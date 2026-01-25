Ρόμπι Γουίλιαμς: Σπάει το ρεκόρ των Beatles και γράφει ιστορία στα βρετανικά charts με το «Britpop»

Το νέο του άλμπουμ τον φέρνει στην κορυφή της ιστορίας

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ρόμπι Γουίλιαμς: Σπάει το ρεκόρ των Beatles και γράφει ιστορία στα βρετανικά charts με το «Britpop»

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς με μερικά από τα τρόπαια που έχει κατακτήσει στην πρώτη θέση των Official Charts Company

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα ιστορικό ορόσημο κατέκτησε ο Ρόμπι Γουίλιαμς, καθώς έγινε ο καλλιτέχνης με τα περισσότερα άλμπουμ στο Νο1 των βρετανικών charts, ξεπερνώντας ακόμη και τους θρυλικούς Beatles. Το νέο του άλμπουμ Britpop, που κυκλοφόρησε την περασμένη Παρασκευή, ανέβηκε κατευθείαν στην κορυφή, χαρίζοντάς του το 16ο Νο1 της σόλο καριέρας του.

«Αυτό είναι απίστευτο. Πραγματικά απίστευτο», δήλωσε ο ίδιος στο BBC News, εμφανώς συγκινημένος. «Πάντα έλεγα ότι η επιτυχία μου μοιάζει σαν να τεντώνεις ένα λαστιχάκι από το Στόουκ-ον-Τρεντ μέχρι το φεγγάρι. Τώρα νομίζω πως μεγάλωσε κι άλλο και βρίσκεται σε τροχιά γύρω από την Αφροδίτη».

«Νιώθω σαν τον Forrest Gump της ποπ»

Ο 50χρονος σταρ, που βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο Παρίσι για ένα σύντομο διάλειμμα με τη σύζυγό του Άιντα Φιλντ, περιέγραψε τη διαδρομή του με αυτοσαρκασμό: «Νιώθω σαν τον Forrest Gump της ποπ. Όλα συνέβησαν σχεδόν τυχαία, αλλά να που έφτασα εδώ».

Η σημερινή του πραγματικότητα απέχει πολύ από την έντονη και συχνά σκοτεινή περίοδο των 90s, όταν η εκρηκτική επιτυχία συνυπήρχε με τον εθισμό, την ψυχική κατάρρευση και τη δημόσια αυτοκαταστροφή. «Για καιρό δεν μπορούσα να χαρώ τίποτα, λόγω της ψυχικής μου υγείας. Τώρα, όμως, νιώθω ότι ο κήπος μου ανθίζει και μπορώ επιτέλους να σταθώ, να πάρω μια ανάσα και να χαμογελάσω», εξομολογήθηκε.

Ένα άλμπουμ-επιστροφή στις ρίζες

Το Britpop δεν είναι απλώς ένα ακόμη άλμπουμ. Πρόκειται για μια συνειδητή επιστροφή στις απαρχές της σόλο πορείας του Γουίλιαμς και στη χρυσή εποχή της βρετανικής μουσικής των 90s. Ο ίδιος το περιγράφει ως «το άλμπουμ που ήθελα να γράψω όταν έφυγα από τους Take That».

Το εξώφυλλο παραπέμπει στη διάσημη φωτογραφία του 1995 από το Glastonbury, όπου ο Γουίλιαμς εμφανίζεται με ξανθά μαλλιά και σπασμένο δόντι – μια στιγμή που σημάδεψε την αρχή του τέλους του στους Take That.

Ρόμπι Γουίλλιαμς - άλμπουμ

Το εξώφυλλο του νέου άλμπουμ «Britpop»

Στο άλμπουμ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Gaz Coombes των Supergrass. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η συμμετοχή του Γκάρι Μπάρλοου - πρώην συνεργάτη και επί χρόνια «αντίπαλου» του Ρόμπι Γουίλιαμς στους Take That - στο κομμάτι Morrissey, ένα τραγούδι με σαρκαστική ματιά στη σκοτεινή πλευρά της θαυμαστικής εμμονής.

Θετικές κριτικές και ιστορικά νούμερα

Η υποδοχή από τους κριτικούς ήταν σε μεγάλο βαθμό θετική. Η Guardian χαρακτήρισε το άλμπουμ «μια απρόβλεπτη αλλά γοητευτική χρονομηχανή προς τα 90s», απονέμοντάς του τέσσερα αστέρια. Το Rolling Stone έκανε λόγο για έναν «απελευθερωμένο και αμετανόητα εκκεντρικό» Ρόμπι Γουίλιαμς, που παραδίδει «μερικά από τα καλύτερα τραγούδια του εδώ και χρόνια».

Γουίλλιαμς

Τα κουρφαία άλμπουμ του Ρόμπι Γουίλιαμς

Συνολικά, ο Γουίλιαμς μετρά πλέον 21 άλμπουμ στο Νο1, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων με τους Take That. Περισσότερα έχει μόνο ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, με 23 κορυφές στα charts.

Ο ρόλος της οικογένειας

Παρά το ιστορικό επίτευγμα, ο Ρόμπι Γουίλιαμς δεν δείχνει να παρασύρεται από τη λάμψη των αριθμών. Όπως αποκάλυψε με χιούμορ, όταν ανέφερε στην πεθερά του ότι με ακόμη ένα Νο1 άλμπουμ θα είχε τα περισσότερα στην ιστορία, η κόρη του έσπευσε να τον προσγειώσει, υπενθυμίζοντάς του - χαμηλόφωνα - ότι το ρεκόρ αφορά αποκλειστικά το Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα σχόλιο που υπογραμμίζει τόσο το μέγεθος της επιτυχίας όσο και τη διάθεση του καλλιτέχνη να τη βλέπει με αυτοσαρκασμό.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:57ΚΟΣΜΟΣ

Κινδυνεύει η Ισπανία: Ο πρώτος Άτλας ερημοποίησης προβλέπει ότι απειλείται η μισή χώρα

16:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Με δύο τσάντες βιβλία έφυγε από το 29ο παζάρι βιβλίου στην Πλατεία Κλαυθμώνος

16:47ΥΓΕΙΑ

Ο ιδανικός χρόνος για να χάσετε βάρος και πώς να το διατηρήσετε μακροπρόθεσμα

16:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λευκός καπνός στη ΝΕΑΡ: Απεφεύχθη «στο παρά ένα» η ρήξη ανάμεσα σε Χαρίτση - Σακελλαρίδη

16:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Έξαλλος ο Αταμάν άλλαξε όλη την πεντάδα

16:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει το Υπουργικό - Τα 7 θέματα που είναι επί τάπητος

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Μητέρα δολοφονήθηκε μπροστά στο μωρό της, στη Νίκαια - Συνελήφθη πρώην σύντροφος της μητριάς

16:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς σπάει ρεκόρ στα βρετανικά charts, ξεπερνώντας τους Beatles - «Νιώθω σαν τον Forrest Gump της ποπ»

16:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: «Συναγερμός» για υψηλά ποσοστά βροχής στην Αττική το επόμενο 24ωρο

16:05ΚΟΣΜΟΣ

Γουίτκοφ: Οι συνομιλίες των ΗΠΑ με τον Νετανιάχου για τη Γάζα ήταν θετικές

15:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηλεία: Αντιλήφθηκε την απάτη και κάλεσε την Αστυνομία - Χειροπέδες σε «μαϊμού» υπάλληλο ΔΕΔΔΗΕ

15:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Άλεξ Κραλ – Έρχεται στην Αθήνα

15:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένος έπεσε από τον τρίτο όροφο - Μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο

15:39ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, συστάσεις από την Πολιτική Προστασία

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός 75χρονος από φωτιά στο σπίτι του - Παλαίμαχος διαιτητής το θύμα

15:24ΚΟΣΜΟΣ

«Χειμώνας της οργής» στη Μινεσότα: Γιατί σημειώνονται ταραχές και διαδηλώσεις στην πολιτεία

15:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Θέσεις μάχης» στη Νέα Αριστερά: Ρήξη ή... «δημιουργική ασάφεια»;

15:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Κολοσσός – Ολυμπιακός 85-98: Δύσκολη νίκη στη Ρόδο με… τριπλό Ουόρντ!

15:04ΜΠΑΣΚΕΤ

«Χοντρό» επεισόδιο στο Κολοσσός – Ολυμπιακός: Αποβλήθηκε με ντισκαλιφιέ ο Βεζένκοφ (βίντεο)

15:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο γροιλανδο - σκανδιναβικός αντικυκλώνας φέρνει καταιγίδες - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:55ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Τα τελευταία νέα για την υγεία της - Για τρίτη ημέρα στη ΜΕΘ

09:22ΚΟΣΜΟΣ

Μισός Έλληνας ο Ράμα, σπούδασε στο Χάρβαρντ με ελληνική υποτροφία

16:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: «Συναγερμός» για υψηλά ποσοστά βροχής στην Αττική το επόμενο 24ωρο

14:35ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Με εκκλησιαστικούς ύμνους δολοφόνησε τον πατέρα του για να μην ακούγονται οι κραυγές

15:39ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, συστάσεις από την Πολιτική Προστασία

15:04ΜΠΑΣΚΕΤ

«Χοντρό» επεισόδιο στο Κολοσσός – Ολυμπιακός: Αποβλήθηκε με ντισκαλιφιέ ο Βεζένκοφ (βίντεο)

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός 75χρονος από φωτιά στο σπίτι του - Παλαίμαχος διαιτητής το θύμα

16:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Έξαλλος ο Αταμάν άλλαξε όλη την πεντάδα

15:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηλεία: Αντιλήφθηκε την απάτη και κάλεσε την Αστυνομία - Χειροπέδες σε «μαϊμού» υπάλληλο ΔΕΔΔΗΕ

00:24ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνια καταγραφή φάλαινας στον Παγασητικό Κόλπο - Κολυμπούσε σε απόσταση αναπνοής

19:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Απάντηση Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως σε Βελόπουλο για τις πωλήσεις σπιτιών σε Βούλγαρους και Τούρκους

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb.gr για τις Σέρρες: Είχε επιτεθεί σε καθηγήτρια η διευθύντρια που φίμωσε τον μαθητή - Ζητούσαν μεταθέσεις οι καθηγητές

17:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντου οπαδών στην προπόνηση της Μπενφίκα του Μουρίνιο και του Παυλίδη

16:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λευκός καπνός στη ΝΕΑΡ: Απεφεύχθη «στο παρά ένα» η ρήξη ανάμεσα σε Χαρίτση - Σακελλαρίδη

07:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε νέα κρίση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα φέρει στην Ελλάδα η κατάρρευσή του

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική αλλαγή από Κυριακή – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Λέκκας: «Θα έχουμε εντονότερες βροχές» – Ολόκληρες πόλεις ανοχύρωτες και χωρίς σχέδιο

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Πάτρα για τον 19χρονο Νίκο και τη 17χρονη Αγγελική που σκοτώθηκαν σε τροχαίο

13:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: Με τον νόμο Παρασκευόπουλου αφέθηκε ελεύθερος ο πατροκτόνος - Σκότωσε το 2014 και τη μητέρα του

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Τα τελευταία λόγια του δολοφονημένου πατέρα – «Παιδί μου, μην με σκοτώνεις άλλο, πέθανα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ