από έναν σκελετό τυλιγμένο με δυναμίτες.

Ο Sotheby’s το χαρακτήρισε ως μία από τις πιο «ψυχολογικά φορτισμένες» αυτοπροσωπογραφίες της καλλιτέχνιδας. Φιλοτεχνήθηκε σε μια ταραγμένη περίοδο της ζωής της: τη χρονιά που δολοφονήθηκε ο πρώην εραστής της, λίγο μετά το διαζύγιό της και τη μετέπειτα επανασύνδεση με τον Ντιέγο Ριβέρα.

Η Κάλο, που πέθανε το 1954, θεωρείται μία από τις σημαντικότερες ζωγράφους του 20ού αιώνα και έγινε ιδιαίτερα γνωστή για τα βαθιά προσωπικά της πορτρέτα. Το έργο της συχνά αντανακλούσε τη δύσκολη σχέση με το σώμα της, το οποίο είχε υποστεί βλάβες από την παιδική πολιομυελίτιδα και ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

Η προοπτική μια ημέρα το El sueño (La cama) να φτάσει τα 55 εκατ. δολάρια θα φαινόταν αδιανόητη όταν το 1980 είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά σε δημοπρασία και είχε πουληθεί έναντι μόλις 51.000 δολαρίων, σημείωσε η επικεφαλής του τμήματος λατινοαμερικανικής τέχνης του Sotheby’s, Άννα Ντι Στάσι.

«Το νέο αυτό ρεκόρ αποδεικνύει πόσο έχουμε προχωρήσει - όχι μόνο στην αναγνώριση της ιδιοφυΐας της Φρίντα Κάλο, αλλά και στη συνολική αποτίμηση των γυναικών καλλιτεχνών στο ανώτατο επίπεδο της αγοράς τέχνης», πρόσθεσε.

Το El sueño (La cama) είναι από τα ελάχιστα έργα της Κάλο που κυκλοφορούν δημόσια στην αγορά, καθώς τη δεκαετία του 1980 οι μεξικανικές αρχές χαρακτήρισαν τα έργα της «καλλιτεχνικά μνημεία», περιορίζοντας την εξαγωγή τους χωρίς ειδική άδεια.

Η ζωή και το έργο της Κάλο μεταφέρθηκαν στον κινηματογράφο το 2002, με την ταινία «Frida» όπου πρωταγωνίστησε η Σάλμα Χάγιεκ, αναδεικνύοντας τη θυελλώδη σχέση της με τον Ριβέρα και τις δοκιμασίες της υγείας της.

Το προηγούμενο υψηλότερο ποσό σε δημοπρασία για έργο γυναίκας καλλιτέχνιδας ήταν τα 44 εκατ. δολάρια για το Jimson Weed/White Flower No. 1 της Τζόρτζια Ο’Κιφ, που είχε πωληθεί το 2014 από τον οίκο Sotheby’s.