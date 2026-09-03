Παναθηναϊκός AKTOR: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Τις λεπτομέρειες του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», που αποτελεί κορυφαίο θεσμό στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Ηλίας Λαλιώτης

Παναθηναϊκός AKTOR: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»
ΜΠΑΣΚΕΤ
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To 8o τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» είναι εδώ!

Η κορυφαία διοργάνωση που έχει γίνει θεσμός στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, επιστρέφει στη χώρα μας και το Telekom Center Athens, μετά την περσινή ιστορική παρουσία της στην Αυστραλία, αλλά και στο Καλλιμάρμαρο πριν από δύο χρόνια, για να υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό AKTOR και τρεις ακόμα ομάδες που θα τιμήσουν τη μνήμη του Πατριάρχη του συλλόγου.

Αυτές θα είναι οι Παρτίζαν, ΠΑΟΚ και Μπουργκ, οι οποίες θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε φιλικά προετοιμασίας στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου.

Μάλιστα, στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» θα γίνουν και τα... αποκαλυπτήρια της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μπροστά στον κόσμο του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει τη διεξαγωγή του 8ου Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», στη μνήμη του κορυφαίου παράγοντα του Συλλόγου, την Παρασκευή 18 και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο «σπίτι» μας, το Telekom Center Athens.

Η Partizan Mozzart Bet Belgrade, ο ΠΑΟΚ και η κάτοχος του Eurocup, Cosea JL Bourg ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόσκληση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR και θα δώσουν το «παρών» στο μεγάλο ραντεβού, το οποίο έχει γίνει πλέον θεσμός, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του ιστορικού μας ηγέτη, του ανθρώπου που τον έφερε στην κορυφή της Ευρώπης και τον έκανε γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μετά από την άκρως επιτυχημένη διεξαγωγή του στο Παναθηναϊκό Στάδιο το 2024 και στην Αυστραλία το 2025, το Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» επιστρέφει στο πιο όμορφο γήπεδο της Ευρώπης, το Telekom Center Athens, το οποίο θα υποδεχθεί για πρώτη φορά την σπουδαία αυτή διοργάνωση με τη νέα του μορφή.

Ο Παύλος Γιαννακόπουλος, με το ήθος και το φίλαθλο πνεύμα του, τίμησε τον ελληνικό αθλητισμό και κατάφερε να αλλάξει την ιστορία της ομάδας μας, καθιστώντας την ως την πλέον επιτυχημένη στην Ευρώπη.

Τα χρόνια που βρέθηκε στην προεδρία του Παναθηναϊκού έφερε στην ομάδα κορυφαία ονόματα του αθλήματος από την Ελλάδα, την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, δημιουργώντας μια αξιοζήλευτη τροπαιοθήκη με έξι Πρωταθλήματα Ευρώπης, δεκατρία Πρωταθλήματα Ελλάδας, εννέα Κύπελλα Ελλάδας και ένα διηπειρωτικό Κύπελλο. Άπαντες έτρεφαν τεράστιο σεβασμό και αγάπη για τον Παύλο Γιαννακόπουλο, καθώς πρώτα λειτουργούσε ως «πατέρας» και μετά ως πρόεδρος.

Το πρόγραμμα του 8ου Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

18 Σεπτεμβρίου 2026

GAME 1: Partizan Mozzart Bet Belgrade – ΠΑΟΚ (18:00)

GAME 2: Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR – JL Bourg (21:00)

19 Σεπτεμβρίου 2026

GAME 1 – 17:00

GAME 2 – 20:00

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το 8ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και τα εισιτήρια θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα".

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