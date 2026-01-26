Εγκαίνια της έκθεσης «Mediterranea»: Εικόνες μιας αρχαίας και σύνθετης θάλασσας στο Ίδρυμα Ευγενίδου

Μια πολυεπίπεδη αφήγηση για τη Μεσόγειο μέσα από επιστήμη, πολιτισμό και διαστημική τεχνολογία

Newsbomb

Εγκαίνια της έκθεσης «Mediterranea»: Εικόνες μιας αρχαίας και σύνθετης θάλασσας στο Ίδρυμα Ευγενίδου
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο Ίδρυμα Ευγενίδου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης «Mediterranea: Εικόνες μιας αρχαίας και σύνθετης θάλασσας». Την επιμέλεια της έκθεσης έχει η Viviana Panaccia, ενώ προωθείται από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας και την Ιταλική Πρεσβεία στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τον Ιταλικό Διαστημικό Οργανισμό, την Telespazio/e-GEOS (Όμιλος Leonardo), το MedOR Foundation και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.

Η έκθεση σηματοδοτεί το πρώτο απτό βήμα υλοποίησης της συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Ευγενίδου και της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) που έχουν υπογράψει οι δύο φορείς.

Το Μνημόνιο προβλέπει τη συστηματική τους συνεργασία σε τομείς όπως η γαλάζια οικονομία, η επιστήμη, η τεχνολογία, η ναυτική εκπαίδευση και ο πολιτισμός.

idryma-eygenidoy-egkainia-ek8eshs-8.jpg

Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου, κ. Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία της ελληνοϊταλικής συνεργασίας, καθώς και τον ρόλο της επιστήμης, της τεχνολογίας και του πολιτισμού ως σταθερών γεφυρών διαλόγου και αμοιβαίας κατανόησης στη Μεσόγειο.

Παράλληλα, τόνισε ότι η έκθεση εντάσσεται στον ευρύτερο εκπαιδευτικό και επιστημονικό προσανατολισμό του Ιδρύματος, αναδεικνύοντας τη συμβολή των διαστημικών τεχνολογιών στην κατανόηση τόσο του φυσικού περιβάλλοντος όσο και της πολιτισμικής κληρονομιάς.

idryma-eygenidoy-egkainia-ek8eshs-7.jpg

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η έκθεση αυτή αντικατοπτρίζει το πνεύμα του Μνημονίου Συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ του Ιδρύματος Ευγενίδου και της Ιταλικής Πρεσβείας, επιβεβαιώνοντας την κοινή μας δέσμευση για πολιτιστική ανταλλαγή, επιστημονικό διάλογο και εκπαιδευτική συνεργασία.

idryma-eygenidoy-egkainia-ek8eshs-1.jpg

Η Mediterranea αποτελεί σαφές παράδειγμα του πώς οι θεσμικές συνεργασίες μπορούν να μεταφραστούν σε πρωτοβουλίες υψηλής ποιότητας και ουσιαστικής δημόσιας αξίας».

idryma-eygenidoy-egkainia-ek8eshs-2.jpg

Ο Paolo Cuculi

Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο Πρέσβης της Ιταλίας στην Ελλάδα, κ. Paolo Cuculi, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της πολιτιστικής και επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και στον κοινό μεσογειακό τους χαρακτήρα.

Ειδικότερα, σημείωσε πως «για την Ιταλία και την Ελλάδα, η Μεσόγειος βρισκόταν πάντοτε στην καρδιά της πολιτικής, πολιτιστικής και οικονομικής ζωής. Η παρούσα έκθεση επαναφέρει το Mare Nostrum —το οποίο κατά καιρούς δεν έχει τύχει της δέουσας αναγνώρισης στη διεθνή συζήτηση— στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματά του, τις ευκαιρίες που προσφέρει, αλλά και τις κοινές ευαλωτότητες και προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε».

Μία πολυεπίπεδη εκθεσιακή διαδρομή

Η έκθεση αφηγείται, στους χώρους του Ιδρύματος Ευγενίδου, την ιστορία, την ομορφιά, τους λαούς και τους μύθους της Μεσογείου — αυτής της μεγάλης εσωτερικής θάλασσας που υπήρξε και παραμένει τόπος συνάντησης, ανταλλαγής αλλά και αντιπαράθεσης πολιτισμών.

Μέσα από μια πολυεπίπεδη εκθεσιακή διαδρομή, ο επισκέπτης παρακολουθεί τη μακρά και σύνθετη ιστορία της Μεσογείου, καθώς και τις σύγχρονες προκλήσεις που την απειλούν.

idryma-eygenidoy-egkainia-ek8eshs-6.jpg

Δορυφορικές εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο, διαδραστικές εφαρμογές και εντυπωσιακές εγκαταστάσεις συνθέτουν μια αφήγηση που συνδυάζει επιστήμη και τέχνη, παρελθόν και παρόν, προσεγγίζοντας τη Μεσόγειο ως έναν «υγρό ηπειρωτικό χώρο» με μοναδική πολιτισμική ταυτότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η διάβρωση των ακτών, η βιώσιμη γεωργία, η λειψυδρία, η ερημοποίηση και η αστική εξάπλωση.

Η έκθεση είναι δωρεάν και απευθύνεται τόσο στο ευρύ κοινό όσο και σε σχολικές ομάδες. Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση μπορείτε να βρείτε εδώ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:59ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Σοκαριστική στιγμή στο UFC: Αθλητής κατέρρευσε μετά το ζύγισμα - Δείτε βίντεο

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Πατροκτονία στη Γλυφάδα: Ποινική δίωξη στον 46χρονο ανθρωποκτονία, οπλοφορία και οπλοχρησία

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Όλεθρος και απόλυτη καταστροφή στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα – Συγκλονιστικές εικόνες

12:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λευκάδα: Εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός σε βίλα επιχειρηματία – Εξονυχιστικές έρευνες της ΕΛΑΣ

12:54ΦΑΡΜΑΚΟ

«Food Drive ΠΕΦ»: 5,5 τόνοι αγαθών για παιδιά και οικογένειες που έχουν ανάγκη

12:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλάζει ο εκλογικός χάρτης: Ειδική τριεδρική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού πρότεινε ο Μητσοτάκης - Επέκταση της επιστολικής ψήφου

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Discombobulator: Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν μυστικό οπλικό σύστημα στην επιχείρηση Βενεζουέλα

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: 12χρονος παρασύρθηκε από όχημα – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

12:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Παράταση παραστάσεων για την «Αλεξάνδρεια» του Φωκά Ευαγγελινού στο Θέατρο Παλλάς

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Τα αναπάντητα ερωτήματα για την έκρηξη στην «Βιολάντα» - Πώς προκλήθηκε η πύρινη κόλαση

12:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή κόντρα Αποστολάκη – Χαλικιά στην Εξεταστική: «Είστε πολύ ένοχη και εκτίθεστε», «Δεν έχω χρόνο για το Tik Tok σας!»

12:15ΕΘΝΙΚΑ

Τα drones άλλαξαν τον σύγχρονο πόλεμο: Ο Στρατός ετοίμασε εγχειρίδιο για την αντιμετώπιση των UAV's με βάση τα διδάγματα από τον πόλεμο στην Ουκρανία

12:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εγκαίνια της έκθεσης «Mediterranea»: Εικόνες μιας αρχαίας και σύνθετης θάλασσας στο Ίδρυμα Ευγενίδου

12:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Ντέρμπι Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ, με Βιλερμπάν στη Γαλλία ο Παναθηναϊκός AKTOR

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Σαν σήμερα 26 Ιανουαρίου: Η Συνέλευση της Βοστίτσας

12:09ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

DIRE STRAITS LEGACY LIVE στην Ελλάδα – 30 & 31 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη και 3 Απριλίου στην Αθήνα

12:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Εξιχνιάστηκαν τέσσερις υποθέσεις κλοπών - Χειροπέδες σε δύο 34χρονους

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Δέσμευση περιουσιών σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

11:58LIFESTYLE

Paris Fashion Week 2026: Ξεχώρισαν οι οίκοι Hermès και Louis Vuitton -Τι φέρνει η Haute Couture

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Πένθος κήρυξε η Μητρόπολη για τη φονική πυρκαγιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:46ΚΟΣΜΟΣ

Σαμπάνια, πολυτελές ξενοδοχείο και τζετ: Σκάνδαλο στη Ρωσία με ταξίδι διασήμων στο Κουρσεβέλ

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Από θαύμα δεν υπήρξαν περισσότερα θύματα - Με προσωπικό ασφαλείας η χθεσινή βάρδια λόγω της κοπής της πίτας της εταιρείας

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Τρίκαλα: Η ανακοίνωση της εταιρείας «Βιολάντα» για την τραγωδία

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Τέσσερις οι νεκρές από την τρομακτική έκρηξη και την πυρκαγιά στη «Βιολάντα»

06:23ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο γνωστής μπισκοτοβιομηχανίας - Μαρτυρία εργαζόμενου και βίντεο

07:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα νέα ποσά σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους – Αναλυτικοί πίνακες και για τα 35 ταμεία

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Τα αναπάντητα ερωτήματα για την έκρηξη στην «Βιολάντα» - Πώς προκλήθηκε η πύρινη κόλαση

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Λέκκας: «Θα έχουμε εντονότερες βροχές» – Ολόκληρες πόλεις ανοχύρωτες και χωρίς σχέδιο

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Δέσμευση περιουσιών σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

10:50ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα

06:34LIFESTYLE

Eurovision 2026: Στην κορυφή των στοιχημάτων ο Good Job Nicky - Ποιος είναι και γιατί ξεχωρίζει

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Πένθος κήρυξε η Μητρόπολη για τη φονική πυρκαγιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Η «αντεπίθεση» της αμερικανικής καστανιάς - Η φύση δίνει μαθήματα επιβίωσης

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Μαρουσάκης: Νέα εβδομάδα με διαδοχικές κακοκαιρίες– Βροχές, καταγίδες και θυελλώδεις άνεμοι

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Υπερτυχερός κέρδισε 7,5 εκατομμύρια ευρώ στο Τζόκερ - Τον αναζητούν για να του δώσουν τα κέρδη

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Discombobulator: Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν μυστικό οπλικό σύστημα στην επιχείρηση Βενεζουέλα

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 25/1/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 15.000.000 ευρώ

11:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Πάνω από 68.000 έλεγχοι για φοροδιαφυγή το 2025 - Μία στις 3 επιχειρήσεις «κλέβει» ΦΠΑ

09:56ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Για πέμπτη ημέρα στη ΜΕΘ - Τα νεότερα για την υγεία της

12:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή κόντρα Αποστολάκη – Χαλικιά στην Εξεταστική: «Είστε πολύ ένοχη και εκτίθεστε», «Δεν έχω χρόνο για το Tik Tok σας!»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ