«Sisterhood» στον Κινηματογράφο: Το φεστιβάλ που γιορτάζει τη γυναικεία αλληλεγγύη 

Ένας κινηματογραφικός κύκλος που ανοίγει την αγκαλιά του σε κάθε γυναίκα και κάθε της ιστορία από τις 27 έως τις 30 Νοεμβρίου 

Newsbomb

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Το 9ο Φεστιβάλ WIFT GR (Women in Film and Television) – μη κερδοσκοπικού οργανισμού που στηρίζει τις γυναίκες στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τις οπτικοακουστικές τέχνες – με τίτλο «50/50 ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ», επιστρέφει στη Ταινιοθήκη της Ελλάδος με ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει σχέσεις φιλίας, αγάπης και στήριξης μεταξύ γυναικών.

Το φετινό αφιέρωμα «Sisterhood» φέρνει στο προσκήνιο τη δημιουργική δύναμη των γυναικών και αναδεικνύει τη γυναικεία αλληλεγγύη ως κινητήρια δύναμη έμπνευσης και καλλιτεχνικής έκφρασης.

Από τις 27 έως τις 30 Νοεμβρίου, η Ταινιοθήκη της Ελλάδος φιλοξενεί ταινίες, σεμινάρια και συζητήσεις που αναδεικνύουν τη φωνή, τη δημιουργικότητα και τη δύναμη των γυναικών στον ελληνικό και διεθνή κινηματογράφο.

Την τελετή έναρξης αναλαμβάνει η ηθοποιός Έλλη Τρίγγου, η οποία με την παρουσία και τον λόγο της ανοίγει συμβολικά τον κύκλο της γυναικείας αλληλεγγύης, δημιουργώντας την ατμόσφαιρα για ένα φεστιβάλ που γιορτάζει τη δύναμη, τη δημιουργικότητα και τη στήριξη των γυναικών. Καλεί το κοινό να μπει στον κόσμο του «Sisterhood», όπου κάθε γυναικεία φωνή έχει χώρο και σημασία.

Μέσα από επιλεγμένες ταινίες μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αναδεικνύονται σχέσεις φιλίας, στήριξης και φροντίδας μεταξύ γυναικών, αμφισβητώντας τα στερεότυπα που θέλουν τις σχέσεις τους ανταγωνιστικές.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, εκτός από προβολές, διαγωνιστικό μικρού μήκους «Μικρές Γυναικείες Ιστορίες», συζητήσεις, βιβλιοπαρουσίαση, masterclass και συμβουλευτικές συνεδρίες για έργα σε ανάπτυξη. Στόχος είναι η ενίσχυση νέων δημιουργών και η υποστήριξη εκείνων που βρίσκονται στο σταυροδρόμι πολλαπλών καταπιέσεων.

Η είσοδος σε όλες τις προβολές και τις δράσεις του φεστιβάλ είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η καλλιτεχνική διευθύντρια, Φαίδρα Βόκαλη, σημειώνει ότι το φεστιβάλ αποτελεί καρπό ονείρου και συλλογικής προσπάθειας: «Σε μια περίοδο ανασφάλειας και ανατροπών, εμείς γιορτάζουμε τις προσπάθειες για αντίσταση, την αδελφότητα που μας δίνει δύναμη και τις ταινίες που καταγράφουν τη δημιουργία και την ενδυνάμωση των γυναικών».

Το πλήρες πρόγραμμα του 9ου Φεστιβάλ WIFT GR εδώ

