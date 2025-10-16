EuroLeague: Αλλαγή μέρας στο Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός AKTOR
Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί τελικά η αναμέτρηση για την 9η αγωνιστική της διοργάνωσης στο Βελιγράδι.
Η EuroLeague προχώρησε στην αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής του ματς του Παναθηναϊκού AKTOR στην έδρα του Ερυθρού Αστέρα. Αναμέτρηση για την 9η αγωνιστική της διοργάνωσης.
Το ματς θα διεξαχθεί την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, ενώ αρχικά είχε προγραμματιστεί για την Πέμπτη 6/11. Ο λόγος είναι πως την μέρα που είχε προγραμματιστεί το ματς, είχε οριστεί και το ποδοσφαιρικό παιχνίδι του Ερυθρού Αστέρα με την Λιλ για το Europa League.
