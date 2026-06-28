Αρχαία Ολυμπία: Στο φως η πολυτελής έπαυλη του Νέρωνα - Όλες οι αλλαγές στο μνημείο

Από το καταφύγιο του Νέρωνα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 67 μ.Χ., στα υπερσύγχρονα λουτρά - Η ακτινογραφία των αναστηλωτικών έργων που ξεκινούν.

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Αρχαία Ολυμπία: Στο φως η πολυτελής έπαυλη του Νέρωνα - Όλες οι αλλαγές στο μνημείο

Άποψη του Οκταγώνου

Υπουργείο Πολιτισμού
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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  • Ξεκινά αναστηλωτικό έργο προϋπολογισμού 1,7 εκατομμυρίων ευρώ για την προστασία και ανάδειξη της ρωμαϊκής έπαυλης του Νέρωνα στην Αρχαία Ολυμπία.
  • Θα γίνει στερέωση των τοιχοποιιών και θόλων με σύγχρονα υλικά, καθαρισμός από βλάστηση και φερτά υλικά, καθώς και συντήρηση του επιδαπέδιου ψηφιδωτού με παραστάσεις από το θαλάσσιο βασίλειο.
  • Θα τοποθετηθεί ελαφρύ στέγαστρο για την προστασία του ψηφιδωτού και θα δημιουργηθεί προσβάσιμη διαδρομή για ΑμεΑ με ενημερωτικές πινακίδες σε γραφή Braille.
  • Η έπαυλη χτίστηκε μεταξύ 65
  • 67 μ.Χ. για τη διαμονή του Νέρωνα κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 67 μ.Χ. και μετατράπηκε στις αρχές του 3ου αιώνα σε λουτρικό συγκρότημα από τον Σεπτίμιο Σεβήρο.
  • Το «Οκτάγωνο», κεντρική αίθουσα της έπαυλης με οκταγωνική κάτοψη, διατηρείται σε καλή κατάσταση και θα αναδειχθεί με τις αναστηλωτικές εργασίες.
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Ένα από τα σημαντικότερα και πιο εντυπωσιακά λουτρικά συγκροτήματα της ρωμαϊκής περιόδου στην Αρχαία Ολυμπία ετοιμάζεται να αλλάξει όψη. Με προϋπολογισμό 1,7 εκατομμυρίου ευρώ και χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021 - 2027», ξεκινά ένα σπουδαίο έργο προστασίας και ανάδειξης του «Οκταγώνου», της περίφημης αίθουσας που αποτελούσε μέρος των ανατολικών θερμών στην πολυτελή έπαυλη του Ρωμαίου αυτοκράτορα Νέρωνα.

Στόχος του Υπουργείου Πολιτισμού είναι η δομική θωράκιση του μνημείου και η μετατροπή του σε έναν ασφαλή, πλήρως προσβάσιμο και ελκυστικό σταθμό για τους χιλιάδες επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου.

Οι «έξυπνες» παρεμβάσεις και η προστασία των θαλάσσιων ψηφιδωτών
Το φυσικό αντικείμενο του έργου, όπως παρουσιάζει το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, περιλαμβάνει σωστικές και αναστηλωτικές εργασίες μεγάλης κλίμακας. Αρχικά, θα γίνει καθαρισμός από τη βλάστηση και τα φερτά υλικά, ενώ οι τοιχοποιίες και οι θόλοι θα στερεωθούν με σύγχρονα, συμβατά υλικά (ανοξείδωτα αγκύρια και ινοπλισμένα πλέγματα).

Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στο περίφημο επιδαπέδιο ψηφιδωτό της οκταγωνικής αίθουσας, το οποίο διασώζει εκπληκτικές παραστάσεις από το θαλάσσιο βασίλειο. Οι ψηφίδες θα συντηρηθούν σχολαστικά, ενώ πάνω από το δάπεδο θα τοποθετηθεί ένα ελαφρύ, καλαίσθητο στέγαστρο που θα προστατεύει το εύρημα από τις καιρικές συνθήκες χωρίς να εμποδίζει την ορατότητα των επισκεπτών.

Παράλληλα, ο χώρος γίνεται προσβάσιμος σχεδόν στο σύνολό του για ΑμεΑ. Για τον σκοπό αυτό, θα δημιουργηθεί μια ειδική περιηγητική διαδρομή με σταθεροποιημένο δάπεδο και υπερυψωμένες μεταλλικές εσχάρες, ενώ θα τοποθετηθούν και ενημερωτικές πινακίδες σε γραφή Braille.

Το ιστορικό: Μια αυτοκρατορική διαμονή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Η ιστορία του συγκροτήματος, σύμφωνα με τα στοιχεία του κόμβου «Οδυσσεύς» του Υπουργείου Πολιτισμού, είναι καθηλωτική. Η έπαυλη χτίστηκε βιαστικά μεταξύ 65 - 67 μ.Χ., προκειμένου να καταλύσει εκεί ο ίδιος ο αυτοκράτορας Νέρων, όταν ταξίδεψε στην Ολυμπία για να πάρει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 67 μ.Χ. Η ταυτότητα του κτηρίου επιβεβαιώθηκε από τους αρχαιολόγους χάρη σε έναν μολύβδινο υδαταγωγό που έφερε σφραγισμένη την επιγραφή NERONIS: AUG. (Νέρων Αυτοκράτωρ).

Στην αρχική της μορφή, η έπαυλη ήταν ένα αρχιτεκτονικό κομψοτέχνημα με μια τεράστια περίστυλη αυλή, δωμάτια, κήπους και μια εντυπωσιακή δυτική είσοδο που κατέληγε σε θριαμβικό τόξο. Στις αρχές του 3ου αιώνα μ.Χ., επί Σεπτίμιου Σεβήρου, το κτήριο μετατράπηκε στις «ανατολικές θέρμες», ένα υπερσύγχρονο για την εποχή λουτρικό συγκρότημα με αίθουσες ζεστού και κρύου νερού.

Το «Οκτάγωνο», που οφείλει το όνομά του στην οκταγωνική κάτοψη της κεντρικής του αίθουσας, διατηρείται μέχρι σήμερα σε πολύ καλή κατάσταση στη νοτιοανατολική γωνία του χώρου. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το σπουδαίο αυτό ρωμαϊκό μνημείο θα αποκτήσει ξανά τη στατική και αισθητική του συνοχή, αναδεικνύοντας μια λιγότερο γνωστή, αλλά εξαιρετικά γοητευτική ιστορική στρώση της Αρχαίας Ολυμπίας.

*Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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