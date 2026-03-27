Final-4 Κυπέλλου γυναικών: Ο Πρωτέας Βούλας σόκαρε τον Παναθηναϊκό και πέρασε στον τελικό

Η ομάδα των νοτίων προαστίων εκμεταλλεύτηκε την αστοχία και την νευρικότητα των «πράσινων», παίρνοντας στην παράταση το εισιτήριο για τον τελικό (80-76).

Μεγάλη έκπληξη στον πρώτο ημιτελικό του Final-4 Κυπέλλου μπάσκετ γυναικών, που διεξάγεται στην Καβάλα. Ο Πρωτέας Βούλας κοίταξε στα μάτια τον Παναθηναϊκό που ήταν το φαβορί και στην παράταση πήρε την μεγάλη νίκη με 80-76 και μαζί το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Αθηναϊκός-Παναθλητικός. Η κανονική διάρκεια του ματς έληξε 70-70, με τις «πράσινες» να ισοφαρίζουν στο τέλος. Παρότι έπρεπε να έχουν καλή ψυχολογία στο έξτρα πεντάλεπτο, αυτό δεν φάνηκε. Η νευρικότητα και η αστοχία κυριάρχησαν και έτσι η ομάδα της Βούλας το εκμεταλλεύτηκε για να φτάσει στη μεγάλη επιτυχία γι’ αυτή. Η Μόργκαν με 17 πόντους ήταν καθοριστική για τον Πρωτέα, ενώ η Γιένσεν με 16 και καθοριστικό τρίποντο στην παράταση, βοήθησε τα μέγιστα. 14 είχε η Σακελλαρίου και 13 η Αναστασοπούλου για τις νικήτριες. Από τις «πράσινες», η Φιτζέραλντ είχε 19 αλλά έχασε κρίσιμες βολές. Η Μπράουν με 15 και η Σπανού με 14 ακολούθησαν, με την Πρινς να προσθέτει 13. Ο Πρωτέας άρχισε καλύτερα το ματς και «έχτισε» διαφορά μέχρι και 12 πόντων. Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε και… μάζεψε την απόσταση, περνώντας και μπροστά στο δεύτερο δεκάλεπτο. Με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 31-29 για την ομάδα της Βούλας. Οι «πράσινες»… πάτησαν γκάζι στο τρίτο δεκάλεπτο και έφτασαν σε διψήφιο προβάδισμα (36-46). Με τον Πρωτέα να κρατιέται στο ματς και να πηγαίνει στο 30’ με το σκορ στο 48-53. Η ομάδα της Βούλας ήταν εύστοχη σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό και έτσι πέρασε μπροστά 56-55, φτάνοντας και στο 60-57 λίγο πριν το τελευταίο πεντάλεπτο. Πρινς και Φιτζέραλντ πέτυχαν σημαντικούς πόντους, με καλάθι και φάουλ της δεύτερης να οδηγεί στο 62-64. Με 2/2 βολές η Σακελλαρίου ισοφάρισε, ενώ τρίποντο της ίδιας έστειλε τον Πρωτέα στο 67-64. Η Μόργκαν πήγε τη διαφορά στους 5, στο 1,5 λεπτό πριν το τέλος. Η Μπράουν «απάντησε» με τρίποντο για το 69-67. Η ίδια παίκτρια στα 15’’ πριν το τέλος, κέρδισε τρεις βολές. Ευστόχησε μόλις στη μία και μείωσε σε 69-68. Η Μπόικο κέρδισε βολές και με 1/2 έκανε το 70-68. Για να έρθει η Φιτζέραλντ με λέι απ να ισοφαρίσει σε 70-70 στα 4’’ πριν το τέλος. Η Σακελλαρίου αστόχησε στην τελευταία επίθεση και το ματς οδηγήθηκε στην παράταση. Η Μόργκαν πέτυχε το πρώτο καλάθι στην παράταση. Η αστοχία και τα λάθη των δύο ομάδων έδειχνε νευρικότητα, ειδικά απ’ την πλευρά του Παναθηναϊκού. Η Σπανού με κλέψιμο και καλάθι έκανε το 72-73. Η Γιένσεν με τρίποντο έκανε το 75-73 στα 18’’ για το τέλος. Με 1/2 βολές της Σπανού έγινε το 75-74, για να ακολουθήσει η εύστοχη Μόργκαν με 2/2 (77-74). Από μία βολή για Φιτζέραλντ και Μόργκαν διαμόρφωσαν το 78-75. Η αθλήτρια του Παναθηναϊκού πήγε ξανά στη γραμμή στα 3’’. Ξανά 1/2 για το 78-76, με τον Πρωτέα να σκοράρει για το 80-76 και τη θριαμβευτική πρόκριση. Τα δεκάλεπτα: 21-12, 31-29, 48-53, 70-70, 80-76

