Eurobasket 2025: Τα highlights του Ελλάδα – Βοσνία Ερζεγοβίνη (βίντεο)

Η Εθνική Ελλάδας πλήρωσε την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, την έλλειψη πνευματικής συγκέντρωσης και την κακή ημέρα κομβικών παικτών της και ηττήθηκε από την Βοσνία με 80-77 των εξαιρετικών Νούρκιτς, Ρόμπερτσον και Άτιτς.

Παρά την ήττα η Ελλάδα συνεχίζει να έχει την τύχη στα χέρια της, καθώς με νίκη την Πέμπτη το βράδυ στην αναμέτρηση κόντρα στην Ισπανία «καπαρώνει» την πρώτη θέση του ομίλου. Από την άλλη, η Βοσνία παραμένει... ζωντανή καθώς με ρεκόρ 2-2 έχει την ευκαιρία να κυνηγήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση, στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων.

