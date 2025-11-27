Ομέρ Γιουρτσέβεν: Επιστρέφει στη δράση με την Τουρκία ο σέντερ του Παναθηναϊκού

Επιστροφή στη δράση για τον Ομέρ Γιουρτσέβεν!

Ο σέντερ του Παναθηναϊκού είχε υποστεί θλάση στις 2 Νοεμβρίου κι έκτοτε δεν έχει αγωνιστεί σε κάποιο παιχνίδι των «πράσινων», παρότι ο Εργκίν Αταμάν ήλπιζε πως θα τον έχει στη διάθεσή του κόντρα στην Παρτίζαν.

Τελικά, ο Γιουρτσέβεν επιλέχθηκε από τον Τούρκο προπονητή στη 12άδα της εθνικής του για το αποψινό πρώτο ματς των προκριματικών για το Μουντομπάσκετ 2027.

Αντίθετα, ο Τζέντι Οσμάν δεν βρίσκεται στις επιλογές του Εργκίν Αταμάν λόγω του τραυματισμού του στον αστράγαλο.

Η δωδεκάδα της εθνικής Τουρκίας: Ομέρ Γιουρτσέβεν, Σεχμούς Χαζέρ, Γιγιτσάν Σαϊμπίρ, Σερτάτς Σανλί, Γιγίτ Αρσλάν, Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, Ονουράλπ Μπιτίμ, Μπερκ Ιμπραήμ Ογουρλού, Φουρκάν Κορκμάζ, Ερτσάν Οσμάνι, Ερκάν Γιλμάζ, Κέναν Σιπάχι.