Kimberly mania

Δραστήρια, κοινωνική, αεικίνητη, η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα, είχε προκαλέσει επικοινωνιακό μπουμ πολύ πριν προσγειωθεί στην Αθήνα στις 2 Νοεμβρίου αναλαμβάνοντας επισήμως τα καθήκοντά της ως επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής.

Δίνοντας το παρόν σε εκδηλώσεις της ομογένειας σε Ουάσιγκτον, Νέα Υόρκη και Λονδίνο, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έκανε ό,τι μπορούσε για να γίνει γνωστή στην ελληνική κοινή γνώμη και να εξοικειωθεί με το χαρτοφυλάκιο που ανέλαβε.

Τις 20 ημέρες που βρίσκεται στην Ελλάδα, η κυρία Γκίλφοϊλ έχει συναντηθεί τουλάχιστον 4 ή 5 φορές με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και άλλες τόσες με τους υπουργούς Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, αποκάλυψε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα ότι είναι έτοιμη να εργαστεί για να βρει νέο σύζυγο, ήταν παρούσα στις υπογραφές των συμφωνιών για μεταφορά μεγαλύτερων ποσοτήτων αμερικανικού LNG στην Ελλάδα και διαμέσω ελληνικών λιμανιών στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης από κοινού με τρεις υπουργούς της κυβέρνησης Τραμπ, «πιστώθηκε» μέρος της επιτυχίας από τη δέσμευση της ExxonMobil να προχωρήσει σε ερευνητική γεώτρηση για εντοπισμό υδρογονανθράκων στο Ιόνιο, συμφώνησε με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο να επεκταθεί το λιμάνι της ONEX στην Ελευσίνα για να γίνει κόμβος logistics και να αναλάβει ακόμη μεγαλύτερα ναυτιλιακά, ενεργειακά, εμπορικά και αμυντικά projects κάτι που ενόχλησε την πρεσβεία της Κίνας που επέκρινε την πρέσβη των ΗΠΑ για ψυχροπολεμική νοοτροπία και λογική ηγεμονισμού με μια ακόμη σοβαρή κατηγορία: ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παρεμβαίνει στα εσωτερικά της Ελλάδας.

Θα μου πείτε, είναι δυνατόν να ξέφευγε η Αθήνα από τον ανταγωνισμό του Πεκίνου και της Ουάσιγκτον για την κυριαρχία και τις σφαίρες επιρροής όταν γνωρίζουμε από τα αρχαία χρόνια πόσο μεγάλη σημασία έχει η παρουσία μιας μεγάλης δύναμης σε ξένες χώρες μέσω της εκμετάλλευσης λιμένων, εμπορικών δρόμων και της δημιουργίας βάσεων ή άλλων εγκαταστάσεων που θα αποτελούν χώρο διέλευσης στρατιωτικών δυνάμεων, προϊόντων και αγαθών που προορίζονται να αυξήσουν το ΑΕΠ -και άρα τον πλούτο- των χωρών που μεγάλων χωρών που τα παράγουν ή τα διακινούν;

Σημαντικά είναι όλα όσα συμβαίνουν και χρήσιμα για να αντιλαμβανόμαστε (ξανά) τα αυτονόητα: Οι διπλωμάτες (ακόμη κι αν δεν προέρχονται από το διπλωματικό σώμα, όπως ισχύει στην περίπτωση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ) υπερασπίζονται και προωθούν με κάθε τρόπο τα συμφέροντα της χώρας τους και αυτή είναι η βασική -αν όχι η μοναδική- αποστολή τους στις ξένες πρωτεύουσες που τοποθετούνται. Η Αμερικανίδα πρέσβης τα συμφέροντα των ΗΠΑ θέλει ενισχύσει, ο Κινέζος πρέσβης την επιρροή και τα κέρδη του Πεκίνου να μεγαλώσει, ο Γάλλος πρέσβης να αυξήσει τον κύκλο του διμερούς εμπορίου με την Ελλάδα επιδιώκει και αυτό ισχύει για όλους τους επικεφαλής των ξένων διπλωματικών αποστολών στην Αθήνα, προφανώς και για όλους τους Έλληνες διπλωμάτες που υπηρετούν στις διπλωματικές αποστολές της Ελλάδας ανά τον πλανήτη.

Για τον λόγο αυτό είναι προφανές ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα συναντηθεί με τους μεγάλους Έλληνες επιχειρηματίες που κυριαρχούν στις θαλάσσιες μεταφορές, το εμπόριο και τους άλλους τομείς της οικονομίας που έχουν τις πρώτες θέσεις στο ραντάρ των Αμερικανών ώστε η Ουάσιγκτον να επιτύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς της με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Γιατί στο «παζάρι» -ακόμη κι αν γίνεται δυτικότροπα, πολιτισμένα και όχι με το μενταλιτέ της Ανατολής, έχει μεγάλη σημασία πώς θα διαμορφωθούν οι τελικές ρυθμίσεις και οι Αμερικανοί το έχουν εξελίξει πολύ -όσο δεν φαντάζεστε- το θέμα της επιτυχίας στη διαπραγμάτευση (όσοι έχουν σπουδάσει σε αμερικανικά πανεπιστήμια καταλαβαίνουν).

Είναι μέρος της δουλειάς για έναν διπλωμάτη μιας υπερδύναμης όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες -που καταφέρνουν πολλά μέσω της δημόσιας διπλωαματίας και της ενεργής, δημόσιας συμμετοχής στο κοινωνικό γίγνεσθαι των φίλων και συμμάχων χωρών με τις οποίες συνεργάζονται- να έχει διαρκή παρουσία και καλή εικόνα στα mainstream Μέσα Ενημέρωσης μέσω συνεντεύξεων και χρήσης των διαύλων που διευκολύνουν την εκπομπή των μηνυμάτων που επιθυμεί η Ουάσιγκτον. Κι αυτό είναι θεμιτό, λογικό και συμβαίνει παραδοσιακά εδώ και αιώνες, μην πω χιλιάδες χρόνια.

Και τότε, προς τι η Kimberly mania στην Ελλάδα; Η αλήθεια είναι ότι λόγω της πολιτικής αλλαγής στις Ηνωμένες Πολιτείες και της επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία εδώ και σχεδόν 10 μήνες η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα -που σημειωτέον λειτουργούσε κανονικότατα παρά τις εργασίες ανακαίνισης στο κεντρικό κτίριο της Βασιλίσσης Σοφίας- δεν είχε την ανώτατη εκπροσώπηση στον βαθμό που θα έπρεπε στα καθημερινά ελληνικά δρώμενα, λόγω του γεγονότος ότι ο Τζορτζ Τσούνης (προκάτοχος της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και επίσης πρέσβης εκ προσωπικοτήτων που δεν προερχόταν από το αμερικανικό διπλωματικό σώμα) ήταν φίλος, υποστηρικτής και επιλογή του τέως προέδρου των ΗΠΑ Τζο... Μπαϊντενόπουλος και άρα σχεδόν ανενεργός και αδρανής μέχρι την τοποθέτηση της νέας πρέσβη.

Στην εποχή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, της πρώτης γυναίκας πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, όλοι θέλουν μια φωτό, μια χειραψία και αν μπορέσουν και κάτι περισσότερο από ένα απλό photo opportunity ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν στο μέλλον μια καλή σχέση συνεργασίας με την αμερικανική πρεσβεία.

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει κρύψει την άποψή του ότι είναι οι business που «make the world go round», άρα; Μα είναι απλό! Για να μπει κάποιος στο ραντάρ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε ανώτατο επίπεδο πρέπει πρώτα να εγκαθιδρύσει σχέσεις συνεννόησης, κατανόησης και συνεργασίας με την εκπρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα, την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει το προνόμιο να συνομιλεί απ' ευθείας με τον πλανητάρχη...