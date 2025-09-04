Άρης: Πλήγμα με Τανούλη - Χάνει τη σεζόν, υπέστη ρήξη χιαστού

Με τον χειρότερο τρόπο ξεκίνησε η σεζόν για την ομάδα του Άρη και τον Γιώργο Τανούλη.

Ο τραυματισμός του Έλληνα παίκτη αποδείχθηκε όσο σοβαρός είχε εκτιμηθεί αρχικά, με την διάγνωση του ιατρικού επιτελείου να κάνει λόγο για ρήξη μηνίσκου και χιαστού.

Ο παίκτης του Άρη θα περάσει μάλιστα στη διάρκεια της Πέμπτης (4/9) την πόρτα του χειρουργείου για να υποβληθεί σε επέμβαση και στη συνέχεια να ξεκινήσει την αποθεραπεία του.

