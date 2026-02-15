Παναθηναϊκός AKTOR: Αποδοκιμασίες στο T-Center, μετά την ήττα από τον Κολοσσό

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού έχει αποδείξει με την πάροδο όλων αυτών των χρόνων πως στεκόταν, στέκεται και θα στέκεται πάντα στο πλευρό της αγαπημένης του ομάδας.

Όμως κάποιες φορές η μη... δράση, φέρνει αντίδραση με τον κόσμο του "τριφυλλιού" να... ξεσπάει έπειτα από τη ντροπιαστική εμφάνιση της ομάδας του Παναθηναϊκού και την σοκαριστική εντός έδρας ήττα από τον Κολοσσό.

Με το τέλος της αναμέτρησης και τη στιγμή που οι παίκτες του Κολοσσού πανηγύριζαν σαν μικρά παιδιά μια τεράστια νίκη, ο κόσμος των "πράσινων ξεκίνησε να αποδοκιμάζει τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του.

Όχι για την ήττα, αλλά για την εικόνα της ομάδας που μέχρι στιγμής δεν έχει πείσει σε κανένα βαθμό καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, με αποκορύφωμα τη σημερινή ήττα από τους Ροδίτες.