ΠΑΟΚ - Μπιλμπάο 79-73: Με ηγέτη τον Μπέβερλι έκανε το πρώτο βήμα για την κούπα

Το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στο FIBA Europe Cup έκανε ο ΠΑΟΚ.

Ο Δικέφαλος πήρε ενέργεια από τον κόσμο του κι επικράτησε με 79-73 της Μπιλμπάο στον πρώτο τελικό της διοργάνωσης, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Πάτρικ Μπέβερλι.

Ο Αμερικανός πολύπειρος άσος τελείωσε το ματς με 24 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη, ενώ από κοντά ακολούθησε και ο Μπριν Ταϊρί με 21 πόντους και 7 ασίστ, παρότι ήταν άστοχος από την περιφέρεια (2/10 τρίποντα).

Πλέον, ο ΠΑΟΚ θα πάει στην Ισπανία (29/4, 21:00) για να πάρει τα σκήπτρα από την ομάδα του Χάουμε Πονσαρνάου.

Το σύνολο του Παντελή Μπούτσκου βρέθηκε να προηγείται μέχρι και με 12 πόντους (47-35) στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου, όμως οι Νταρούν Χίλιαρντ και Τζάστιν Τζαγουόρσκι κράτησαν ζωντανή την κάτοχο του τροπαίου.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 16-13, 43-35, 60-53, 79-73