Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Super Cup της Ρόδου
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (26/09).
Οι δύο αναμετρήσεις του Super Cup της Ρόδου ξεχωρίζουν από το τηλεοπτικό μενού της ημέρας. Στις 17:00 η ΑΕΚ θα παίξει με τον Προμηθέα, ενώ στις 20:30 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καρδίτσα. Τηλεοπτικά, τα ματς θα καλυφθούν από την ΕΡΤ2.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (26/09):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
14:00
Novasports 6HD
Ryder Cup
1η μέρα
14:00
Novasports 4HD
WTA 1000 2025
Πεκίνο, 1η Μέρα
15:30
Novasports 5HD
ONE Friday Fights
Muay Thai
16:00
COSMOTE SPORT 7 HD
Λορέντζο Σονέγκο - Αλεξάντερ Ζβέρεφ
ATP 500 2025
17:00
ΕΡΤ2
ΑΕΚ – Προμηθέας
Stoiximan Super Cup
19:00
Novasports 6HD
Ryder Cup
1η μέρα
19:30
Novasports Prime
Σάλκε - Γκρόιτερ Φιρτ
Bundesliga 2 2025/26
20:30
ΕΡΤ2
Ολυμπιακός – Καρδίτσα
Stoiximan Super Cup
21:00
COSMOTE SPORT 9 HD
Μέλσουνγκεν – Αμβούργο
DAIKIN Bundesliga 2025-26
21:00
COSMOTE SPORT 8 HD
Αλ Ίτιχαντ - Αλ Νασρ
Roshn Saudi League 2025-26
21:00
COSMOTE SPORT 1 HD
Ώρα Κυπέλλου
Εκπομπή
21:30
Novasports Start
Μιράντες – Σαραγόσα
Ποδόσφαιρο
21:30
Novasports 3HD
Μπάγερν Μονάχου - Βέρντερ Βρέμης
Bundesliga 2025/26
22:00
Novasports Prime
Τζιρόνα – Εσπανιόλ
La Liga EA Sports 2025/26
22:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Γουέστ Μπρομ – Λέστερ
Sky Bet EFL Championship 2025-26
22:15
COSMOTE SPORT 7 HD
Μπενφίκα - Ζιλ Βισέντε
Liga Portugal Betclic 2025-26