Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Super Cup της Ρόδου

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (26/09).

ΑΕΚ - Προμηθέας
Το πρόγραμμα της ημέρας
ΜΠΑΣΚΕΤ
Οι δύο αναμετρήσεις του Super Cup της Ρόδου ξεχωρίζουν από το τηλεοπτικό μενού της ημέρας. Στις 17:00 η ΑΕΚ θα παίξει με τον Προμηθέα, ενώ στις 20:30 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καρδίτσα. Τηλεοπτικά, τα ματς θα καλυφθούν από την ΕΡΤ2.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (26/09):

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

14:00

Novasports 6HD

Ryder Cup

1η μέρα

14:00

Novasports 4HD

WTA 1000 2025

Πεκίνο, 1η Μέρα

15:30

Novasports 5HD

ONE Friday Fights

Muay Thai

16:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Λορέντζο Σονέγκο - Αλεξάντερ Ζβέρεφ

ATP 500 2025

17:00

ΕΡΤ2

ΑΕΚ – Προμηθέας

Stoiximan Super Cup

19:00

Novasports 6HD

Ryder Cup

1η μέρα

19:30

Novasports Prime

Σάλκε - Γκρόιτερ Φιρτ

Bundesliga 2 2025/26

20:30

ΕΡΤ2

Ολυμπιακός – Καρδίτσα

Stoiximan Super Cup

21:00

COSMOTE SPORT 9 HD

Μέλσουνγκεν – Αμβούργο

DAIKIN Bundesliga 2025-26

21:00

COSMOTE SPORT 8 HD

Αλ Ίτιχαντ - Αλ Νασρ

Roshn Saudi League 2025-26

21:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Ώρα Κυπέλλου

Εκπομπή

21:30

Novasports Start

Μιράντες – Σαραγόσα

Ποδόσφαιρο

21:30

Novasports 3HD

Μπάγερν Μονάχου - Βέρντερ Βρέμης

Bundesliga 2025/26

22:00

Novasports Prime

Τζιρόνα – Εσπανιόλ

La Liga EA Sports 2025/26

22:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Γουέστ Μπρομ – Λέστερ

Sky Bet EFL Championship 2025-26

22:15

COSMOTE SPORT 7 HD

Μπενφίκα - Ζιλ Βισέντε

Liga Portugal Betclic 2025-26

