Πολιτιστική ατζέντα Σαββατοκύριακου

Snapshot Η θεατρική παράσταση «Ήμερη, η Ανατομία μιας Πτώσης» βασισμένη στον Ντοστογιέφσκι επιστρέφει στο Θέατρο Πορεία με 15 ανανεωμένες παραστάσεις σε διασκευή και σκηνοθεσία Γιάννη Νταλιάνη.

Η παράσταση «Ο Παρείσακτος» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει την εμπειρία των μεταμοσχεύσεων καρδιάς μέσα από συνδυασμό ντοκουμέντου και μυθοπλασίας, σε σκηνοθεσία και δραματουργία Κωνσταντίνου Αβράμη.

Η ταινία συναυλίας «BILLIE EILISH

HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR» προσφέρει μια κινηματογραφική αναπαράσταση της sold

out παγκόσμιας περιοδείας της Billie Eilish με έντονη σκηνική ενέργεια.

Το «World of Beer Festival» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων από 8 έως 10 Μαΐου συνδυάζει πάνω από 300 είδη μπίρας με μουσική, street food και live συναυλίες, συμπεριλαμβανομένων των Greek Beer Awards 2026.

Το Athens Street Food Festival γιορτάζει τα δέκα χρόνια του στο Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ με διεθνείς κουζίνες, vegan επιλογές, DJ sets και μουσικές βραδιές, δημιουργώντας φεστιβαλικό κλίμα. Snapshot powered by AI

Θέατρο

«Ήμερη, η Ανατομία μιας Πτώσης»»

του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι

Θέατρο Πορεία at Victoria: Τρικόρφων 3-5 & 3ης Σεπτεμβρίου 69

Η πολυβραβευμένη παράσταση «Ήμερη, Η Ανατομία μιας Πτώσης», βασισμένη στη νουβέλα του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι, επιστρέφει ανανεωμένη για 15 παραστάσεις στο Θέατρο Πορεία, σε διασκευή και σκηνοθεσία του Γιάννη Νταλιάνη.

Μέσα από έναν σπαρακτικό διάλογο ανάμεσα σε δύο μοναχικούς ανθρώπους, η παράσταση φωτίζει τη σύγκρουση ανάμεσα στην αγάπη, την εξουσία και την ανάγκη για ουσιαστική ανθρώπινη επαφή, διατηρώντας τη σκοτεινή και μεταφυσική ατμόσφαιρα του Ντοστογιέφσκι, με έντονες αναφορές στο σήμερα.

Εισιτήρια: More.com

Διασκευή-Σκηνοθεσία: Γιάννης Νταλιάνης

Διανομή: Γιάννης Νταλιάνης, Ιώβη Φραγκάτου, Δήμητρα Σταύρου, Γιώργος Κορομπίλης, στον ρόλο του ανακριτή ακούγεται η φωνή του Δημήτρη Πιατά

https://www.instagram.com/reel/DYG2c0ICsgR/

«Ο Παρείσακτος»

του κωνσταντίνου αβράμη

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Ακαδήμου 14

Η εταιρεία θεάτρου dispositif. παρουσιάζει μια πρωτότυπη παράσταση για τις μεταμοσχεύσεις καρδιάς, εμπνευσμένη από το έργο του Jean-Luc Nancy.



Σε δραματουργία του Κωνσταντίνου Αβράμη, η παράσταση κινείται ανάμεσα στο ντοκουμέντο και τη μυθοπλασία, φωτίζοντας την εμπειρία της αναμονής, της μεταμόσχευσης και της ανθρώπινης ευαλωτότητας μέσα από μια βαθιά συγκινητική θεατρική αφήγηση.

Δραματουργία, σκηνοθεσία: κωνσταντινος αβράμης

Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Γκιόκας, Κώστας Γκόζιας, Ναταλία Λουιζάκη, Ελένη Νιωτάκη και ο μουσικός Θοδωρής Οικονόμου

Εισιτήρια: more.com

Προτάσεις σινεμά

«Michael»

του Αντουάν Φουκουά

Η Billie Eilish μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη τη δυναμική της sold-out παγκόσμιας περιοδείας της μέσα από την ταινία συναυλίας «BILLIE EILISH - HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR». Με εντυπωσιακή κινηματογράφηση και καθηλωτική σκηνική ενέργεια, η ταινία προσφέρει στο κοινό μια μοναδική μουσική εμπειρία, αποτυπώνοντας τη χαρακτηριστική αισθητική, τη συναισθηματική ένταση και τη σκηνική παρουσία μιας από τις σημαντικότερες pop καλλιτέχνιδες της εποχής της.

«Ένα τελευταίο για τον δρόμο»

του Adam Scott

Σε ένα απομονωμένο ξενοδοχείο στην ιρλανδική ύπαιθρο, ο συγγραφέας Ομ Μπάουμαν επιστρέφει για να σκορπίσει τις στάχτες των γονιών του, ερχόμενος αντιμέτωπος με ένα σκοτεινό παρελθόν που συνεχίζει να τον στοιχειώνει.

Όταν μια νεαρή γυναίκα εξαφανίζεται μυστηριωδώς, βρίσκεται παγιδευμένος σε έναν εφιαλτικό λαβύρινθο γεμάτο μυστικά, αλλόκοτους ενοίκους και θρύλους γύρω από τη διαβόητη «Honeymoon Suite».

Καθώς η πραγματικότητα αρχίζει να διαλύεται και οι φόβοι παίρνουν μορφή, ο Ομ καλείται να αντιμετωπίσει τόσο μια ανεξήγητη σατανική παρουσία όσο και τους προσωπικούς του δαίμονες, σε ένα ατμοσφαιρικό θρίλερ όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.

Φεστιβάλ

«World of Beer Festival»

Το Athens City Festival 2026 συναντά το World of Beer Festival σε ένα τριήμερο γεμάτο γεύσεις, μουσική και διασκέδαση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Από τις 8 έως τις 10 Μαΐου, περισσότεροι από 300 τύποι μπίρας από την Ελλάδα και το εξωτερικό - από κλασικές lager μέχρι ιδιαίτερες craft ετικέτες - συνδυάζονται με street food, beer tastings και live συναυλίες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εμφανίσεις καλλιτεχνών όπως οι Magic de Spell και Διονύσης Τσακνής, stand-up comedy shows, τα Greek Beer Awards 2026 και πολλές παράλληλες δράσεις, δημιουργώντας μια μεγάλη γιορτή για τους λάτρεις της μπίρας και της μουσικής.

Αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ

Athens Street Food Festival

Το Athens Street Food Festival γιορτάζει φέτος τα δέκα χρόνια παρουσίας του, μετατρέποντας το Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ σε έναν πολυσυλλεκτικό γαστρονομικό προορισμό γεμάτο αρώματα και γεύσεις από όλο τον κόσμο.

https://www.instagram.com/p/DV0aOfSk3Qo/

Δεκάδες pop-up μαγαζιά και chefs παρουσιάζουν street food εμπνευσμένο από κουζίνες όπως της Ιαπωνίας, της Κορέας, του Μεξικού και της Ελλάδας, ενώ το πρόγραμμα συμπληρώνεται με vegan επιλογές, DJ sets και μουσικές βραδιές που δημιουργούν ένα ζωντανό φεστιβαλικό κλίμα.