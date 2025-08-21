Ολυμπιακός: Τα φιλικά προετοιμασίας των «ερυθρόλευκων»

Τα φιλικά που θα δώσει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός.

Newsbomb

Ολυμπιακός
Οι "ερυθρόλευκοι" ανακοίνωσαν το πρόγραμμα των φιλικών
Eurokinissi Sports
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στις 27 Αυγούστου θα ξεκινήσει η προετοιμασία του Ολυμπιακού με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να έχει στο πρόγραμμά της της συμμετοχή της σε δύο τουρνουά σε Κύπρο και Κρήτη, δίνοντας συνολικά 5 φιλικούς αγώνες.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

Η έναρξη της προετοιμασίας του Ολυμπιακού έχει οριστεί για τις 27 Αυγούστου, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» θα δώσουν το πρώτο δείγμα αγωνιστικής... γραφής στις 6 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων προετοιμασίας έχει ως εξής:

06/09: ΣΕΦ: Ολυμπιακός - Προμηθέας (κεκλεισμένων των θυρών")

Τουρνουά "Νεόφυτος Χανδριώτης"
13/09: Ολυμπιακός – Μονακό
14/09: Ολυμπιακός – Παρί

Crete International Basketball Tournament
19/09: Ολυμπιακός - Αρμάνι Μ.
21/09: Μικρός & Μεγάλος τελικός

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

12:52ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Αποδείξεις ότι δεν συνδέονται με το Ισραήλ ζητούν από πλοία οι λιμενικές αρχές

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην περιοχή παλιό Σούλι στην Πάτρα

12:40LIFESTYLE

«Άκουσα τσιρίδες για βοήθεια στη θάλασσα» - Τι λέει ο αθλητής SUP για τη διάσωση θρίλερ

12:37ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Κλιμακώνει τον «πόλεμο λέξεων» κατά της Αυστραλίας - Εκκλήσεις αυστραλιανών εβραϊκών οργανώσεων να πέσουν οι τόνοι

12:28ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Ιδιώτης έβαλε «διόδια» 10 ευρώ στην παραλία Αγιοφύλλι - Τι απαντά ο δήμος

12:25ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ρωσία: Το κράτος «εισβάλλει» στα κινητά τηλέφωνα - Υποχρεωτική εγκατάσταση εφαρμογής μηνυμάτων σε όλες τις νές συσκευές

12:16ΚΟΣΜΟΣ

Labubu τώρα και για τα κινητά τηλέφωνα μετά την μανία στις τσάντες - Το νέο σχέδιο της Pop Mart

12:10ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Διμερής συνάντηση με τον Πούτιν μόνο μετά τον καθορισμό των εγγυήσεων ασφαλείας

12:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σκηνές τρόμου στον Άγιο Δημήτριο: Πώς 17χρονος διέρρηξε σπίτι και άρπαξε αλυσίδα γυναίκας - Βίντεο ντοκουμέντο με τη δράση του

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη στον Χολαργό: Παρουσιάστηκαν σαν υπάλληλοι της ΔΕΗ και άρπαξαν 23.000€, λίρες και κοσμήματα!

12:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Τα φιλικά προετοιμασίας των «ερυθρόλευκων»

11:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μεταναστευτικό: Ποινές σε ΜΚΟ που εμποδίζουν την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής - Διαγραφή από το μητρώο

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Παραβατικότητα ανηλίκων και revenge porn από 15χρονα: Γιατί διακινούν γυμνές φωτογραφίες - Νιώθουν ακρωτηριασμένοι και καταρρέουν μόνο όταν τους πάρεις το κινητό - Αστυνομικοί αποκαλύπτουν

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Θύμα «επίθεσης από αρκούδα» στην πραγματικότητα δολοφονήθηκε από τον γιο του

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Πήγε για κλοπή και βρέθηκε… εγκλωβισμένος στο ασανσέρ

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός στην Τουρκία με τουρίστρια που έκανε pole dancing σε στύλο με την σημαία - Βίντεο

11:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ληστεία με δόλωμα την… ερωτική συνεύρεση στο Περιστέρι - Θύμα οδηγός ταξί

11:30ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Σούπερ προσφορά από το Pamestoixima.gr για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Τι ισχύει σήμερα για τα 500ευρα: Πού τα δέχονται και τι να προσέχεις στην τράπεζα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι περιλαμβάνει το «καλάθι» Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις και «έκπληξη» με το επίδομα των 250 ευρώ - Τι μένει εκτός

12:40LIFESTYLE

«Άκουσα τσιρίδες για βοήθεια στη θάλασσα» - Τι λέει ο αθλητής SUP για τη διάσωση θρίλερ

09:05ΕΛΛΑΔΑ

«Σιώπησες, μα τα μάτια σου ουρλιάζουν»: Ραγίζει καρδιές η μητέρα της Ασπασίας που πυροβολήθηκε από τον πατέρα της

11:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ληστεία με δόλωμα την… ερωτική συνεύρεση στο Περιστέρι - Θύμα οδηγός ταξί

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Παραβατικότητα ανηλίκων και revenge porn από 15χρονα: Γιατί διακινούν γυμνές φωτογραφίες - Νιώθουν ακρωτηριασμένοι και καταρρέουν μόνο όταν τους πάρεις το κινητό - Αστυνομικοί αποκαλύπτουν

12:28ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Ιδιώτης έβαλε «διόδια» 10 ευρώ στην παραλία Αγιοφύλλι - Τι απαντά ο δήμος

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός στην Τουρκία με τουρίστρια που έκανε pole dancing σε στύλο με την σημαία - Βίντεο

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Ξανά στο Δρομοκαΐτειο σήμερα ο Γιώργος Μαζωνάκης - Η κρίσιμη γνωμάτευση των γιατρών για θεραπευτική άδεια ή εξιτήριο

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Γυναίκα σκότωσε τον σύζυγό της, τα παιδιά της και αυτοκτόνησε - Το τελευταίο βίντεο στο TikTok, δύο μέρες πριν την δολοφονία

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην περιοχή παλιό Σούλι στην Πάτρα

08:37ΚΟΣΜΟΣ

Frank Caprio: Ο δικαστής σταρ που άγγιξε τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων - Έκρινε με συμπόνια και καλοσύνη

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια θανάτου του Γάλλου streamer Jean Pormanove - Πέθανε σε ζωντανή μετάδοση

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» ο αυγουστιάτικος καύσωνας - Πού θα φτάσει τους 42

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Τι ισχύει σήμερα για τα 500ευρα: Πού τα δέχονται και τι να προσέχεις στην τράπεζα

10:00LIFESTYLE

Η Σακίρα αναδεικνύει το σώμα της φορώντας ένα μεταλλικό ροζ μπικίνι σε παραλία του Μεξικού - Δείτε φωτογραφίες

10:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χάος στο Ιντεπεντιέντε-Ουνιβερσιδάδ - Αιματηρά επεισόδια μεταξύ οπαδών - Φόβοι για νεκρούς

12:16ΚΟΣΜΟΣ

Labubu τώρα και για τα κινητά τηλέφωνα μετά την μανία στις τσάντες - Το νέο σχέδιο της Pop Mart

12:10ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Διμερής συνάντηση με τον Πούτιν μόνο μετά τον καθορισμό των εγγυήσεων ασφαλείας

21:49LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Αποκλειστικό Newsbomb - Ξανά αύριο στο Δρομοκαΐτειο - Τι ισχύει για το εξιτήριο

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Dragonfly: Το υπερπολυτελές γιοτ έριξε άγκυρα στη Μύκονο - Αξίας 450 εκατ. δολαρίων με χλιδή που ζαλίζει - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ