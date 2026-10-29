Γιορτή του Σινεμά: Ποιες ταινίες μπορείτε να δείτε σήμερα στον κινηματογράφο με 3 ευρώ

Επιστρέφει σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, ο αγαπημένος θεσμός του σινεμά με μειωμένο εισιτήριο σε όλους τους κινηματογράφους

Ελένη Ευστρατίου

Γιορτή του Σινεμά: Ποιες ταινίες μπορείτε να δείτε σήμερα στον κινηματογράφο με 3 ευρώ
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  • Η «Γρτή του Σινεμά επιστρέφει, Πέμπτη Οκτωβρίου, με εισιρια στα 3 ευρώ σε όλους τους κινηματογράφους.
  • Η δράση στούει να φέρει το κοινό πιο κοντά κινηματογράφο να δώσει την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλ να παρακολουθήσουν ταινίες στη μεγάλη οόνη.
  • Οι ταινίες που προβλήθηκαν με μειωμένο εισιτήριο είναι συγκεκριμένες, αλλά ο κατάλογος είναι μεγάλος και περιλαμβάνει επιλογές για όλα τα γούστα.
  • Η γιορτή καλύπτει όλους τους κινηματογράφους σε όλη τη χώρα.
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Επιστρέφει σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, ο θεσμός της «Γιορτής του Σινεμά», με τα εισιτήρια σε όλους τους κινηματογράφους να κοστίζουν 3 ευρώ.

Πρόκειται για μία καθιερωμένη πλέον δράση που επιδιώκει να φέρει το κοινό πιο κοντά στον κινηματογράφο και να επιτρέψει σε μικρούς και μεγάλους να παρακολουθήσουν μία αγαπημένη ταινία στη μεγάλη οθόνη.

Οι ταινίες που θα προβληθούν με μειωμένο εισιτήριο είναι συγκεκριμένες, ωστόσο ο κατάλογος είναι μεγάλος και για όλα τα γούστα. Η γιορτή του σινεμά περιλαμβάνει όλους τους κινηματογράφους, σε όλη τη χώρα.

Εδώ μπορείτε να δείτε τις διαθέσιμες ταινίες

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