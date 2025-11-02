NBA: Κυρίαρχος, αλλά και μοιραίος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην ήττα των Μπακς από τους Κινγκς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε μια ακόμα σπουδαία εμφάνιση με τους Μπακς, αλλά στο τέλος είχε μια κακή επιλογή στην προσπάθεια της ομάδας του για ανατροπή.

NBA: Κυρίαρχος, αλλά και μοιραίος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην ήττα των Μπακς από τους Κινγκς
AP Photo/Morry Gash
Τη δεύτερη ήττα τους στη φετινή σεζόν γνώρισαν οι Μιλγουόκι Μπακς, καθώς ηττήθηκαν με 133-135 από τους Σακραμέντο Κινγκς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εξαιρετικός και πάλι, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 26 πόντους, 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ σε 32 λεπτά συμμετοχής, με 7/12 δίποντα, 1/1 τρίποντο και 9/14 βολές.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ, ωστόσο, πήρε μια κάκιστη απόφαση στο φινάλε με το σκορ στο 132-133, με αποτέλεσμα τα «Ελάφια» να μην μπορέσουν να κάνουν την ολική ανατροπή.

Ο Ζακ ΛαΒίν είχε 31 πόντους για τους Κινγκς, που έβαλαν τέλος σε ένα σερί τριών ηττών. Ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν πρόσθεσε 29 πόντους, ο Ντομάντας Σαμπόνις σημείωσε 24, όσους και ο Ντένις Σρέντερ.

Αξίζει να σημειωθεί κι ένα παράδοξο περιστατικό που έγινε στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Συγκεκριμένα, ο Ράσελ Γουέστμπρουκ τράβηξε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο από τον λαιμό σαν να του κάνει... κεφαλοκλείδωμα σε μια προσπάθεια να τον σταματήσει από το σκοράρισμα και να του πάρει την μπάλα.

Ο Greek Freak, όμως, παρέμεινε ψύχραιμος όπως πάντα και δεν έδωσε συνέχεια στη φάση. Οι διαιτητές είδαν τι συνέβη στο replay, αλλά τελικά καταλόγισαν μόνο ένα απλό φάουλ.

Ο Κέβιν Ντουράντ σημείωσε 26 πόντους, τους περισσότερους στον αγώνα και ο Άλπερεν Σέγκιουν είχε 16 πόντους, 10 ριμπάουντ και εννέα ασίστ, οδηγώντας τους φιλοξενούμενους Χιούστον Ρόκετς σε μια νίκη με 128-101 επί των Σέλτικς.

Ο Άμεν Τόμσον πρόσθεσε 17 πόντους, εννέα ριμπάουντ και οκτώ ασίστ για το Χιούστον n, το οποίο έχει τρεις συνεχόμενες νίκες από τότε που ξεκίνησε με 0-2. Η ήττα έβαλε τέλος στο σερί τριών νικών της Βοστώνης.

Ο Πάολο Μπανκέρο σημείωσε 28 πόντους και πρόσθεσε 11 ριμπάουντ και οι φιλοξενούμενοι Ορλάντο Μάτζικ συνέτριψαν τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς με 125-94. Το Ορλάντο έχει δύο συνεχόμενες νίκες μετά από ένα σερί τεσσάρων ηττών.

Ο Άαρον Νέσμιθ σημείωσε 31 πόντους, αριθμός ρεκόρ σεζόν, οι Κουέντον Τζάκσον και Πασκάλ Σιάκαμ ευστόχησαν σε κρίσιμα τρίποντα στο τέλος του αγώνα και οι Ιντιάνα Πέισερς, νίκησαν τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς με 114-109 στην Ινδιανάπολη.

Ο Τζούλιους Ραντλ σημείωσε 30 πόντους και η Μινεσότα νίκησε με 122-105 τη Σάρλοτ εκτός έδρας. Ο Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο και ο αναπληρωματικός Ναζ Ριντ σημείωσαν από 18 πόντους ο καθένας για τους Τίμπεργουλβς, ενώ οι 14 πόντοι και τα 15 ριμπάουντ του Ρούντι Γκομπέρ ήταν κρίσιμα. Ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς με 14 πόντους και ο Μάικ Κόνλεϊ με 10 πόντους έδωσαν επίσης ώθηση στη Μινεσότα, η οποία συγκέντρωσε 72 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο για να επιστρέψει μετά δύο σερί ήττες.

Ο Τζάλεν Ντούρεν σημείωσε 33 πόντους, το καλύτερο ρεκόρ καριέρας του, με 13/16 σουτ και 10 ριμπάουντ, βοηθώντας το Ντιτρόιτ να πετύχει τη νίκη επί του Ντάλας122-110 στον 15ο αγώνα της κανονικής περιόδου του NBA στην Πόλη του Μεξικού.

Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ:

Μιλγουόκι-Σακραμέντο 133-135

Σαρλότ-Μινεσότα 105-122

Ουάσινγκτον-Ορλάντο 94-125

Ιντιάνα-Γκόλντεν Στέιτ 114-109

Βοστώνη-Χιούστον 101-128

Ντιτρόιτ-Ντάλας 122-110

