Super Cup: Αυλαία στη Ρόδο με ΑΕΚ - Προμηθέας και Ολυμπιακός - Καρδίτσα
Με τους δύο ημιτελικούς ανοίγει η αυλαία στο Super Cup της Ρόδου.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τον πρώτο τίτλο της σεζόν διεκδικούν ΑΕΚ, Προμηθέας, Ολυμπιακός και Καρδίτσα στο… τουρνουά Ρόδου.
Οι τέσσερις ομάδες βρίσκονται στο «σμαραγδένιο νησί», όπου την Παρασκευή (26/09) θα διεξαχθούν οι δύο ημιτελικοί. Αρχικά, στις 17:00 η Ένωση θα αντιμετωπίσει τους Αχαιούς, ενώ λίγες ώρες αργότερα στις 20:30 οι «ερυθρόλευκοι» θα κοντραριστούν με τους Θεσσαλούς.
Συνοπτικά, το πρόγραμμα στο… τουρνουά Ρόδου:
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου
- ΑΕΚ - Προμηθέας Βίκος Cola (17:00 ΕΡΤ2)
- Ολυμπιακός - Kαρδίτσα Ιαπωνική (20:30 ΕΡΤ2)
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
- Τελικός (20:00 ΕΡΤ2)
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:12 ∙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΒΙΚΟΣ COLA: Επίσημος χορηγός του Stoiximan SUPER CUP
11:46 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Τεσσάρα… πρόκρισης για το «τριφύλλι»
11:44 ∙ WHAT THE FACT