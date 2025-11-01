Euroleague Βαθμολογία: Στο 5-3 Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός
Μία νίκη πίσω απ’ την κορυφή οι ελληνικές ομάδες μετά και την 8η αγωνιστική – «Διπλό» της Μπαρτσελόνα στο Βελιγράδι – Αποτελέσματα και βαθμολογία.
Τέλος σε μια ακόμη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague με την ολοκλήρωση της 8ης αγωνιστικής. Ο Παναθηναϊκός AKTOR ηττήθηκε στο Μονακό και ο Ολυμπιακός νίκησε δύσκολα σε κακό ματς την Χάποελ Τελ Αβίβ που έχει μεγάλα παράπονα απ’ τη διαιτησία.
Μετά απ’ αυτά τα αποτελέσματα, οι δύο ελληνικές ομάδες είναι μαζί στο 5-3. Μία νίκη πίσω από την κορυφή ουσιαστικά, όπου βρίσκονται οι ομάδες που έχουν πάρει 6 νίκες, δηλαδή Χάποελ, Ερυθρός Αστέρας και Ζαλγκίρις.
Στα άλλα ματς της βραδιάς, η Μπαρτσελόνα πήρε μεγάλη νίκη στο Βελιγράδι επί της Παρτιζάν με 78-76. Νίκησε και η Μπασκόνια την Αναντολού Εφές με 86-75, παίρνοντας τη δεύτερη νίκη της.
EUROLEAGUE - 8η αγωνιστική
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου
- Ζαλγκίρις Κάουνας–Βιλερμπάν 96-59
- Μακάμπι Τελ Αβίβ– Ερυθρός Αστέρας 92-99
- Αρμάνι Μιλάνο – Παρί 86-77
- Μπάγερν Μονάχου–Βίρτους Μπολόνια 86-70
- Βαλένθια–Ντουμπάι 80-78
- Ρεάλ Μαδρίτης–Φενερμπαχτσέ 84-58
Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου
- Μονακό–Παναθηναϊκός AKTOR 92-84
- Ολυμπιακός–Χάποελ Τελ Αβίβ 62-58
- Μπασκόνια–Αναντολού Εφές 86-75
- Παρτιζάν–Μπαρτσελόνα 76-78
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Ζαλγκίρις Κάουνας 6-2
- Ερυθρός Αστέρας 6-2
- Χαποέλ Τελ Αβίβ 6-2
- Ολυμπιακός 5-3
- Μονακό 5-3
- Βαλένθια 5-3
- Παναθηναϊκός AKTOR 5-3
- Μπαρτσελόνα 5-3
- Ρεάλ Μαδρίτης 4-4
- Παρί 4-4
- Βίρτους Μπολόνια 4-4
- Μπάγερν Μονάχου 4-4
- Αρμάνι Μιλάνο 3-5
- Ντουμπάι 3-5
- Αναντολού Εφές 3-5
- Φενερμπαχτσέ 3-5
- Παρτιζάν 3-5
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-6
- Μπασκόνια 2-6
- Βιλερμπάν 2-6
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (9η)
Τετάρτη 5 Νοεμβρίου
- 21:00 Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός AKTOR
Πέμπτη 6 Νοεμβρίου
- 19:45 Φενέρμπαχτσε – Βιλερμπάν
- 20:00 Ντουμπάι BC – Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:30 Μπασκόνια – Βίρτους Μπολόνια
- 22:00 Παρί – Μπάγερν Μονάχου
- 22:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μονακό
Παρασκευή 7 Νοεμβρίου
- 19:30 Αναντολού Εφές – Αρμάνι Μιλάνο
- 20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας – Βαλένθια
- 21:15 Ολυμπιακός – Παρτιζάν
- 21:30 Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης