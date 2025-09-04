Άρης: Υποβλήθηκε σε πετυχημένη επέμβαση ο Τανούλης
Η ΚΑΕ Άρης με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε πως ο Έλληνας παίκτης υποβλήθηκε σε εγχείρηση η οποίος στέφθηκε με επιτυχία.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Γιώργος Τανούλης υποβλήθηκε σε πετυχημένη επέμβαση μετά τη ρήξη προσθίου χιαστού, έσω μηνίσκου και έσω πλαγίου και θα ξεκινήσει την αποθεραπεία του.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Γιώργο, θα επιστρέψεις πιο δυνατός! Ο Γιώργος Τανούλης υποβλήθηκε σήμερα (04/09) σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση, μετά από τον τραυματισμό του στον αγώνα με την TFT Skopje.
Η επέμβαση έλαβε χώρα στην κλινική "Άγιος Λουκάς", από τον επικεφαλής του ιατρικού τμήματος του Άρη, ορθοπαιδικό Νικόλαο Κουκουλιά. Ευχόμαστε στον αθλητή της ομάδας μας καλή και ταχεία ανάρρωση».
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:26 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων με δύο τραυματίες στη Λάρισα
17:05 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Λένα Μαντά: «Το πένθος είναι μαραθώνιος, όχι αγώνας ταχύτητας»
17:02 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Άρης: Ο Μανόλο Χιμένεθ αναλαμβάνει την τεχνική του ηγεσία
16:18 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι
06:32 ∙ LIFESTYLE
Πότε επιστρέφουν οι αγαπημένες σειρές με νέα επεισόδια
16:20 ∙ LIFESTYLE