Εγκαίνια της έκθεσης «Mediterranea»: Εικόνες μιας αρχαίας και σύνθετης θάλασσας στο Ίδρυμα Ευγενίδου

Στο Ίδρυμα Ευγενίδου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης «Mediterranea: Εικόνες μιας αρχαίας και σύνθετης θάλασσας». Την επιμέλεια της έκθεσης έχει η Viviana Panaccia, ενώ προωθείται από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας και την Ιταλική Πρεσβεία στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τον Ιταλικό Διαστημικό Οργανισμό, την Telespazio/e-GEOS (Όμιλος Leonardo), το MedOR Foundation και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.

Η έκθεση σηματοδοτεί το πρώτο απτό βήμα υλοποίησης της συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Ευγενίδου και της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) που έχουν υπογράψει οι δύο φορείς.

Το Μνημόνιο προβλέπει τη συστηματική τους συνεργασία σε τομείς όπως η γαλάζια οικονομία, η επιστήμη, η τεχνολογία, η ναυτική εκπαίδευση και ο πολιτισμός.

Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου, κ. Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία της ελληνοϊταλικής συνεργασίας, καθώς και τον ρόλο της επιστήμης, της τεχνολογίας και του πολιτισμού ως σταθερών γεφυρών διαλόγου και αμοιβαίας κατανόησης στη Μεσόγειο.

Παράλληλα, τόνισε ότι η έκθεση εντάσσεται στον ευρύτερο εκπαιδευτικό και επιστημονικό προσανατολισμό του Ιδρύματος, αναδεικνύοντας τη συμβολή των διαστημικών τεχνολογιών στην κατανόηση τόσο του φυσικού περιβάλλοντος όσο και της πολιτισμικής κληρονομιάς.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η έκθεση αυτή αντικατοπτρίζει το πνεύμα του Μνημονίου Συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ του Ιδρύματος Ευγενίδου και της Ιταλικής Πρεσβείας, επιβεβαιώνοντας την κοινή μας δέσμευση για πολιτιστική ανταλλαγή, επιστημονικό διάλογο και εκπαιδευτική συνεργασία.

Η Mediterranea αποτελεί σαφές παράδειγμα του πώς οι θεσμικές συνεργασίες μπορούν να μεταφραστούν σε πρωτοβουλίες υψηλής ποιότητας και ουσιαστικής δημόσιας αξίας».

Ο Paolo Cuculi

Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο Πρέσβης της Ιταλίας στην Ελλάδα, κ. Paolo Cuculi, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της πολιτιστικής και επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και στον κοινό μεσογειακό τους χαρακτήρα.

Ειδικότερα, σημείωσε πως «για την Ιταλία και την Ελλάδα, η Μεσόγειος βρισκόταν πάντοτε στην καρδιά της πολιτικής, πολιτιστικής και οικονομικής ζωής. Η παρούσα έκθεση επαναφέρει το Mare Nostrum —το οποίο κατά καιρούς δεν έχει τύχει της δέουσας αναγνώρισης στη διεθνή συζήτηση— στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματά του, τις ευκαιρίες που προσφέρει, αλλά και τις κοινές ευαλωτότητες και προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε».

Μία πολυεπίπεδη εκθεσιακή διαδρομή

Η έκθεση αφηγείται, στους χώρους του Ιδρύματος Ευγενίδου, την ιστορία, την ομορφιά, τους λαούς και τους μύθους της Μεσογείου — αυτής της μεγάλης εσωτερικής θάλασσας που υπήρξε και παραμένει τόπος συνάντησης, ανταλλαγής αλλά και αντιπαράθεσης πολιτισμών.

Μέσα από μια πολυεπίπεδη εκθεσιακή διαδρομή, ο επισκέπτης παρακολουθεί τη μακρά και σύνθετη ιστορία της Μεσογείου, καθώς και τις σύγχρονες προκλήσεις που την απειλούν.

Δορυφορικές εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο, διαδραστικές εφαρμογές και εντυπωσιακές εγκαταστάσεις συνθέτουν μια αφήγηση που συνδυάζει επιστήμη και τέχνη, παρελθόν και παρόν, προσεγγίζοντας τη Μεσόγειο ως έναν «υγρό ηπειρωτικό χώρο» με μοναδική πολιτισμική ταυτότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η διάβρωση των ακτών, η βιώσιμη γεωργία, η λειψυδρία, η ερημοποίηση και η αστική εξάπλωση.

Η έκθεση είναι δωρεάν και απευθύνεται τόσο στο ευρύ κοινό όσο και σε σχολικές ομάδες. Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση μπορείτε να βρείτε εδώ.

Διαβάστε επίσης