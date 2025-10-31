Εργκίν Αταμάν: «Έπαιξαν καλύτερα από εμάς»

Μονακό αποστολή: Γιάννης Κουβόπουλος

Ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του μετά την ήττα στο Μόντε Κάρλο, επισήμανε πως η Μονακό νίκησε γιατί ήταν καλύτερη. Παράλληλα, τόνισε το γεγονός πως υπήρχε ένας διαθέσιμος σέντερ στους «πράσινους» λόγω των τραυματισμών.

Οι δηλώσεις του Αταμάν:

«Δεν ξεκινήσαμε καλά, τους δώσαμε 27 πόντους στην αρχή. Είχαμε ένα σέντερ, είχε τρία φάουλ από νωρίς. Δεν είναι εύκολο μετά, δεν κλείσαμε καλά στο ζωγραφιστό. Η Μονακό έχει εξαιρετικούς επιθετικά παίκτες, ειδικά τους Τζέιμς και Οκόμπο. Επιτέθηκαν στο ζωγραφιστό, δημιούργησαν και οδήγησαν τον αγώνα. Προσπαθήσαμε να επιστρέψουμε στην τέταρτη περίοδο, χάσαμε κάποια εύκολα σουτ, βολές και τους δώσαμε την ευκαιρία να ξεφύγουν στο σκορ. Η Μονακό κέρδισε. Απόψε έπαιξαν καλύτερα από εμάς».

Για το αν θα υπάρξει απόκτηση σέντερ: «Θα δούμε, δεν είναι η ώρα τώρα να μιλήσουμε. Θα δούμε».