Ρόμπι Γουίλιαμς: Σπάει το ρεκόρ των Beatles και γράφει ιστορία στα βρετανικά charts με το «Britpop»

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς με μερικά από τα τρόπαια που έχει κατακτήσει στην πρώτη θέση των Official Charts Company

Ένα ιστορικό ορόσημο κατέκτησε ο Ρόμπι Γουίλιαμς, καθώς έγινε ο καλλιτέχνης με τα περισσότερα άλμπουμ στο Νο1 των βρετανικών charts, ξεπερνώντας ακόμη και τους θρυλικούς Beatles. Το νέο του άλμπουμ Britpop, που κυκλοφόρησε την περασμένη Παρασκευή, ανέβηκε κατευθείαν στην κορυφή, χαρίζοντάς του το 16ο Νο1 της σόλο καριέρας του.

«Αυτό είναι απίστευτο. Πραγματικά απίστευτο», δήλωσε ο ίδιος στο BBC News, εμφανώς συγκινημένος. «Πάντα έλεγα ότι η επιτυχία μου μοιάζει σαν να τεντώνεις ένα λαστιχάκι από το Στόουκ-ον-Τρεντ μέχρι το φεγγάρι. Τώρα νομίζω πως μεγάλωσε κι άλλο και βρίσκεται σε τροχιά γύρω από την Αφροδίτη».

«Νιώθω σαν τον Forrest Gump της ποπ»

Ο 50χρονος σταρ, που βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο Παρίσι για ένα σύντομο διάλειμμα με τη σύζυγό του Άιντα Φιλντ, περιέγραψε τη διαδρομή του με αυτοσαρκασμό: «Νιώθω σαν τον Forrest Gump της ποπ. Όλα συνέβησαν σχεδόν τυχαία, αλλά να που έφτασα εδώ».

Η σημερινή του πραγματικότητα απέχει πολύ από την έντονη και συχνά σκοτεινή περίοδο των 90s, όταν η εκρηκτική επιτυχία συνυπήρχε με τον εθισμό, την ψυχική κατάρρευση και τη δημόσια αυτοκαταστροφή. «Για καιρό δεν μπορούσα να χαρώ τίποτα, λόγω της ψυχικής μου υγείας. Τώρα, όμως, νιώθω ότι ο κήπος μου ανθίζει και μπορώ επιτέλους να σταθώ, να πάρω μια ανάσα και να χαμογελάσω», εξομολογήθηκε.

Ένα άλμπουμ-επιστροφή στις ρίζες

Το Britpop δεν είναι απλώς ένα ακόμη άλμπουμ. Πρόκειται για μια συνειδητή επιστροφή στις απαρχές της σόλο πορείας του Γουίλιαμς και στη χρυσή εποχή της βρετανικής μουσικής των 90s. Ο ίδιος το περιγράφει ως «το άλμπουμ που ήθελα να γράψω όταν έφυγα από τους Take That».

Το εξώφυλλο παραπέμπει στη διάσημη φωτογραφία του 1995 από το Glastonbury, όπου ο Γουίλιαμς εμφανίζεται με ξανθά μαλλιά και σπασμένο δόντι – μια στιγμή που σημάδεψε την αρχή του τέλους του στους Take That.

Το εξώφυλλο του νέου άλμπουμ «Britpop»

Στο άλμπουμ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Gaz Coombes των Supergrass. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η συμμετοχή του Γκάρι Μπάρλοου - πρώην συνεργάτη και επί χρόνια «αντίπαλου» του Ρόμπι Γουίλιαμς στους Take That - στο κομμάτι Morrissey, ένα τραγούδι με σαρκαστική ματιά στη σκοτεινή πλευρά της θαυμαστικής εμμονής.

Θετικές κριτικές και ιστορικά νούμερα

Η υποδοχή από τους κριτικούς ήταν σε μεγάλο βαθμό θετική. Η Guardian χαρακτήρισε το άλμπουμ «μια απρόβλεπτη αλλά γοητευτική χρονομηχανή προς τα 90s», απονέμοντάς του τέσσερα αστέρια. Το Rolling Stone έκανε λόγο για έναν «απελευθερωμένο και αμετανόητα εκκεντρικό» Ρόμπι Γουίλιαμς, που παραδίδει «μερικά από τα καλύτερα τραγούδια του εδώ και χρόνια».

Τα κουρφαία άλμπουμ του Ρόμπι Γουίλιαμς

Συνολικά, ο Γουίλιαμς μετρά πλέον 21 άλμπουμ στο Νο1, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων με τους Take That. Περισσότερα έχει μόνο ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, με 23 κορυφές στα charts.

Ο ρόλος της οικογένειας

Παρά το ιστορικό επίτευγμα, ο Ρόμπι Γουίλιαμς δεν δείχνει να παρασύρεται από τη λάμψη των αριθμών. Όπως αποκάλυψε με χιούμορ, όταν ανέφερε στην πεθερά του ότι με ακόμη ένα Νο1 άλμπουμ θα είχε τα περισσότερα στην ιστορία, η κόρη του έσπευσε να τον προσγειώσει, υπενθυμίζοντάς του - χαμηλόφωνα - ότι το ρεκόρ αφορά αποκλειστικά το Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα σχόλιο που υπογραμμίζει τόσο το μέγεθος της επιτυχίας όσο και τη διάθεση του καλλιτέχνη να τη βλέπει με αυτοσαρκασμό.

Διαβάστε επίσης