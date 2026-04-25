«ReBirth Festival» στο Πεδίον του Άρεως: Στο επίκεντρο η γέννα ως κοινωνικό γεγονός

Σε μια περίοδο όπου ο ρόλος της μαίας και η μαιευτική φροντίδα βρίσκονται στο στόχαστρο και γίνονται επίκεντρο θεσμικών εξελίξεων, το Rebirth Festival έρχεται για τέταρτη χρονιά με σύνθημα “Σεβασμός και Αυτοδιάθεση του σώματος σε κάθε κύκλο της ζωής”.

Το ReBirth Festival ταξιδεύει στις 9 Μαΐου 2026 στο Πεδίον του Άρεως για να γιορτάσει την Παγκόσμια Ημέρα της Μαίας αλλά και της Μητέρας. Μια πολυθεματική διοργάνωση αφιερωμένη στους κύκλους ζωής των γυναικών: από την εφηβεία, στην εγκυμοσύνη και τη γέννα, μέχρι και την εμμηνόπαυση. Γυναίκες, παιδιά και οικογένειες θα παρακολουθήσουν πληθώρα ενημερωτικών και διαδραστικών εργαστηρίων και δρώμενων.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από την Ένωση Ανεξάρτητων Μαιών-Μαιευτών Ελλάδας (ΕΑΜΜΕ) σε συνεργασία με το ENCA Hellas. Εντάσσεται δε σε έναν ευρύτερο διάλογο γύρω από τη γυναικεία υγεία και τη γέννα ως κοινωνικό και όχι αποκλειστικά ιατρικό γεγονός.

Το πρόγραμμα περιέχει δωρεάν ομιλίες, εργαστήρια και παιχνίδια από ανεξάρτητες μαίες και καλλιτέχνες με εξειδίκευση σε θέματα όπως η περίοδος, η γονιμότητα, τα δικαιώματα και οι επιλογές των ανθρώπων που γεννούν, ο θηλασμός, το ενδυναμωτικό παιχνίδι και η εμμηνόπαυση.

Το φεστιβάλ διαμορφώνει έναν ενιαίο χώρο συνάντησης όπου γνώση, εμπειρία και κοινότητα συνυπάρχουν, με στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών και την προώθηση ενός μοντέλου φροντίδας βασισμένου στον σεβασμό, την επιστημονική τεκμηρίωση και την ελεύθερη επιλογή.