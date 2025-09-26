Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Super Cup της Ρόδου

Οι δύο αναμετρήσεις του Super Cup της Ρόδου ξεχωρίζουν από το τηλεοπτικό μενού της ημέρας. Στις 17:00 η ΑΕΚ θα παίξει με τον Προμηθέα , ενώ στις 20:30 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καρδίτσα . Τηλεοπτικά, τα ματς θα καλυφθούν από την ΕΡΤ2 .

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας