Μπάσκετ Γυναικών: Κυπελλούχος Ελλάδας ο Αθηναϊκός, έκανε περίπατο με τον Πρωτέα

Ο Αθηναϊκός επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί επικρατώντας με 94-56 του Πρωτέα Βούλας στον τελικό του Allwyn Final 4 στην Καβάλα και κατέκτησε το πέμπτο Κύπελλο Ελλάδας της ιστορίας του.

Επιστροφή στους τίτλους για τον Αθηναϊκό, ο οποίος έκανε περίπατο στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας γυναικών που φιλοξενήθηκε στο ΔΑΚ Ελευθερούπολης.

Η ομάδα του Βύρωνα επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί επικρατώντας του Πρωτέα Βούλας με το εμφατικό 94-56 και πλέον στοχεύει σε δύο ακόμα κούπες, καθώς έχει ήδη προκριθεί στον τελικό του Eurocup, όπου θα αντιμετωπίσει την Μερσίν, αλλά και στους τελικούς του πρωταθλήματος κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Η Αλέξις Πρινς ήταν η MVP για την ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου, έχοντας 20 πόντους (2/4 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 4/4 βολές), 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 21:18. Από κοντά και η Έλενα Τσινέκε, που έφτασε στο τέλος και αυτή τους 20 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 8-21, 23-44, 39-68, 56-94

ΠΡΩΤΕΑΣ (Δεσποτάκης): Στολίγκα 3 (1/7 τρίποντα), Ντέμο, Ανδρικοπούλου (0/2 τρίποντα, 3 ασίστ), Σακελλαρίου (0/6 σουτ), Μπόικο 3 (1/4 τρίποντα), Αράπογλου 2, Τζένσεν 7 (0/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τουμπανιάρη 2 (3 ριμπάουντ), Μάλι 11 (1.5 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη), Ράιαν 28 (13/19 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 2/2 βολές, 9 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα)

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Καλτσίδου): Ράτζα 2, Τσινέκε 20 (2), Χαιριστανίδου, Σταμάτη 3 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γουίντερμπερν 4 (5 ασίστ), Παυλοπούλου 5 (1/1 τρίποντο,5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 μπλοκ), Λούκα 7 (1), Τάντιτς 4 (5 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Αλεξανδρή, Πρινς 20 (4/8 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Παρκς 13 (3/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ανίγκουε 16 (6/10 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα)

