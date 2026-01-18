GBL: Θριάμβευσε ο Κολοσσός στη Μύκονο – Πήραν νίκη και διαφορά οι «θαλασσί»!

Ο Κολοσσός έκανε εντυπωσιακό πέρασμα με 84-67 από τη Μύκονο, σε αναμέτρηση για τη 15η αγωνιστική της Greek Basketball League.

STOIXIMAN GBL 2025-2026 / ΜΥΚΟΝΟΣ - ΚΟΛΟΣΣΟΣ
Οι «θαλασσί» έκαναν καθοριστικό βήμα για την παραμονή τους, ενώ παράλληλα κάλυψαν και τη διαφορά (-14) της ήττας στη Ρόδο.

Ο Κολοσσός έλεγξε τα ριμπάουντ (37 έναντι 31), βρήκε λύσεις κοντά στο καλάθι ενώ εκμεταλλεύτηκε τα 7 κλεψίματα του, έχοντας 10 παραπάνω πόντους στον αιφνιδιασμό.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα, έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ (23-19) και με επιθετική συνέπεια στο δεύτερο ανέβασαν τη διαφορά στο +14 στο ημίχρονο (48-34).

Η Μύκονος επιχείρησε να επιστρέψει στο τρίτο δεκάλεπτο, μειώνοντας προσωρινά τη διαφορά, όμως ο Κολοσσός διατήρησε την ψυχραιμία του και μπήκε στην τελευταία περίοδο με σαφές προβάδισμα (59-48). Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η ομάδα της Ρόδου βρήκε λύσεις στο σκοράρισμα, ανέβασε ξανά τη διαφορά και έφτασε άνετα στη νίκη.

Με αυτό τον τρόπο πανηγύρισε την τέταρτη νίκη της στην GBL, ανεβαίνοντας στο 4-10. Από την άλλη, οι γηπεδούχοι έπεσαν στο 6-8.

Πρωταγωνιστές για τον Κολοσσό ήταν οι Μακ και Νίκολς (από 22 πόντους), που οδήγησαν επιθετικά την ομάδα τους, ενώ θετικό ήταν και το ντεμπούτο του Τζέισον Ραντλ, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 11 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Διαιτητές: Καπράνος, Κατραχούρας, Λουλουδιάδης
Τα δεκάλεπτα: 19-23, 34-48, 48-59, 67-84
ΜYΚΟΝΟΣ (Ζιάγκος): Άπλμπι 13 (2), Μουρ 8 (1), Ρέι 4, Σκουλιδάς 4 (1), Μπριγκς 14, Καβαδάς, Γερομίχαλος 2, Ερμίδης, Μπίλις, Μάντζαρης, Κάναντι 19 (3), Γκάμπλ 3.
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Λυκογιάννης): Γκούντγουιν 2, Ραντλ 11 (1), Μακ 22 (2), Νίκολς 22 (2), Γκαλβανίνι 13 (1), Καράμπελας 2, Κολοβέρος, Πετρόπουλος, Χρυσικόπουλος, Καλαϊτζάκης, Άκιν 12.

