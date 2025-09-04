Άρης: Υποβλήθηκε σε πετυχημένη επέμβαση ο Τανούλης

Ο Γιώργος Τανούλης υποβλήθηκε σε πετυχημένη επέμβαση μετά τη ρήξη προσθίου χιαστού, έσω μηνίσκου και έσω πλαγίου και θα ξεκινήσει την αποθεραπεία του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Γιώργο, θα επιστρέψεις πιο δυνατός! Ο Γιώργος Τανούλης υποβλήθηκε σήμερα (04/09) σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση, μετά από τον τραυματισμό του στον αγώνα με την TFT Skopje.

Η επέμβαση έλαβε χώρα στην κλινική "Άγιος Λουκάς", από τον επικεφαλής του ιατρικού τμήματος του Άρη, ορθοπαιδικό Νικόλαο Κουκουλιά. Ευχόμαστε στον αθλητή της ομάδας μας καλή και ταχεία ανάρρωση».

