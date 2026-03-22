ΑΕΚ – Ηρακλής 100-87: Ο Νάναλι έδειξε τον δρόμο κι η «Ένωση» «καθάρισε» στο τέλος!

Η «Ένωση» συνέχισε την εντυπωσιακή πορεία της στην GBL, κάμπτοντας και την αντίσταση του αξιόμαχου «Γηραιού», σε αναμέτρηση για την 22η αγωνιστική.

Η ΑΕΚ «έκλεισε» την κακή παρένθεση της ήττας από τον Παναθηναϊκό στο «T-Center» κι επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, σημειώνοντας μάλιστα «100άρα». Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Τζέιμς Νάναλι, ο οποίος κράτησε όρθια την ομάδα του στο πρώτο μέρος, ενώ ήταν καθοριστικός και στο δεύτερο μέρος.

Ο Αμερικανός περιφερειακός τελείωσε τον αγώνα με 22 πόντους, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα και μόλις ένα λάθος. Άξιοι συμπαραστάτες του ήταν οι Μπάρτλεϊ (21π.) και Μπράουν (12π., 12ριμπ.), οι οποίοι έβαλαν το… λιθαράκι τους στο τέλος, ώστε να έρθει το θετικό αποτέλεσμα.

Η νίκη, άλλωστε, ήρθε πιο δύσκολα απ’ ότι δείχνει το τελικό σκορ, καθώς ο Ηρακλής εμφανίστηκε άκρως ανταγωνιστικός και διεκδίκησε τη νίκη, έχοντας σε τρομερή κατάσταση τον Δημήτρη Μωραΐτη, ο οποίος σκόραρε 27 πόντους!

Η εξέλιξη του αγώνα

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε δυναμικά το ματς, παίρνοντας προβάδισμα οκτώ πόντων, με τον Έντλερ-Ντέιβις να σκοράρει δύο σερί τρίποντα (2-10), αλλά η ΑΕΚ αντέδρασε αμέσως (13-13) και παίρνοντας λύσεις στην επίθεση από τους Μπράουν και Νάναλι, έκλεισε μπροστά (30-26) το πρώτο δεκάλεπτο. Στη συνέχεια υπήρξαν εναλλαγές στο σκορ και ο Ηρακλής με τον κορυφαίο του παίκτη, Δημήτρη Μωραΐτη, να ευστοχεί πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα ενός πόντου (54-55).

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα επέστρεψε δυναμικά καταφέρνοντας να ξεφύγει με επτά πόντους (66-59) και να κλείσει την τρίτη περίοδο, με τον Λεκαβίτσιους να ευστοχεί από την περιφέρεια (79-72). Το ματς έδειχνε να γίνεται θρίλερ στο τέταρτο δεκάλεπτο, όμως η ΑΕΚ με καλή άμυνα μπόρεσε να διατηρήσει τον έλεγχο και να φτάσει στη νίκη.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Συμεωνίδης, Αγραφιώτης, Λόρτος

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 30-26, 54-55, 79-72, 100-87

ΑΕΚ (Σάκοτα): Φίζελ 15, Λεκαβίτσιους 13 (3τρ., 5ριμπ.), Μπάρτλεϊ 21 (5ασ.), Χαραλαμπίδης 9 (1), Σκορδίλης, Μπράουν 12 (12ριμπ.), Κατσίβελης, Φλιώνης 2, Πετσάρσκι 2, Αρσενόπουλος, Κουζμίνσκας 2, Νάναλι 22 (3τρ., 8ριμπ., 5ασ.)

ΗΡΑΚΛΗΣ (Λούκιτς): Φάντερμπερκ 9 (1), Στρονγκ 14 (1), Τσιακμάς 6 (2), Μωραϊτης 27 (5τρ., 5ριμπ., 6ασ.), Γουέαρ 8 (6ριμπ.), Έντλερ Ντέιβις 13 (3), Ντάρκο Κέλι 2, Σμιθ 8 (7ριμπ.), Καμπουρίδης, Σύλας, Γιαννίκος.

