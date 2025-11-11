Ιστορική πρόκριση για την Καρδίτσα στα νοκ άουτ BCL, ηττήθηκε ο Άρης στο Eurocup!

Σπουδαία επιτυχία για την ομάδα της Θεσσαλίας, η οποία νίκησε για δεύτερη φορά την Οστάνδη κι εξασφάλισε την παρουσία της στα νοκ άουτ ματς του Basketball Champions League.

Η Καρδίτσα επικράτησε 82-78 της βελγικής ομάδας στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης» και «κλείδωσε» την τρίτη θέση στον όμιλο της.

Μοναδικό «μελανό» σημείο ήταν ο τραυματισμός του Φράνσις Οκόρο, ο οποίος αποχώρησε υποβασταζόμενος τρία λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Νιγηριανός σέντερ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-21, 34-37, 58-56, 82-78.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Παπανικολόπουλος): Οκόρο 4, Τζέφερσον Μπρ. 17 (4τρ., 5ασ.), Χόρχλερ 4 (1τρ., 6ριμπ.), Έλις 14 (2), Λιάπης, Μπόθγουελ 2, Ζευγαράς, Δίπλαρος 10 (2), Κασελάκης 7, Καμπερίδης 3 (1), Τζέφερσον Ντ. 10, Μάντσεν 11 (9ριμπ.).

ΟΣΤΑΝΔΗ(Δέδας): Εστράντα 13, Μπισέ 3 (1) , Σάκελ 3, Πίτερς , Μένες 8, Μέλσον 12, Φίντλερ, Μπρατάνοβιτς 17, Σιλά , Ζιλέ 9 (3), Γιακόβ 13 (1).

«Κατέρρευσε» στην τέταρτη περίοδο ο Άρης

Ένα άσχημο τετράλεπτο στην τέταρτη περίοδο, το οποίο χαρακτηρίστηκε από λάθη του, αστοχία κι εκνευρισμό, «στοίχισε» στον Άρη, ο οποίος ηττήθηκε 86-76 από τη Μπαχτσεσεχίρ στο «Nick Galis Hall». Οι «κίτρινοι» μπήκαν προηγούμενοι 62-57 στο τελευταίο δεκάλεπτο, αλλά δέχθηκαν σερί 15-0 από την τουρκική ομάδα, η οποία είναι το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου και γνώρισε την ήττα.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-16, 39-38, 59-57, 76-86.

ΑΡΗΣ (Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 15, Τζόουνς 16 (1τρ., 5ασ.), Νουά 9 (1), Φορμπς 1, Μερκβιλάτζε, Φόρεστερ 7, Πουλιανίτης 2, Μποχωρίδης 1, Ίνοκ 4, Χάρελ 10 (2τρ., 6ριμπ.), Κουλμπόκα 11 (1τρ., 7ριμπ.)

ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ (Μπάρατς): Χόμσλι 7, Κοπρίβιτσα 8, Μίτσελ 16 (2), Φλιν 13 (1), Πονίτκα 13, Κάβανο 14 (1τρ., 8ριμπ.), Ουίλιαμς 8 (5ριμπ.), Σιπάχι, Χέιλ 7 (1)

