Η τέχνη της Ελένης Ανεστή-Τσάκα «ζωντανεύει» στο Βυζαντινό Μουσείο Άργους

Η αναδρομική έκθεση της Αργείτισσας ζωγράφου φιλοξενείτα στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

«Αργεντίνικο Τανγκό», 2019 (Ακρυλικό σε χαρτί)

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων 2026, το FichtiArt Festival επιλέγει να τιμήσει τη σπουδαία Αργείτισσα ζωγράφο Ελένη Ανεστή-Τσάκα με μια αναδρομική ατομική έκθεση αφιερωμένη στο έργο και την πολυετή καλλιτεχνική της πορεία.

Το Βυζαντινό Μουσείο Άργους, ένας ζωντανός χώρος πολιτιστικού διαλόγου στο Άργος, θα φιλοξενήσει από τις 15 έως τις 18 Μαΐου 2026 έργα της ζωγράφου, που γεννήθηκε στο Άργος το 1945, ξεχωρίζουν για τη δυναμική εικαστική τους γλώσσα και το έντονα προσωπικό τους αποτύπωμα.

Συνάντηση με τη δημιουργό

Την Κυριακή 17 Μαΐου 2026, στις 12:00, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τη ζωγράφο και το έργο της στην Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων και Εκδηλώσεων του Βυζαντινού μουσείου.

Στην εικαστική της πορεία, η Ελένη Ανεστή-Τσάκα επέλεξε ως «συνοδοιπόρους» σημαντικές μορφές της τέχνης και της ποίησης, όπως ο Γιώργος Μπουζιάνης, ο Νίκος Καρούζος, ο Οδυσσέας Ελύτης και ο Γιώργος Σεφέρης.

«Αργεντίνικο Τανγκό», 2019 (Ακρυλικό σε χαρτί)

Ως σύγχρονη εκπρόσωπος του εξπρεσιονισμού, απαλλαγμένη από τη ρεαλιστική αναπαράσταση, χρησιμοποιεί το χρώμα με ένταση και χειρονομιακότητα. Δημιουργεί ανθρώπινες μορφές και περιβάλλοντα που αφηγούνται δράσεις και συναισθήματα. Κάθε μορφή λειτουργεί αυτόνομα και ξεχωριστά, υπερβαίνοντας τις δύο διαστάσεις και συμμετέχοντας βιωματικά στον εσωτερικό κόσμο της δημιουργού. Το έργο της αποκτά έτσι μια ιδιαίτερη, σχεδόν αμφίδρομη σχέση με την ίδια τη ζωγράφο.

Η τέχνη μέσα στους χώρους πολιτισμού

Μέσα από αυτή τη δράση, το FichtiArt Festival σηματοδοτεί την άποψη ότι η χώροι πολιτισμού πρέπει να είναι σημεία αναφοράς για όλες τις μορφές τέχνης, δημιουργώντας έναν ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα στο σύγχρονο και το αρχαίο.

Genesis 2004

«Genesis 2004», 2004 - (Ακρυλικό σε χαρτί)

Μέσα από αυτόν τον ανοιχτό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη, την ιστορία και το κοινό, η δράση φιλοδοξεί να δώσει νέα ζωή στους πολιτιστικούς χώρους και να ενισχύσει την επισκεψιμότητά τους. Παράλληλα, επιδιώκει να φέρει τις τοπικές κοινωνίες πιο κοντά σε χώρους πολιτισμού που βρίσκονται δίπλα τους, αλλά συχνά μένουν έξω από την καθημερινή εμπειρία των κατοίκων.

Βυζαντινό Μουσείο Άργους: Στρατώνες Καποδίστρια, Άργος

Ώρες λειτουργίας έκθεσης: 08:30–15:30

Είσοδος Ελεύθερη

Λίγα λόγια για τη δημιουργό

Η Ελένη Τσάκα γεννήθηκε στο Άργος Αργολίδας το 1945. Ζωγραφίζει από παιδί και είναι αυτοδίδακτη.

Ως σύγχρονη εκπρόσωπος του εξπρεσιονισμού, απαλλαγμένη από τη ρεαλιστική αναπαράσταση, χρησιμοποιεί το χρώμα με ένταση και χειρονομιακότητα. Δημιουργεί ανθρώπινες φιγούρες και περιβάλλοντα που αφηγούνται δράσεις και συναισθήματα. Κάθε μορφή λειτουργεί αυτόνομα και ξεχωριστά, ξεπερνώντας τις δύο διαστάσεις και συμμετέχοντας βιωματικά στον κόσμο της δημιουργού.

Το έργο της αποκτά έτσι μια ιδιαίτερη, σχεδόν αμφίδρομη σχέση με τη ζωγράφο. Όπως σημειώνει εύστοχα η Τζίνα Δελασούδα: «Ας φανταστούμε ένα δείπνο με καλεσμένους τους “πρωταγωνιστές” των έργων της, στο οποίο μας προσκαλεί να συμμετάσχουμε».

Αφοσιωμένη στη ζωγραφική και στη μελέτη της ιστορίας της τέχνης και της ποίησης, η δουλειά της επιβεβαιώνει τη φράση του Herbert Read:
«Κάθε καλλιτέχνης ταυτίζεται με κάθε άλλο καλλιτέχνη και τα επιτεύγματά του και μόνο με προσπάθεια και σκληρή δουλειά παραμένει ο εαυτός του».

Εκθέσεις

  • Συμμετοχή στην ιστορική γκαλερί «Ώρα», υπό την επιμέλεια του Ιάκωβου Μπαχαριάν, όπου επιλέχθηκε ανάμεσα σε 30 καλλιτέχνες σε μια έκθεση που σημείωσε μεγάλη επιτυχία.
  • Προσωπική έκθεση στη γκαλερί «Αίθουσα Τέχνης Ναυπλίου», της Μαρίας Γκούμα.
  • Προσωπική έκθεση στην Αίθουσα Τέχνης «Ισόγειο» στην Κηφισιά, με επιμέλεια της Τζίνας Δελασούδα.
  • Έκθεση στο Μουσείο Γουλανδρή (φουαγιέ αμφιθεάτρου), σε συνεργασία με συναυλία του τρίο του Δημήτρη Τσάκα με τίτλο «GENESIS», για την οποία φιλοτέχνησε και το εξώφυλλο του δίσκου.
  • Συμμετοχή στο Φεστιβάλ Σύρου, στις 15 Οκτωβρίου 2026.

Ως μεταφράστρια έχει ασχοληθεί με τη μετάφραση ποιημάτων και συλλογών του Paul Valéry. Τον τελευταίο καιρό πειραματίζεται με το κάρβουνο, διερευνώντας νέες εκφραστικές δυνατότητες και διαφορετικές πτυχές της καλλιτεχνικής της γλώσσας.

