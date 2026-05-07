«Mortal Kombat II»: Δράση δίχως φρένα και η επιστροφή του απόλυτου πρωταγωνιστή

Ορισμένα sequels απλώς συνεχίζουν μια επιτυχημένη ιστορία, υπάρχουν όμως και ορισμένα που έρχονται για να απογειώσουν την πλοκή, να φέρουν νέους χαρακτήρες και να μας εξιτάρουν ακόμα παραπάνω. Μην πάει το μυαλό σου μονάχα σε The Godfather Part II ή The Dark Knight, καθώς το Mortal Kombat II μοιάζει αυτή τη στιγμή σαν την παραγγελία που δεν κάναμε ποτέ, η οποία όμως έφτασε σαν να γνώριζε ότι πεινούσαμε για... περιπέτεια.

Και να είστε σίγουροι, πως μετά το reboot του 2021 που έβαλε τις βάσεις χωρίς να απογειωθεί πλήρως, η νέα ταινία έχει ανεβάσει κατακόρυφα τα stakes. Μόνο που αυτή τη φορά, μπαίνει κατευθείαν στο ζουμί, δηλαδή στη δράση και τον μόνο τύπο (μέχρι τον επόμενο) που έλειπε από το cast του videogame.

Ο Johnny Cage είναι επιτέλους εδώ

Η προσθήκη του Johnny Cage δεν είναι απλά fan service, αλλά ακριβώς αυτό που αναφέραμε παραπάνω. Το missing piece του παζλ του Mortal Kombat franchise, ένας χαρακτήρας που φέρνει ειρωνεία, τουπέ και την απαραίτητη δόση “star power” σε έναν κόσμο γεμάτο πολεμιστές, θεούς και κλωτσιές.

Από τη στιγμή ειδικά που αυτόν τον χαρακτήρα τον υποδύεται ο Karl Urban -ο Eomer του Lord of the Rings ή πιο πρόσφατα ο Billy the Butcher του The Boys, νιώθεις ότι το story έχει αποκτήσει και επίσημα άλλο βάρος.

Δεν είναι η προφανής επιλογή, αλλά ίσως πιο η σωστή. Ποιος καλύτερος για να μεταφέρει την ένταση, το physicality και εκείνο το edgy charisma που απαιτεί ο συγκεκριμένος ρόλος.

Στην αντίπερα όχθη, ο Shao Kahn δεν μοιάζει σαν ένας συνηθισμένος villain, αλλά πραγματική απειλή. Η ίδια η έννοια της καταστροφής για το Earthrealm και ίσως αυτό είναι που δίνει στο φιλμ αυτό το κάτι που έλειπε από το πρώτο έργο.

Μην έχεις αυταπάτες

Σκηνοθετικά, η προσέγγιση παραμένει ωμή, γρήγορη και χωρίς πολλές φιοριτούρες, ό,τι ακριβώς απαιτεί ένα τέτοιο franchise. Δεν θα πάει για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, ούτε και θα προταθεί για Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες. Η Warner Bros. ωστόσο φαίνεται αποφασισμένη να χτίσει κάτι μεγαλύτερο και όχι απλά να επαναλάβει τη συνταγή. Ίσως για αυτό ξέραμε ότι ετοιμάζεται και άλλο κεφάλαιο στο γενικότερο σύμπαν, ένα από τα πολλά που ελπίζουμε να ακολουθήσουν.

Το Mortal Kombat II δεν προσποιείται ότι είναι κάτι άλλο από αυτό που είναι, δηλαδή μία high-octane, ταινία πολεμικών τεχνών που έχει ως βάση τις επικές μάχες στην εποχή του PlayStation. Δεν θα σε απασχολήσει με βαθιά αφήγηση ή δραματουργικές αναλύσεις, αλλά θα σου δώσει αυτό που ακριβώς που υπόσχεται. Ένταση, θέαμα και μάχες που πονάνε… ακόμα και από την καρέκλα.

Και μερικές φορές, αυτό είναι αρκετό.

Το Mortal Kombat II κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 7 Μαΐου, από την Tanweer.