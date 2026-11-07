Σαββατοκύριακο με Μάρτιν ΜακΝτόνα, θεατρικές ψευδαισθήσεις και ιστορίες για όλη την οικογένεια

Snapshot Η παράσταση «Ο Θαυματοποιός» στο Θέατρο Μπέλλος εξερευνά την έννοια της αλήθειας και της πίστης μέσα από την ιστορία ενός περιπλανώμενου θιάσου.

Το έργο «Tierra» στο Θέατρο του Νέου Κόσμου τιμά τη μνήμη της ελληνίστριας Λιλιάνας Αγιεσταράν μέσω των αφηγήσεων τριών πρώην μαθητών της, αναδεικνύοντας το πένθος ως ενεργή διαδικασία.

Η παράσταση «Ηρακλής - Ένας ήρωας γεννιέται» στο Θέατρο Ακροπόλ παρουσιάζει τον μύθο του Ηρακλή με έμφαση στις αρετές που καθιστούν έναν άνθρωπο ήρωα.

Η ταινία «Wild Horse Nine» του Μάρτιν ΜακΝτόνα, που συμμετέχει στο 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, συνδυάζει πολιτικό θρίλερ με μαύρο χιούμορ στην ιστορία δύο πρακτόρων της CIA στο Νησί του Πάσχα.

Ο Δημήτρης Μυστακίδης επιστρέφει στο Κύτταρο για μια επετειακή συναυλία που τιμά τα 30 χρόνια της μουσικής του πορείας με φίλους και παλιούς συνεργάτες. Snapshot powered by AI

Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου φέρνει νέες αφορμές για έξοδο, με το θέατρο να επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο και τις μουσικές και κινηματογραφικές προτάσεις να συμπληρώνουν το πρόγραμμα.

Προτάσεις θεάτρου

«Ο Θαυματοποιός» στο Θέατρο Μπέλλος

Τι είναι τελικά η αλήθεια και πόσο εύκολο είναι να πιστέψει κανείς σε ένα θαύμα; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που βρίσκονται στον πυρήνα του «Θαυματοποιού» του Ιρλανδού συγγραφέα Μπράιαν Φρίελ, που παρουσιάζεται στο Θέατρο Μπέλλος σε σκηνοθεσία Θανάση Δόβρη.

Στο έργο, η πίστη και η αλήθεια δεν αντιμετωπίζονται ως σταθερές έννοιες, αλλά ως προσωπικές εμπειρίες που μεταβάλλονται μέσα από τη μνήμη, τις αφηγήσεις και τη σχέση των ανθρώπων μεταξύ τους. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας περιπλανώμενος θίασος, που ζει από την υπόσχεση του θαύματος, κινούμενος ανάμεσα στην πραγματικότητα και την ψευδαίσθηση.

«Ο Θαυματοποιός» στο Θέατρο Μπέλλος

Η παράσταση εξερευνά την ανάγκη του ανθρώπου να αναζητά κάτι πέρα από την καθημερινότητα, ακόμη κι όταν υποψιάζεται ότι πίσω από το θαύμα μπορεί να κρύβεται ένα τέχνασμα.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Θανάσης Δόβρης, ενώ την πρωτότυπη μουσική ο Panú. Επί σκηνής εμφανίζονται οι Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Νικόλ Δημητρακοπούλου και Ευάγγελος Βογιατζής.

Πού: Θέατρο Μπέλλος

Πότε: Σάββατο στις 18:00 και Κυριακή στις 21:15.

*Η είσοδος δεν επιτρέπεται μετά την έναρξη της παράστασης. Συνιστάται η προσέλευση 15-30 λεπτά νωρίτερα.

«Tierra» του Σέρχιο Μπλάνκο στο Θέατρο του Νέου Κόσμου

Μετά τη «Μια Άλλη Θήβα», ο συγγραφέας Σέρχιο Μπλάνκο επιστρέφει στο Θέατρο του Νέου Κόσμου με το έργο «Tierra» (Χώμα), σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Η παράσταση εντάσσεται στον εορτασμό των 30 χρόνων του θεάτρου και έχει στο επίκεντρό της μια ιδιαίτερα προσωπική ιστορία για την απώλεια, τη μνήμη και τη δύναμη των ανθρώπινων σχέσεων.

Αφετηρία του έργου είναι η μορφή της μητέρας του συγγραφέα, Λιλιάνας Αγιεσταράν, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2022. Υπήρξε σημαντική ελληνίστρια, καθηγήτρια λογοτεχνίας και ποιήτρια στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης, αφιερώνοντας τη ζωή της στη διδασκαλία και στους μαθητές της.

Ο Μπλάνκο επιλέγει να προσεγγίσει τη μνήμη της μέσα από τις αφηγήσεις τριών πρώην μαθητών της. Καθένας κουβαλά τη δική του ιστορία, τις αναμνήσεις και το προσωπικό του πένθος, συνθέτοντας σταδιακά το πορτρέτο μιας γυναίκας που δίδαξε όχι μόνο μέσα από τη γνώση, αλλά κυρίως μέσα από τον τρόπο που αντιμετώπιζε τη ζωή.

Το «Tierra» προσεγγίζει το πένθος όχι μόνο ως θλίψη για την απώλεια, αλλά και ως μια ενεργή διαδικασία μέσα από την οποία οι αναμνήσεις, οι συζητήσεις και οι κοινές εμπειρίες αποκτούν νέο νόημα.

Πού: Θέατρο του Νέου Κόσμου

Πότε: Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 18:15

«Ηρακλής - Ένας ήρωας γεννιέται» στο Θέατρο Ακροπόλ

Μια θεατρική πρόταση για όλη την οικογένεια έρχεται στο Θέατρο Ακροπόλ από την Κυριακή 8 Νοεμβρίου. Ο «Ηρακλής - Ένας ήρωας γεννιέται», σε πρωτότυπο έργο της Πένυς Φυλακτάκη και σκηνοθεσία Βασίλη Μαυρογεωργίου, προσεγγίζει τον γνωστό μύθο μέσα από μια διαφορετική ματιά: τι είναι αυτό που κάνει πραγματικά έναν άνθρωπο ήρωα;

Με πρωτότυπη μουσική του Νίκου Κυπουργού και μια μεγάλη παραγωγή με 12μελή θίασο, η παράσταση παρουσιάζει τον Ηρακλή όχι μόνο ως έναν μυθικό ήρωα με τεράστια σωματική δύναμη, αλλά ως έναν άνθρωπο που χρειάζεται να ανακαλύψει τις αρετές του.

https://www.instagram.com/p/De1BATWjYgu/

Η ιστορία ξεκινά λίγο πριν από τον γάμο του με τη Μεγάρα. Όταν η Ήρα σπέρνει αμφιβολίες για το αν η δύναμη αρκεί για να κάνει κάποιον πραγματικό ήρωα, ο Ηρακλής αναζητά απαντήσεις στο Μαντείο των Δελφών. Η πορεία του τον οδηγεί στους δώδεκα άθλους, μέσα από τους οποίους καλείται να αναμετρηθεί με τέρατα, γίγαντες και δύσκολες δοκιμασίες, ανακαλύπτοντας κάθε φορά μια διαφορετική αρετή: το θάρρος, τη συνεργασία, την υπομονή, την επινοητικότητα και τη διπλωματία.

Στον ρόλο του Ηρακλή εμφανίζεται ο Ίαν Στρατής, ενώ την Ήρα υποδύεται η Αντιγόνη Ψυχράμη και τον Ιόλαο ο Δημήτρης Μακαλιάς. Τα σκηνικά υπογράφει ο Μανόλης Παντελιδάκης, τα κοστούμια η Χαρά Τσουβαλά, τους φωτισμούς η Στέλλα Κάλτσου και το video art η Βικτώρια Βελλοπούλου.

Πού: Θέατρο Ακροπόλ

Πότε: Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 12:00

Προτάσεις Σινεμά

«Wild Horse Nine»: Ο Μάρτιν ΜακΝτόνα επιστρέφει με ένα πολιτικό θρίλερ με μαύρο χιούμορ

Ο Μάρτιν ΜακΝτόνα επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με το «Wild Horse Nine», μια σκοτεινή κωμωδία που συνδυάζει την πολιτική ίντριγκα, την κατασκοπεία και το αναγνωρίσιμο μαύρο χιούμορ του. Με πρωταγωνιστές τους Τζον Μάλκοβιτς, Σαμ Ρόκγουελ και Στιβ Μπουσέμι, ο σκηνοθέτης μεταφέρει τη δράση στο Νησί του Πάσχα, λίγο πριν από το πραξικόπημα του Αουγκούστο Πινοσέτ στη Χιλή.

Δύο πράκτορες της CIA, ο Κρις και ο Λι, εγκαταλείπουν το Σαντιάγο κατόπιν εντολής του επικεφαλής τους και ταξιδεύουν στο απομακρυσμένο νησί. Εκεί, ανάμεσα στα επιβλητικά αγάλματα Μοάι, έρχονται αντιμέτωποι με το κοινό σκοτεινό παρελθόν τους και τις πολιτικές συνωμοσίες που εξακολουθούν να τους ακολουθούν.

Η αποστολή τους περιπλέκεται όταν ο Κρις αναπτύσσει μια ιδιαίτερη σχέση με δύο νεαρές φοιτήτριες, οι οποίες αμφισβητούν την κυρίαρχη τάξη. Σύντομα, οι προσωπικές συγκρούσεις και οι μυστικές επιχειρήσεις μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας, ενοχής και πολιτικών παρεμβάσεων.

Η ταινία συμμετέχει στο Διαγωνιστικό Τμήμα του 83ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ενώ ο Τζον Μάλκοβιτς απέσπασε το Κύπελλο Βόλπι Α΄ Ανδρικού Ρόλου.

Μουσική

Ο Δημήτρης Μυστακίδης επιστρέφει στο Κύτταρο για μια επετειακή συναυλία

Μετά την επετειακή συναυλία του περασμένου Ιουνίου για τα 30 χρόνια της παρουσίας του στις συναυλίες, ο Δημήτρης Μυστακίδης δίνει νέο μουσικό ραντεβού με φίλους και παλιούς συνεργάτες, αυτή τη φορά στη σκηνή του Κυττάρου.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, η πρώτη βραδιά δεν ήταν αρκετή για να χωρέσει όλους τους ανθρώπους που έχουν συναντήσει τη διαδρομή του στη μουσική. Έτσι, τον Νοέμβριο η παρέα ξανασμίγει σε έναν χώρο που έχει γράψει τη δική του ιστορία στην αθηναϊκή μουσική σκηνή.

«30 χρόνια είναι πολλά για να τα στριμώξεις σε μία βραδιά», σημειώνει ο μουσικός, προσθέτοντας πως οι καλεσμένοι του θα είναι άνθρωποι που έχουν τη δική τους ξεχωριστή θέση στην προσωπική και καλλιτεχνική του πορεία.

Πότε: Σάββατο 7 Νοεμβρίου

Πού: Κύτταρο, Ηπείρου 48 και Αχαρνών

Ώρα προσέλευσης: 21:00

Έναρξη: 22:00

Προπώληση: kyttarolive.gr - More.com

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