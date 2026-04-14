Παναθηναϊκός AKTOR: Επέστρεψαν στις προπονήσεις Ρογκαβόπουλος και Τολιόπουλος ενόψει Εφές

Νίκος Ρογκαβόπουλος και Βασίλης Τολιόπουλος βρίσκονται εκ νέου στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν.

Ηλίας Λαλιώτης

Με μια προπόνηση στο Telekom Center Athens συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού AKTOR ενόψει του αγώνα κόντρα στην Εφές, με τον οποίο ολοκληρώνεται η κανονική διάρκεια της EuroLeague.

Οι «πράσινοι» θέλουν να κλείσουν με νίκη αυτόν τον «μαραθώνιο», ώστε να πάρουν την καλύτερη δυνατή θέση στην κατάταξη.

Το θετικό για τον Εργκίν Αταμάν είναι πως θα έχει σχεδόν φουλ ρόστερ στη διάθεσή του, μιας και επέστρεψαν σε φουλ ρυθμούς προπόνησης οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Βασίλης Τολιόπουλος, με τον πρώτο να θεωρείται πιο πιθανό να επιστρέψει και στη 12άδα.

Αντίθετα, εκτός παραμένει ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, ο οποίος συνέχισε το πρόγραμμα αποθεραπείας του με ατομικό πρόγραμμα προπόνησης.

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Έφεση της εισαγγελίας εφετών κατά της απόφασης για το βίντεο revenge porn σε βάρος της Τούνη

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Καταγγελίες για μη καταβολή του δώρου Πάσχα

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Χώρες προτρέπουν Ισραήλ και Λίβανο να «αδράξουν την ευκαιρία» των συνομιλιών - Η Ελλάδα ανάμεσά τους

18:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Οριστικό: Αυτό θα είναι το σύστημα διεξαγωγής της EuroLeague τη σεζόν 2026-27

18:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πάρτι» στο Χρηματιστήριο: Ισχυρή άνοδος 2,64%

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Μόρνος: Τριπλασιάστηκαν τα αποθέματα νερού - Βελτιώθηκε η εικόνα της λίμνης

18:39LIFESTYLE

Πάσχα με «ευτράπελα» για την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου: Ο λόγος που δεν έφαγαν αρνί

18:35ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Κάτι μπορεί να συμβεί μέσα στις επόμενες δύο ημέρες στο Πακιστάν»

18:31ΕΛΛΑΔΑ

Αιγαίο: Οκτώ παραβιάσεις από τουρκικά drones και CN-235

18:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φρουροί της Επανάστασης για τη διέλευση των Στενών: «Πληρώστε $1 ανά βαρέλι σε κρυπτονομίσματα»

18:25WHAT THE FACT

Πώς ένας περίπατος στη βροχή μπορεί να σε κάνει πιο ευτυχισμένο

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Αργοστόλι: Τα τελευταία μηνύματα της 19χρονης Μυρτούς με τη μητέρα της - «Αμάν μωρέ μαμά»

18:03LIFESTYLE

Η Anne Hathaway σε μία από τις πιο αισθησιακές και κομψές εμφανίσεις της στο κόκκινο χαλί

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Και τρίτη σύλληψη για τον θάνατο της 19χρονης

17:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Επέστρεψαν στις προπονήσεις Ρογκαβόπουλος και Τολιόπουλος ενόψει Εφές

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Block 2: Την Τετάρτη οι υπογραφές για την ερευνητική γεώτρηση στο Βορειοδυτικό Ιόνιο, με το υπερσύγχρονο Stena DrillMAX

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού για τον 6χρονο που εξαφανίστηκε από την Βουλιαγμένη

17:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαινίζω - Νοικιάζω: Πότε ανοίγει το πρόγραμμα - Έως 36.000 ευρώ η επιδότηση

17:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο: Οι τιμές του υποχωρούν κατά 5% λόγω ελπίδων για νέες συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν

17:27WHAT THE FACT

Πασχαλινά αυγά: 3 συνταγές για να αξιοποιήσετε όσα περίσσεψαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10:29ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι το φετινό καλοκαίρι - Τι δείχνει η πρόβλεψη

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μυρωδιά» καλοκαιριού με 27αρια και μετά ξανά χειμώνας - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Αργοστόλι: Τα τελευταία μηνύματα της 19χρονης Μυρτούς με τη μητέρα της - «Αμάν μωρέ μαμά»

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η 19χρονη Μυρτώ που έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς

12:04ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μυστηριώδη βαρέλια περικυκλωμένα από παράξενους λευκούς δακτυλίους στον πυθμένα του ωκεανού

14:07ΕΥ ΖΗΝ

Το κοινό ποτό που αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού για τον 6χρονο που εξαφανίστηκε από την Βουλιαγμένη

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Και τρίτη σύλληψη για τον θάνατο της 19χρονης

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθησαν γιατί άνοιξαν ελληνική σημαία με σταυρό μέσα στην Αγιά Σοφιά, τη Μεγάλη Πέμπτη - Βίντεο

18:35ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Κάτι μπορεί να συμβεί μέσα στις επόμενες δύο ημέρες στο Πακιστάν»

16:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Είμαι σοκαρισμένος από την Τζόρτζια Μελόνι - Νόμιζα ότι ήταν γενναία, αλλά έκανα λάθος»

12:48LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ανοίγει η προπώληση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πότε και πού θα βρείτε εισιτήρια

17:54LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου-Νίκος Ευαγγελάτος: Σε κατανυκτική ατμόσφαιρα το Πάσχα τους στην Πάρο

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Πρωταθλητής της άρσης βαρών ένας από τους συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Δεν αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας, οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν» λέει στο Newsbomb συγγενής της 19χρονης που βρέθηκε νεκρή στο Αργοστόλι

11:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μακάριος Λαζαρίδης έδειξε το πτυχίο του: Δεν θα απολογηθώ για επιλογές που έκανα πριν 40 χρόνια, είμαι νόμιμος

07:08ΥΓΕΙΑ

Η επιστήμη πιο κοντά από ποτέ στο τέλος του καρκίνου: Νέα ανοσοθεραπεία

18:39LIFESTYLE

Πάσχα με «ευτράπελα» για την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου: Ο λόγος που δεν έφαγαν αρνί

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Έσκασαν» από φαγητό και ποτό και κατέληξαν στα επείγοντα

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Δήμαρχος Κέρκυρας για την αντίδρασή του στο on air επεισόδιο την Ανάσταση: Εκφράζω τη λύπη μου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ