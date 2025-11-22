ΠΑΟΚ: Ανατροπή με Μυστακίδη - «Θα πληρώσουμε όταν και αν αναλάβουμε την ΚΑΕ»

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η αποπληρωμή των χρεών της ΚΑΕ δεν θα γίνει πριν αναλάβει ο Έλληνας επιχειρηματίας τον έλεγχο του μπασκετικού τμήματος, αλλά όταν και αν αναλάβει τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«ΠΡΟΣ: ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Όπως θα έχετε διαπιστώσει οι πωλητές των μετοχών απαιτούν την άμεση πληρωμή υποχρεώσεων της ΚΑΕ ΠΑΟΚ από εμάς, κάτι που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με βάση τη δομή της μεταξύ μας συμφωνίας. Μάλιστα σε τρίτο, προσωπικό λογαριασμό. Οι υποχρεώσεις της ΚΑΕ πρέπει να πληρωθούν από την ΚΑΕ.

Έχουμε διαβεβαιώσει τους πωλητές και ρητώς διασφαλίζουμε με την παρούσα αλληλογραφία ότι, όταν και αν αναλάβουμε τον έλεγχο της ΚΑΕ, θα πληρώσουμε όλες τις ΝΟΜΙΜΕΣ υποχρεώσεις.

Το όνειρό μας είναι να δούμε τον ΠΑΟΚ να μεγαλουργεί ξανά, και ήδη έχουμε προϋπολογίσει κι έχουμε έτοιμες τις επενδύσεις για την ενίσχυση της ομάδας με νέους παίκτες και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του PAOK Sports Arena (Παλατάκι).

M’ εκτίμηση,

ALPHA SPORTS GROUP».

