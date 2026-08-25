Κέιτ Χάντσον-Μάθιου ΜακΚόναχι: Ξανά μαζί 23 χρόνια μετά-Επιστρέφει το «How to Lose a Guy in 10 days»

Snapshot Η Paramount αναπτύσσει sequel της ταινίας «How to Lose a Guy in 10 Days» με την Κέιτ Χάντσον ως παραγωγό και πιθανή επιστροφή της ίδιας και του Μάθιου ΜακΚόναχι στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Το έργο βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, με το σενάριο και το καστ να μην έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Η Κέιτ Χάντσον θα συμμετέχει στην παραγωγή μέσω της εταιρείας Shiny Penny, ενώ η Stacey Sher επίσης εμπλέκεται στην παραγωγή.

Το sequel δεν διαθέτει ακόμη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά η πρώτη ταινία του 2003 θεωρείται κλασική ρομαντική κομεντί με μεγάλη εμπορική επιτυχία.

Η επιστροφή της ταινίας εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση νοσταλγίας του Χόλιγουντ για ταινίες των τελών των 90s και αρχών των 00s. Snapshot powered by AI

Η αγαπημένη ρομαντική κομεντί «How to Lose a Guy in 10 Days» φαίνεται πως ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη, περισσότερες από δύο δεκαετίες μετά την πρώτη της κυκλοφορία.

Η Paramount έχει ξεκινήσει την ανάπτυξη ενός sequel της ταινίας του 2003, με την Κέιτ Χάντσον να αναλαμβάνει χρέη παραγωγού, ενώ η πρόθεση του στούντιο και των δημιουργών είναι να επιστρέψουν στους πρωταγωνιστικούς ρόλους η ίδια και ο Μάθιου ΜακΚόναχι.

Η εξέλιξη βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και, σύμφωνα με πηγή κοντά στην παραγωγή, δεν έχουν επιλεγεί ακόμη το καστ ή αρκετοί από τους βασικούς συντελεστές. Αυτή την περίοδο αναζητείται σεναριογράφος και, ανάλογα με την κατεύθυνση που θα πάρει το σενάριο, θα προχωρήσει και το casting.

Η Χάντσον θα βρίσκεται στο project ως παραγωγός μέσω της εταιρείας της Shiny Penny, ενώ στην παραγωγή συμμετέχει και η Stacey Sher. Η Sher έχει στο ενεργητικό της μια εντυπωσιακή λίστα κινηματογραφικών παραγωγών, μεταξύ άλλων τα «Pulp Fiction», «Gattaca», «Erin Brockovich», «Vanilla Sky» και «Django Unchained».

Οι εκπρόσωποι τόσο της Κέιτ Χάντσον όσο και του Μάθιου ΜακΚόναχι δεν απάντησαν άμεσα στα αιτήματα για σχόλιο σχετικά με την είδηση.

Η επιστροφή της Andie και του Benjamin

Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη συμφωνία για την επιστροφή τους, η πρόθεση της Paramount και των δημιουργών είναι ξεκάθαρη: η Κέιτ Χάντσον και ο Μάθιου ΜακΚόναχι να ξαναφορέσουν τα παπούτσια των Andie Anderson και Benjamin Barry.

Το sequel δεν έχει ακόμη συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς οι λεπτομέρειες της ιστορίας βρίσκονται υπό διαμόρφωση.

Η πρώτη ταινία του 2003 ακολούθησε την απρόβλεπτη σχέση της δημοσιογράφου περιοδικού Andie Anderson με τον γοητευτικό διαφημιστή Benjamin Barry.

Η Andie, στο πλαίσιο ενός άρθρου για τις σύγχρονες σχέσεις, αποφασίζει να κάνει ένα πείραμα: θα κάνει έναν άνδρα να την ερωτευτεί και στη συνέχεια θα μετατραπεί στη χειρότερη δυνατή σύντροφο, ώστε να αποδείξει ότι μπορεί να κάνει έναν άνδρα να την αφήσει μέσα σε μόλις δέκα ημέρες.

Την ίδια στιγμή, ο Benjamin έχει βάλει το δικό του στοίχημα. Υπόσχεται στο αφεντικό του ότι μπορεί να κάνει οποιαδήποτε γυναίκα να τον ερωτευτεί. Και η Andie γίνεται ο στόχος του.

Με μια μεγάλη επαγγελματική καμπάνια να διακυβεύεται, ο Benjamin είναι αποφασισμένος να κερδίσει το στοίχημα. Όπως ήταν αναμενόμενο, όμως, μέσα από όλο αυτό το παράλογο παιχνίδι γεννιέται ένας πραγματικός έρωτας.

Την ταινία του 2003 σκηνοθέτησε ο Donald Petrie, ενώ στο supporting cast συμμετείχαν οι Kathryn Hahn, Adam Goldberg, Thomas Lennon, Michael Michele και Shalom Harlow.

Το «How to Lose a Guy in 10 Days» σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία, συγκεντρώνοντας σχεδόν 180 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, με προϋπολογισμό περίπου 50 εκατομμυρίων δολαρίων. Παράλληλα, θεωρείται πλέον μία από τις χαρακτηριστικές ταινίες του είδους της ρομαντικής κομεντί.

Γιατί το sequel έρχεται τώρα

Η επιστροφή της ταινίας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Χόλιγουντ έχει στραφεί έντονα στη νοσταλγία των τελών της δεκαετίας του ’90 και των αρχών των 00s. Μόνο το 2026 έχουν επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη τίτλοι όπως το «The Devil Wears Prada 2», το «Scary Movie» και το «Toy Story 5», σημειώνοντας σημαντική επιτυχία στο box office.

Και η τάση δεν φαίνεται να σταματά. Το επόμενο διάστημα αναμένονται μεταξύ άλλων τα «Practical Magic 2» και «Focker-In-Law», ενώ για το 2027 έχουν προγραμματιστεί το «Shrek 5» και η νέα ταινία της Greta Gerwig για τη «Narnia».

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