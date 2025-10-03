EuroLeague: Πρώτες νίκες για Ρεάλ, Παρτιζάν, Μπάγερν – Αποτελέσματα και βαθμολογία

Πρώτο… πιάτο της 2ης αγωνιστικής στην EuroLeague με τρεις αναμετρήσεις. Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε του Ολυμπιακού 89-77 στην Ισπανία, ενώ άλλες δύο ομάδες πανηγύρισαν την πρώτη τους επικράτηση για τη φετινή σεζόν.

Η Παρτιζάν επιβλήθηκε δύσκολα της Αρμάνι Μιλάνο με 80-78. Με τους Ιταλούς να έχουν ήδη μια επικράτηση στη Σερβία επί του Ερυθρού Αστέρα, αυτή τη φορά δεν κατάφεραν απέναντι στην ομάδα του Ομπράντοβιτς.

Στο Μόναχο η Μπάγερν με εντυπωσιακή εμφάνιση λίγες μέρες μετά την ήττα της στο Telekom Center Athens κόντρα στον Παναθηναϊκό, επικράτησε 97-88 του Ερυθρού Αστέρα ο οποίος έχει πλέον μηδέν στα δύο.

EUROLEAGUE - 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πέμπτη 2/10

Μπάγερν Μονάχου - Ερυθρός Αστέρας 97-88

Παρτιζάν - Αρμάνι Μιλάνο 80-78

Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός 89-77

Παρασκευή 3/10

Ζαλγκίρις Κάουνας - Φενερμπαχτσέ

Αναντολού Εφές - Χαποέλ Τελ Αβίβ

Μονακό - Ντουμπάι

Βιλερμπάν - Μπασκόνια

Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα

Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παρί

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 1-0

Παναθηναϊκός AKTOR 1-0

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1-0

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 1-0

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 1-0

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 1-0

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 1-0

Βαλένθια (Ισπανία) 1-0

Ολυμπιακός 1-1

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 1-1

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 1-1

Παρτιζάν (Σερβία) 1-1

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 1-1

Μπασκόνια (Ισπανία) 0-1

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 0-1

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 0-1

Μονακό (Μονακό) 0-1

Παρί (Γαλλία) 0-1

Βιλερμπάν (Γαλλία) 0-1

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 0-2