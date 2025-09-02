Eurobasket 2025: Τα highlights του Ελλάδα – Βοσνία Ερζεγοβίνη (βίντεο)

Δείτε τα highlights του Ελλάδα – Βοσνία Ερζεγοβίνη, για τον όμιλο της Λεμεσού στο Eurobasket 2025.

Newsbomb

ΜΠΑΣΚΕΤ
1'

Η Εθνική Ελλάδας πλήρωσε την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, την έλλειψη πνευματικής συγκέντρωσης και την κακή ημέρα κομβικών παικτών της και ηττήθηκε από την Βοσνία με 80-77 των εξαιρετικών Νούρκιτς, Ρόμπερτσον και Άτιτς.

Παρά την ήττα η Ελλάδα συνεχίζει να έχει την τύχη στα χέρια της, καθώς με νίκη την Πέμπτη το βράδυ στην αναμέτρηση κόντρα στην Ισπανία «καπαρώνει» την πρώτη θέση του ομίλου. Από την άλλη, η Βοσνία παραμένει... ζωντανή καθώς με ρεκόρ 2-2 έχει την ευκαιρία να κυνηγήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση, στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων.

Διαβάστε επίσης

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιος θα εκπροσωπήσει τον Σωκράτη Φάμελλο στην ομιλία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη

19:22ΚΟΣΜΟΣ

Τι δείχνουν τα οπλοστάσια πυραύλων για τον επόμενο πόλεμο στην Μέση Ανατολή

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ μεταφέρει τη Διοίκηση Διαστήματος των ΗΠΑ από το Κολοράντο στην Αλαμπάμα

19:17LIFESTYLE

Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Ραγίζει καρδιές» η ανάρτησή του λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του πατέρα του

19:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Νέα απώλεια στο Eurobasket 2025: Νοκ άουτ με τραυματισμό ο Άλεξ Σαρ της Γαλλίας

19:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Παράπονα Αντετοκούνμπο προς τους διαιτητές – «Χάσαμε το μυαλό μας με κάποια σφυρίγματα», παραδέχθηκε ο Καλαϊτζάκης

19:09ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σε οριακό σημείο η Μονή Σινά – Άκαρπες οι συνομιλίες για εξεύρεση λύσης

19:05LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η εξομολόγηση για τον γιο του - «Θα είμαι πάντα εδώ»

19:01TRAVEL

Αζίζ Αγά: Το μεγαλύτερο γεφύρι της Δυτικής Μακεδονίας και η «σύνδεση» με το γιοφύρι της Άρτας

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Καθαιρέθηκε ο επικεφαλής και η διοίκηση των κεμαλιστών στην Κωνσταντινούπολη

18:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ζεράρ Ντεπαρντιέ: Ξανά στα δικαστήρια κατηγορούμενος για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση

18:51ΑΘΛΗΜΑΤΑ

US Open: Πιάστηκε στα πράσα φίλαθλος που προσπάθησε να κλέψει την τσάντα του Σίνερ - Βίντεο

18:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο νεαροί χούλιγκαν για βίαιη ληστεία με οπαδικό κίνητρο

18:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE: Ο Μητσοτάκης στην εκδήλωση παραλαβής πέντε Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών στο Λιμενικό

18:43ΚΟΣΜΟΣ

Μετανάστης στη Βρετανία ζητά να επιστρέψει στη Σομαλία - «Πιο ασφαλής εκεί παρά εδώ»

18:31LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Αποχαιρέτησε το καλοκαίρι ποζάροντας με το καυτό μπικίνι της

18:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το Υπουργείο Οικονομικών απαντά με στοιχεία στην κριτική του ΠΑΣΟΚ

18:26ΚΟΣΜΟΣ

Μασσαλία: Άνδρας μαχαίρωσε πέντε ανθρώπους - Φώναξε «Αλλάχου Άκμπαρ» στους αστυνομικούς και «έπεσε» από τις σφαίρες τους (vid)

18:23ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ελευσίνα: Το φεστιβάλ «Αισχύλεια» δηλώνει παρών τον Σεπτέμβριο - Δείτε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

18:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης για 1521: Άμεση επαφή, καλύτερη εξυπηρέτηση για τους φορολογούμενους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:42ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνομιλίες Πάνου Καμμένου με κατηγορούμενους της τοπικής μαφίας καταγράφει η ΕΛ.ΑΣ.

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κόρινθο: Στο «φως» η ιατροδικαστική εξέταση του 22χρονου - Η αδελφή του τον βρήκε αιμόφυρτο

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με Porsche: Η 45χρονη αποκαλύπτει γιατί δεν ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Πώς κατάφερε να κολυμπήσει με χειροπέδες ο Τούρκος δραπέτης; - Μπορεί η εκπαίδευση των ΟΥΚ να απαντήσει στο μυστήριο;

13:38ΦΑΡΜΑΚΟ

Νέος τύπος ακτινοθεραπείας «εξαφανίζει» τον καρκίνο σε 6 μήνες - Τα ειδικά ραδιοφάρμακα και οι προκλήσεις

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Στις φλόγες αυτοκίνητο στην Κηφισιάς - Σημειωτόν τα ΙΧ στην κάθοδο

18:43ΚΟΣΜΟΣ

Μετανάστης στη Βρετανία ζητά να επιστρέψει στη Σομαλία - «Πιο ασφαλής εκεί παρά εδώ»

11:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Τα δύο πρόσωπα – έκπληξη στη δικογραφία που θα προκαλέσουν… σεισμό

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Νάξος: Η απάντηση της ταβέρνας για το επεισόδιο με Ισραηλινούς - «Έφυγαν και δεν πλήρωσαν!»

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Κρήτη 850 από τους 1.036 ΑΦΜ που έλαβαν επιδοτήσεις παρανόμως

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημη TikToker, ο σύζυγος και τα παιδιά εκτελέστηκαν από καρτέλ - Ήταν τυλιγμένοι σε πλαστικό σε καρότσα φορτηγού

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Η τραγική ιστορία του κλαρινίστα που έπαιξε τα «Μανταλάκια» στην πρώτη εκτέλεση

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: «Καταρρέει» ο αριθμός των μαθητών στα ελληνικά σχολεία - Το 5% σε αναστολή λειτουργίας

19:17LIFESTYLE

Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Ραγίζει καρδιές» η ανάρτησή του λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του πατέρα του

17:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα - Βοσνία 77-80: Πρώτη ήττα και τελικός πρωτιάς με την Ισπανία

18:26ΚΟΣΜΟΣ

Μασσαλία: Άνδρας μαχαίρωσε πέντε ανθρώπους - Φώναξε «Αλλάχου Άκμπαρ» στους αστυνομικούς και «έπεσε» από τις σφαίρες τους (vid)

16:28LIFESTYLE

Super Katerina: Αυτή είναι η νέα ομάδα της Κατερίνας Καινούργιου

06:57ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κόρινθο: Νεκρός ο 22χρονος που μεταφέρθηκε μαχαιρωμένος στο νοσοκομείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ