LIVE Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός AKTOR: Η κρίσιμη εκτός έδρας δοκιμασία των «πράσινων»

Αποστολή στην Μπολόνια

Στη βροχερή Μπολόνια βρίσκεται από χθες το μεσημέρι ο Παναθηναϊκός AKTOR, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να καλείται να αντιμετωπίσει την Βίρτους, η οποία βρίσκεται στο 3-2, προέρχεται από δύο συνεχόμενες νίκες και ψάχνει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα τις δώσει… φτερά.

Το γήπεδο που θα φιλοξενήσει τον αποψινό αγώνα μπορεί να μην αποτελεί τη φυσική έδρα της ομάδας του Ντούσκο Ιβάνοβιτς, αλλά πρόκειται για ένα γήπεδο… κλουβί που θα είναι κατάμεστο και αναμένεται να κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη ζωή του Εργκίν Αταμάν και των παικτών του.

Ο Εργκίν Αταμάν από τη μεριά του δεν έχει να αντιμετωπίσει μόνο τους κινδύνους της ομάδας των Ιταλών, αλλά και τα δικά του προβλήματα. Συγκεκριμένα, εκτός των γνωστών τραυματιών, Ματίας Λεσόρ και Αλέξανδρου Σαμοντούροβ, αλλά και τις απουσίες των Ρισόν Χολμς και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, δεν μπορεί να υπολογίζει και στους Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Νίκο Ρογκαβόπουλου, λόγω τραυματισμών.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θέλει να «κλείσει» τη βραδιά με νίκη, έτσι ώστε να φτάσει το ρεκόρ του στο 5-1, να συνεχίσει να βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης και να έχει την καλύτερη δυνατή ψυχολογία, εν όψει της πολύ κρίσιμης διαβολοβδομάδας που ακολουθεί με το εντός έδρας παιχνίδι με την Μακάμπι (28/10) και με την Μονακό στο Μόντε Κάρλο (31/10).

Παρακολουθήστε και σχολιάστε τον αγώνα Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός AKTOR:

