Euroleague: Πρώτος... τελικός με Βαλένθια για Παναθηναϊκό AKTOR - Κόντρα σε Μονακό ο Ολυμπιακός

Οι «πράσινοι», έστω και με μειονέκτημα έδρας, καλούνται να διορθώσουν τα λάθη της σεζόν και να διεκδικήσουν την παρουσία τους σε τρίτο διαδοχικό Final Four, με φόντο το όγδοο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους.

Ωστόσο, η σειρά ξεκινά με σημαντικό πλήγμα, καθώς ο Κώστας Σλούκας θα μείνει εκτός λόγω ρήξης έξω μηνίσκου στο αριστερό γόνατο και θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση, χάνοντας τα play offs. Αντίθετα, ο Τσεντί Οσμάν, παρά τις ενοχλήσεις στη μέση, αναμένεται να αγωνιστεί στο Game 1 στην Ισπανία την Τρίτη (28/04), έχοντας ήδη ακολουθήσει θεραπεία.

Από την πλευρά της Βαλένθια, που είχε επικρατήσει του Παναθηναϊκού AKTOR στο ίδιο γήπεδο πριν από τρεις εβδομάδες, ξεχωρίζει ο Ζαν Μοντέρο, πρώτος σκόρερ της ομάδας, ενώ σημαντική συνεισφορά έχουν οι Μπαντιό, Μπρανκού, Κάμερον Τέιλορ και Νέιθαν Ρίβερς.

Οι Ισπανοί υπερτερούν στα ριμπάουντ, με μέσο όρο +4 ανά παιχνίδι, κάτι που καλείται να ελέγξει ο Παναθηναϊκός AKTOR, την ώρα που οι Κοστέλο και Σακό δίνουν μάχες στη ρακέτα. To «τριφύλλι» καλείται να εμφανίσει το καλύτερό του πρόσωπο στην Ισπανία, ώστε να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης και να πλησιάσει το Final Four της έδρας του.

Ολυμπιακός - Μονακό: Πρώτη... πράξη στο ΣΕΦ

Με στόχο το 5ο διαδοχικό Final Four ο Ολυμπιακός τίθεται απέναντι (28/04, 21:00) στη μαχητική Μονακό του Μάικ Τζέιμς. Οι «ερυθρόλευκοι» των τεσσάρων συνεχόμενων Final Four θα διεκδικήσουν απέναντι στην 8η Μονακό (22-16) την πρόκριση σε πέμπτη διαδοχική συμμετοχή.

Η Μονακό εξασφάλισε την παρουσία της στα play offs μέσω των Play In, γνωρίζοντας ήττα από τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα (87-79), αλλά επικρατώντας της Μπαρτσελόνα (79-70) και παίρνοντας την πρόκριση ως 8η. Η ομάδα του Πριγκιπάτου, με οικονομικές δυσκολίες και αλλαγές στην πορεία της σεζόν, κατάφερε να παραμείνει «ζωντανή» και ανταγωνιστική, έχοντας ως ηγέτη τον Μάικ Τζέιμς.

Ανοίγει την Τρίτη (28/04, 20:45) στην Κωνσταντινούπολη η σειρά των play offs της EuroLeague, καθώς η κάτοχος του τίτλου Φενέρμπαχτσε υποδέχεται τη Ζαλγκίρις στα Game 1 και 2.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα των Game 1 και Game 2 της Euroleague:

Game 1

Τρίτη 28 Απριλίου

20:45 Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις Κάουνας (Novasports 5HD)

21:00 Ολυμπιακός - Μονακό (Novasports 4HD)

21:45 Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR (Novasports Prime)

Τετάρτη 29 Απριλίου

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ (Novasports Prime)

Game 2

Πέμπτη 30 Απριλίου

20:45 Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις Κάουνας (Novasports 5HD)

21:00 Ολυμπιακός - Μονακό (Novasports 4HD)

21:45 Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR (Novasports Prime)

Παρασκευή 1 Μαΐου