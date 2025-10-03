EuroLeague: Πρώτες νίκες για Ρεάλ, Παρτιζάν, Μπάγερν – Αποτελέσματα και βαθμολογία
Πέρα απ’ την ήττα του Ολυμπιακού στη Μαδρίτη, η Παρτιζάν «λύγισε» την Αρμάνι Μιλάνο στο Βελιγράδι, ενώ η Μπάγερν επικράτησε εύκολα του Ερυθρού Αστέρα.
Πρώτο… πιάτο της 2ης αγωνιστικής στην EuroLeague με τρεις αναμετρήσεις. Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε του Ολυμπιακού 89-77 στην Ισπανία, ενώ άλλες δύο ομάδες πανηγύρισαν την πρώτη τους επικράτηση για τη φετινή σεζόν.
Η Παρτιζάν επιβλήθηκε δύσκολα της Αρμάνι Μιλάνο με 80-78. Με τους Ιταλούς να έχουν ήδη μια επικράτηση στη Σερβία επί του Ερυθρού Αστέρα, αυτή τη φορά δεν κατάφεραν απέναντι στην ομάδα του Ομπράντοβιτς.
Στο Μόναχο η Μπάγερν με εντυπωσιακή εμφάνιση λίγες μέρες μετά την ήττα της στο Telekom Center Athens κόντρα στον Παναθηναϊκό, επικράτησε 97-88 του Ερυθρού Αστέρα ο οποίος έχει πλέον μηδέν στα δύο.
EUROLEAGUE - 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πέμπτη 2/10
Μπάγερν Μονάχου - Ερυθρός Αστέρας 97-88
Παρτιζάν - Αρμάνι Μιλάνο 80-78
Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός 89-77
Παρασκευή 3/10
Ζαλγκίρις Κάουνας - Φενερμπαχτσέ
Αναντολού Εφές - Χαποέλ Τελ Αβίβ
Μονακό - Ντουμπάι
Βιλερμπάν - Μπασκόνια
Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα
Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παρί
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 1-0
Παναθηναϊκός AKTOR 1-0
Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1-0
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 1-0
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 1-0
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 1-0
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 1-0
Βαλένθια (Ισπανία) 1-0
Ολυμπιακός 1-1
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 1-1
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 1-1
Παρτιζάν (Σερβία) 1-1
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 1-1
Μπασκόνια (Ισπανία) 0-1
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 0-1
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 0-1
Μονακό (Μονακό) 0-1
Παρί (Γαλλία) 0-1
Βιλερμπάν (Γαλλία) 0-1
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 0-2