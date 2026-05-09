Πολιτιστική ατζέντα Σαββατοκύριακου

Από το θέατρο μέχρι τα φεστιβάλ: Όσα ξεχωρίζουν αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα

Πολιτιστική ατζέντα Σαββατοκύριακου
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η θεατρική παράσταση «Ήμερη, η Ανατομία μιας Πτώσης» βασισμένη στον Ντοστογιέφσκι επιστρέφει στο Θέατρο Πορεία με 15 ανανεωμένες παραστάσεις σε διασκευή και σκηνοθεσία Γιάννη Νταλιάνη.
  • Η παράσταση «Ο Παρείσακτος» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει την εμπειρία των μεταμοσχεύσεων καρδιάς μέσα από συνδυασμό ντοκουμέντου και μυθοπλασίας, σε σκηνοθεσία και δραματουργία Κωνσταντίνου Αβράμη.
  • Η ταινία συναυλίας «BILLIE EILISH
  • HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR» προσφέρει μια κινηματογραφική αναπαράσταση της sold
  • out παγκόσμιας περιοδείας της Billie Eilish με έντονη σκηνική ενέργεια.
  • Το «World of Beer Festival» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων από 8 έως 10 Μαΐου συνδυάζει πάνω από 300 είδη μπίρας με μουσική, street food και live συναυλίες, συμπεριλαμβανομένων των Greek Beer Awards 2026.
  • Το Athens Street Food Festival γιορτάζει τα δέκα χρόνια του στο Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ με διεθνείς κουζίνες, vegan επιλογές, DJ sets και μουσικές βραδιές, δημιουργώντας φεστιβαλικό κλίμα.
Snapshot powered by AI

Θέατρο

«Ήμερη, η Ανατομία μιας Πτώσης»»

του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι

Θέατρο Πορεία at Victoria: Τρικόρφων 3-5 & 3ης Σεπτεμβρίου 69

Η πολυβραβευμένη παράσταση «Ήμερη, Η Ανατομία μιας Πτώσης», βασισμένη στη νουβέλα του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι, επιστρέφει ανανεωμένη για 15 παραστάσεις στο Θέατρο Πορεία, σε διασκευή και σκηνοθεσία του Γιάννη Νταλιάνη.

3078cpatroklosskafidas-scaled.jpg

Μέσα από έναν σπαρακτικό διάλογο ανάμεσα σε δύο μοναχικούς ανθρώπους, η παράσταση φωτίζει τη σύγκρουση ανάμεσα στην αγάπη, την εξουσία και την ανάγκη για ουσιαστική ανθρώπινη επαφή, διατηρώντας τη σκοτεινή και μεταφυσική ατμόσφαιρα του Ντοστογιέφσκι, με έντονες αναφορές στο σήμερα.

Εισιτήρια: More.com

Διασκευή-Σκηνοθεσία: Γιάννης Νταλιάνης

Διανομή: Γιάννης Νταλιάνης, Ιώβη Φραγκάτου, Δήμητρα Σταύρου, Γιώργος Κορομπίλης, στον ρόλο του ανακριτή ακούγεται η φωνή του Δημήτρη Πιατά

https://www.instagram.com/reel/DYG2c0ICsgR/

«Ο Παρείσακτος»

του κωνσταντίνου αβράμη

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Ακαδήμου 14

Η εταιρεία θεάτρου dispositif. παρουσιάζει μια πρωτότυπη παράσταση για τις μεταμοσχεύσεις καρδιάς, εμπνευσμένη από το έργο του Jean-Luc Nancy.

parisaktos.jpg


Σε δραματουργία του Κωνσταντίνου Αβράμη, η παράσταση κινείται ανάμεσα στο ντοκουμέντο και τη μυθοπλασία, φωτίζοντας την εμπειρία της αναμονής, της μεταμόσχευσης και της ανθρώπινης ευαλωτότητας μέσα από μια βαθιά συγκινητική θεατρική αφήγηση.

Δραματουργία, σκηνοθεσία: κωνσταντινος αβράμης

Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Γκιόκας, Κώστας Γκόζιας, Ναταλία Λουιζάκη, Ελένη Νιωτάκη και ο μουσικός Θοδωρής Οικονόμου

Εισιτήρια: more.com

Προτάσεις σινεμά

«Michael»

του Αντουάν Φουκουά

Η Billie Eilish μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη τη δυναμική της sold-out παγκόσμιας περιοδείας της μέσα από την ταινία συναυλίας «BILLIE EILISH - HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR».

Με εντυπωσιακή κινηματογράφηση και καθηλωτική σκηνική ενέργεια, η ταινία προσφέρει στο κοινό μια μοναδική μουσική εμπειρία, αποτυπώνοντας τη χαρακτηριστική αισθητική, τη συναισθηματική ένταση και τη σκηνική παρουσία μιας από τις σημαντικότερες pop καλλιτέχνιδες της εποχής της.

«Ένα τελευταίο για τον δρόμο»

του Adam Scott

Σε ένα απομονωμένο ξενοδοχείο στην ιρλανδική ύπαιθρο, ο συγγραφέας Ομ Μπάουμαν επιστρέφει για να σκορπίσει τις στάχτες των γονιών του, ερχόμενος αντιμέτωπος με ένα σκοτεινό παρελθόν που συνεχίζει να τον στοιχειώνει.

Όταν μια νεαρή γυναίκα εξαφανίζεται μυστηριωδώς, βρίσκεται παγιδευμένος σε έναν εφιαλτικό λαβύρινθο γεμάτο μυστικά, αλλόκοτους ενοίκους και θρύλους γύρω από τη διαβόητη «Honeymoon Suite».

Καθώς η πραγματικότητα αρχίζει να διαλύεται και οι φόβοι παίρνουν μορφή, ο Ομ καλείται να αντιμετωπίσει τόσο μια ανεξήγητη σατανική παρουσία όσο και τους προσωπικούς του δαίμονες, σε ένα ατμοσφαιρικό θρίλερ όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.

Φεστιβάλ

«World of Beer Festival»

Το Athens City Festival 2026 συναντά το World of Beer Festival σε ένα τριήμερο γεμάτο γεύσεις, μουσική και διασκέδαση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Από τις 8 έως τις 10 Μαΐου, περισσότεροι από 300 τύποι μπίρας από την Ελλάδα και το εξωτερικό - από κλασικές lager μέχρι ιδιαίτερες craft ετικέτες - συνδυάζονται με street food, beer tastings και live συναυλίες.

τεχνόπολη - μπύρες

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εμφανίσεις καλλιτεχνών όπως οι Magic de Spell και Διονύσης Τσακνής, stand-up comedy shows, τα Greek Beer Awards 2026 και πολλές παράλληλες δράσεις, δημιουργώντας μια μεγάλη γιορτή για τους λάτρεις της μπίρας και της μουσικής.

Αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ

Athens Street Food Festival

Το Athens Street Food Festival γιορτάζει φέτος τα δέκα χρόνια παρουσίας του, μετατρέποντας το Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ σε έναν πολυσυλλεκτικό γαστρονομικό προορισμό γεμάτο αρώματα και γεύσεις από όλο τον κόσμο.

https://www.instagram.com/p/DV0aOfSk3Qo/

Δεκάδες pop-up μαγαζιά και chefs παρουσιάζουν street food εμπνευσμένο από κουζίνες όπως της Ιαπωνίας, της Κορέας, του Μεξικού και της Ελλάδας, ενώ το πρόγραμμα συμπληρώνεται με vegan επιλογές, DJ sets και μουσικές βραδιές που δημιουργούν ένα ζωντανό φεστιβαλικό κλίμα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

O Παρασύρης σκότωσε πισώπλατα τον Νικήτα - Μια η θανατηφόρα βολή στον 21χρονο

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συνελήφθη κοινωνική λειτουργός που αρνήθηκε να αποκαλύψει στοιχεία για κακοποίησης ανηλίκου

09:21ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Στο πιο «αυτόματο» πρατήριο καυσίμων στον κόσμο δουλεύουν μόνο ρομπότ

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία παρουσίασε τον πρώτο της διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο - Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα

09:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Metallica: Τι ώρα θα εμφανιστούν στη σκηνή του ΟΑΚΑ

08:56ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν αυξάνει τον έλεγχο και ανεβάζει την ένταση στον Περσικό Κόλπο

08:55ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός ώρα... μηδέν: Αυξήθηκαν τα κρούσματα, μάχη με το χρόνο για να βρεθεί εμβόλιο

08:54ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA Playoffs: Ασταμάτητος ο Γουεμπανιαμά και… 2-1 οι Σπερς κόντρα στους Τίμπεργουλβς

08:49ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA Playoffs: Οι Νικς «λύγισαν» τους Σίξερς κι έκαναν το 3-0 με ηγέτη τον Μπράνσον

08:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Zeekr: Εντυπωσιακό παρόν στην Auto China 2026

08:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Τσίπρα: «Ας πούμε την αλήθεια για τις τράπεζες»

08:34ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες εξετάσεις: Ψυχολογικά tips για την διαχείριση του άγχους - Ειδικός μιλά στο Newsbomb

08:33LIFESTYLE

Ηλίας Βρεττός: «Είχα κάνει όλους τους άθλους του Ηρακλή για να κερδίσω τη σύζυγό μου»

08:31ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πολιτιστική ατζέντα Σαββατοκύριακου

08:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Airbnb: «Ραβασάκια» σε ιδιοκτήτες ακινήτων - Πόσο είναι ο φόρος ανά έτος

08:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία αλλά... ξαναβουτάει - Η ενημέρωση Κολυδά

08:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Renault Clio LPG με αυτονομία έως 1.450 χιλιόμετρα

08:14LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Το συγκινητικό βίντεο με την τελευταία ατάκα, το φιλί και η αγκαλιά του Μπακογιάννη

08:05ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ-Ρίτας: Να γίνει και πάλι «Βασίλισσα» της Ευρώπης - Η ώρα και το κανάλι του τελικού του BCL

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Οι 3 εμφανίσεις UFO στην Ελλάδα: Πότε, πού και τι είδαν οι Αμερικανοί πιλότοι στη χώρα μας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:55ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός ώρα... μηδέν: Αυξήθηκαν τα κρούσματα, μάχη με το χρόνο για να βρεθεί εμβόλιο

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Ασθενής που προσβλήθηκε από τον θανατηφόρο χανταϊό περιγράφει - «Να πώς είναι»

09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή από τα Βαλκάνια - Από τους 34 ξανά σε... φθινόπωρο

08:14LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Το συγκινητικό βίντεο με την τελευταία ατάκα, το φιλί και η αγκαλιά του Μπακογιάννη

07:27ΕΛΛΑΔΑ

Την τεμάχισε και την... έψαχνε σε εκπομπές - Η αποτρόπαια δολοφονία της Τζούλι Μαρί Σκάλι, το τεμαχισμένο πτώμα της και η αποφυλάκιση του Σκιαδόπουλου

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Οι 3 εμφανίσεις UFO στην Ελλάδα: Πότε, πού και τι είδαν οι Αμερικανοί πιλότοι στη χώρα μας

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 9 Μαΐου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

07:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Αθήνα ξύπνα, απόψε θα δεις τους Metallica»: Η... πωρωτική ανάρτηση του γκρουπ στο Instagram στις 6 το πρωί

10:22ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: «Καμπανάκι» από Σύψα - Αυτές είναι οι ευπαθείς ομάδες, δεν υπάρχει φάρμακο

08:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία αλλά... ξαναβουτάει - Η ενημέρωση Κολυδά

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Ουκρανικό drone στη Λευκάδα: Ίδιο είχαν βρει και στην Τουρκία - Η σημασία του και τα σενάρια - Ειδικός αναλύει στο Newsbomb

23:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR-Βαλένθια 86-89: Λύγισε από ντροπιαστική διαιτησία και τώρα ο τελικός των τελικών

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της Μητέρας 2026: Πότε «πέφτει» φέτος - Η σημασία της ημέρας

23:20WHAT THE FACT

Το Ντουμπάι βυθίζει 20.000 κατασκευές στον βυθό της θάλασσας - Το φιλόδοξο σχέδιο «Dubai Reef»

00:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Ώρα αποδείξεων ανεξάρτητα από τις συνθήκες»

20:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ποιες περιοχές της χώρας θα «βασανιστούν» από την αφρικανική σκόνη το επόμενο τριήμερο

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Εικόνες από το τροχαίο που τραυματίστηκε σοβαρά 35χρονη

20:38ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος για τον καιρό του Μαΐου, την αφρικανική σκόνη και το χαλάζι του Αγίου Χριστοφόρου

08:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Τσίπρα: «Ας πούμε την αλήθεια για τις τράπεζες»

07:55LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Μια κυρία φεύγει… Το τελευταίο χειροκρότημα στον ΣΚΑΪ και μια πορεία 20 ετών γεμάτη στιγμές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ