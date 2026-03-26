Παναθηναϊκός Α.Ο. κατά της ΕΟΚ: «Το πλάνο προέβλεπε να στερηθεί η ομάδα τον κόσμο της»

Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός πήρε θέση για την πρωτοφανή απόφαση της ΕΟΚ να μην δώσει εισιτήρια στον κόσμο για το Final Four του Κυπέλλου Γυναικών που θα διεξαχθεί στην Καβάλα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος εκφράζει για ακόμα μια φορά την έντονη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο Σύλλογος και ο κόσμος του από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Μια ακόμα αντι-Παναθηναϊκή ενέργεια έλαβε χώρα εν όψει του Final Four που θα πραγματοποιηθεί στην Καβάλα το επόμενο τριήμερο. Η Ομοσπονδία, έπειτα από την τιμωρία της έδρας του Παναθηναϊκού για τους τελικούς του πρωταθλήματος, έδειξε ότι δεν επιθυμεί το «πράσινο» στοιχείο σε καμία εξέδρα.

Προφανώς δεν είναι κάτι που μας εκπλήσσει· ωστόσο, από την πλευρά μας, ενεργώντας με καλή πίστη, αναμέναμε τις αποφάσεις των ιθυνόντων της Ομοσπονδίας μέχρι την τελευταία στιγμή. Σε ένα Final Four, λοιπόν, με τρεις ομάδες της Αθήνας και μία της Θεσσαλονίκης, όπου δεν υφίσταται αντιπαλότητα μεταξύ των συλλόγων, αποφασίστηκε να δοθούν μόλις 25 προσκλήσεις σε κάθε ομάδα. Ταυτόχρονα, αποφασίστηκε να μην κυκλοφορήσει κανένα εισιτήριο και οι θέσεις να διατεθούν αποκλειστικά σε τοπικούς φορείς, σωματεία, σχολεία κ.λπ.

Είναι προφανές ότι το πλάνο προέβλεπε εξαρχής να στερηθεί τον κόσμο της η μοναδική ομάδα που αποδεδειγμένα τον έχει πάντα στο πλευρό της. Στο όνομα της «ανάπτυξης του μπάσκετ στην Περιφέρεια», δόθηκαν προσκλήσεις οπουδήποτε αλλού εκτός από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, παρά το έμπρακτο ενδιαφέρον που είχαμε εκδηλώσει εξαρχής.

Για την ιστορία, τα μέτρα του Final Four ανακοινώθηκαν σήμερα –μόλις μία ημέρα πριν τον ημιτελικό– και μέσω αυτών μας γνωστοποιήθηκε ότι δεν θα υπάρξουν ελεύθερα εισιτήρια ή προσκλήσεις για το κοινό. Παρότι στη σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας είχε αναφερθεί ότι θα κυκλοφορούσαν εισιτήρια μέσω της Ticketmaster, κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ, και έτσι γίναμε θεατές στο ίδιο έργο.

Απέναντι στην ασέβεια που δείχνει η Ομοσπονδία στον Σύλλογο και τον κόσμο μας, υπενθυμίζουμε ότι υπηρετούμε το μπάσκετ γυναικών από το 1937. Είμαστε ο μοναδικός Σύλλογος που γεμίζει τα γήπεδα όπου αγωνίζεται, σημειώσαμε πανελλήνιο ρεκόρ προσέλευσης φιλάθλων αγωνιζόμενοι στο ΟΑΚΑ και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αναβάθμιση του αθλήματος. Δυστυχώς, η αντιμετώπιση ήταν και παραμένει εχθρική»…