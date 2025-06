Ολυμπιακός: Σοκ με Φαλ, μένει εκτός για ένα χρόνο!

Στον 3ο τελικό της Stoiximan GBL ο Μουστάφα Φαλ, υπέστη ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στο αριστερό γόνατο.



Ο Γάλλος σέντερ αναμένεται να μείνει 10 με 12 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης.



?? Άπαντες ευχόμαστε στον Μους ταχεία ανάρρωση.



In the 3rd final of the Stoiximan GBL,… pic.twitter.com/hAZCkKMSxO