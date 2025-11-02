Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η εξήγηση για το μαυρισμένο μάτι - «Σταμάτησα έναν ληστή»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε με μαυρισμένο μάτι μετά το παιχνίδι με τους Κινγκς και είπε στους δημοσιογράφους πως έφαγε αγκωνιά από έναν ληστή που σταμάτησε από το να κλέψει τη τσάντα μιας κυρίας.

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η εξήγηση για το μαυρισμένο μάτι - «Σταμάτησα έναν ληστή»
Οι Μιλγουόκι Μπακς ηττήθηκαν για δεύτερη φορά μέσα στη σεζόν, μετά από έξι αναμετρήσεις στο NBA, καθώς υπέκυψαν με 135-133 από τους Σακραμέντο Κινγκς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν και πάλι εκπληκτικός με 26 πόντους, 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ, αλλά είχε μία λάθος πάσα στο φινάλε με το σκορ στο 132-133, η οποία αποδείχθηκε μοιραία.

Αυτό που προκάλεσε εντύπωση, ωστόσο, ήταν το μαυρισμένο μάτι με το οποίο εμφανίστηκε ο «Greek Freak» στις δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα.

Όταν ρωτήθηκε αν ήταν αποτέλεσμα του αγώνα με τους Κινγκς, ο Αντετοκούνμπο είπε όχι και αποκάλυψε μια ιστορία, όπου έδρασε σαν υπερήρωας!

«Είχα πάει για να ψωνίσω και είδα κάποιον που ήταν έτοιμος να αρπάξει μια τσάντα από μια κυρία. Του φώναξα "τι κάνεις; Σταμάτα". Τον άρπαξα, εκείνος μου έριξε μια αγκωνιά, αλλά τον έπιασα και τον έριξα κάτω.

Πήρα την τσάντα και την έδωσα στην κυρία, της πλήρωσα και τα ψώνια γιατί ήταν σε σοκ. Μετά ήρθε η αστυνομία και τον συνέλαβε, εγώ γύρισα σπίτι μου, έκανα λίγη θεραπεία και κοιμήθηκα», αποκάλυψε, ενώ σε ερώτηση για το αν η ιστορία που διηγήθηκε είναι αληθινή, έγνεψε καταφατικά.

Δείτε το βίντεο:

