Super Cup: Αυλαία στη Ρόδο με ΑΕΚ - Προμηθέας και Ολυμπιακός - Καρδίτσα

Οι τέσσερις ομάδες βρίσκονται στο «σμαραγδένιο νησί», όπου την Παρασκευή (26/09) θα διεξαχθούν οι δύο ημιτελικοί. Αρχικά, στις 17:00 η Ένωση θα αντιμετωπίσει τους Αχαιούς, ενώ λίγες ώρες αργότερα στις 20:30 οι «ερυθρόλευκοι» θα κοντραριστούν με τους Θεσσαλούς.

Τον πρώτο τίτλο της σεζόν διεκδικούν ΑΕΚ, Προμηθέας, Ολυμπιακός και Καρδίτσα στο… τουρνουά Ρόδου.

